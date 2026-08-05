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日経平均は2306円高、内外企業決算や米経済指標に関心
記事提供元：フィスコ
*14:51JST 日経平均は2306円高、内外企業決算や米経済指標に関心
日経平均は2306円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、アドバンテスト＜6857＞、ソフトバンクG＜9984＞、イビデン＜4062＞などがプラス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ＜9983＞、ダイキン＜6367＞、横河電機＜6841＞などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、ガラス土石製品、電気機器、情報・通信業、金属製品が値上がり率上位、海運業、鉱業、倉庫運輸関連、水産・農林業,、電気・ガス業が値下がり率上位となっている。
日経平均は高値圏で推移している。今日はこの後、アステラス薬＜4503＞、ローム＜6963＞、太陽誘電＜6976＞、横浜フィナンシャルグループ＜7186＞、ホンダ＜7267＞、ディーエヌエー＜2432＞、オムロン＜6645＞などが決算発表を予定している。米国では今晩、7月のADP全米雇用リポート、7月の米サプライマネジメント協会（ISM）サービス業景況感指数が発表される。企業決算では、ウォルト・ディズニー、サンディスクなどが4-6月期決算を発表する。《SK》
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