MTG史上初「ソーサリーの統率者」が登場、固有色に公式な例外を設ける新カードも

マジック：ザ・ギャザリングの新セット「Mystery Booster: Commander Edition」がGen Con 2026でデビューし、統率者戦の従来の枠組みを変えるカード群が明らかになった。中でも注目されているのが、史上初となる「統率者に指定できるソーサリー」だ。本セットは流通経路が限定されており、新規カードへの需要と相まって二次市場での価格高騰も懸念されている。

■統率領域に初めてソーサリーが登場

マジック：ザ・ギャザリングは、8月2日に米インディアナポリスで開催されたGen Con 2026で「Mystery Booster: Commander Edition」をデビューさせ、これまでにない領域へ踏み込んだ。統率者戦（Commander）のコミュニティでは、会場のドラフト卓から参加者が共有したカード情報がオンライン上に相次いで投稿された。こうして判明した約25枚の新規カードの中でも、特に大きな注目を集めたのが「Ashaya's Enduring Bond」である。これは統率者デッキを率いるようにデザインされた初の本格的な伝説のソーサリーであり、100枚で構成される同フォーマットにおけるデッキ構築の考え方を見直すよう求めるカードだ。

統率者戦は、マジックで特に広くプレイされているフォーマットである。デッキの固有色を定め、ゲーム開始前に「統率領域」と呼ばれる専用領域に置かれる1枚の伝説のカードを中心にデッキを構築するもので、歴史的には主に伝説のクリーチャーがその役割を担ってきた。統率者にできると明記されたプレインズウォーカーは、以前から適正な統率者として認められている。2025年のルール更新では、伝説の機体や宇宙船にも同様の許可が拡大された。これは今回のカードが登場する前に、統率者フォーマット委員会が行った直近の統率者適格性に関する変更だった。しかし、解決後に通常は墓地へ置かれる使い切りの呪文であるソーサリーが、その役割を担ったことはこれまでなかった。

「Ashaya's Enduring Bond」には、「あなたの統率者にできる」という趣旨の一文がカード上に直接記載されており、プレインズウォーカーや機体を統率領域に置くことを認める場合と同様、カード自身の明示的な許可によって統率者となる。統率領域から唱えて解決した後も、統率者に適用されるルールに従って再び統率領域へ戻すことができる。その後は、統率領域から唱えた回数に応じて2マナずつ増える追加コスト、いわゆる「統率者税」を支払って再度唱えられる。

ただし、このカードのグルール（赤緑）という固有色だけからは分かりにくい制約がある。伝説のソーサリーに関する既存ルールでは、それを唱えるために伝説のクリーチャーまたはプレインズウォーカーをコントロールしていなければならない。この制約は「Ashaya's Enduring Bond」がデザインされる以前から総合ルールに組み込まれており、これまでにないデッキ構築上の課題を生み出している。統率者を唱えられる状態を安定して整えるには、99枚のデッキに伝説のクリーチャーやプレインズウォーカーを十分に採用し、それらを「Ashaya's Enduring Bond」を唱えるための起動条件として戦場に維持する必要がある。伝説の呪文のコストを軽減する「バード・クラス」を利用する構築や、プレインズウォーカーを多数採用する「スーパーフレンズ」型のデッキが、Gen Con参加者による情報共有から24時間ほどの間に、有力なアーキタイプとしてすでに浮上している。

■「発見」のスケーリングとマナカーブの重要性

「Ashaya's Enduring Bond」の中核となるメカニズムは、2023年11月発売の『イクサラン：失われし洞窟』で導入されたキーワード処理「発見（Discover）」である。「発見N」を行う場合、マナ総量がN以下で土地でないカードが公開されるまで、ライブラリーの一番上からカードを1枚ずつ追放する。完全なルールは総合ルール701.57aに定められている。その後、公開したカードをマナ・コストを支払わずに唱えるか、手札に加える。それ以外の追放したカードは、無作為の順番でライブラリーの一番下に置く。

「発見」メカニズムの中で「Ashaya's Enduring Bond」が異例なのは、Nの値が固定されていないことだ。その値は、このソーサリーを唱えるために支払ったマナに応じて変化する。Wargamerの分析によると、3マナを支払って唱えれば「発見3」、7マナを支払って唱えれば「発見7」となる。支払うマナが多いほど、マナ・コストを支払わずに唱えられるカードの範囲が広がる。

この仕組みは、多くの統率者デッキにはない構築上の難しさを生み出す。デッキ内の低コストカードは、状況によっては「外れ」になり得る。発見によって公開したものの、その場で必要がないなどの理由で唱えず手札に加えることになれば、期待していた大きな効果を得られないためだ。統率者から得られる価値を最大化するには、中〜高マナ・コスト帯へ意図的に比重を置き、伝説のソーサリーを唱えるための条件も満たせる伝説のクリーチャーやプレインズウォーカーを多く採用する構成が考えられる。Wargamerが指摘するように、この2つの制約が重なるため、「Ashaya's Enduring Bond」は比較的単純に見えるカードテキストに反して、扱いの難しい統率者となっている。

■固有色ルールに例外を設ける「Rulebreaker」

「Ashaya's Enduring Bond」は「Mystery Booster: Commander Edition」で構造上最も重要なカードかもしれないが、セット全体により広範な影響を与える可能性があるのは、「Rulebreaker」と名付けられた8枚の統率者からなるサイクルだ。各Rulebreakerカードは、それを統率者として使用するプレイヤーに、固有色ルールに対する特定の例外を与える。固有色ルールとは、通常、統率者デッキに入れるカードのマナ・シンボルを統率者の固有色の範囲内に制限する、デッキ構築の基本的なルールである。

ウィザーズ・オブ・ザ・コーストは、8枚のRulebreaker統率者すべてが、統率者フォーマット委員会と連携して開発されたことを確認している。同委員会は、2024年10月以降、ウィザーズの監督下で統率者戦の運営に関与している。この共同開発という点は重要だ。Rulebreakerカードは偶然生まれたデザインではなく、各プレイグループが合意によってルールを変更する非公式な「ルール0」に頼るものでもない。フォーマットの運営組織が認めた、カードに印刷された公式の例外である。

Gen Conで公開された4枚のRulebreakerは、カードごとに異なる形で例外を設けている。

・Tolabow, Loch Rascal：本来の固有色に含まれない追加の1色を選び、その色のインスタントとソーサリー、およびそれらを唱えるために必要な基本土地をデッキに入れられる青単色の伝説のカワウソ。Tolabowを統率者にした青単デッキは、選んだ追加色に応じて、赤の火力呪文や緑のマナ加速用インスタントなどを適正に採用できる。例外の対象はインスタントとソーサリーに明確に限定されている。

・Seluma, Light of Aysen：色に関係なく、あらゆる天使をデッキに採用でき、マナ・コストを問わず天使をリアニメイトできるRulebreaker。天使を中心とするタイプ的デッキでは、固有色の違いによって同じデッキに入れられなかった天使をまとめて採用できるようになる。アナリストは、Selumaが「天使のタイプ的デッキにおける新たな最適候補」になる可能性が高いと指摘し、製品の流通が限定されていることから「極めて高価」になる可能性も予測している。

・Grizzlegom, Hurloon Hero：固有色に関係なく、あらゆる土地をデッキに採用できるミノタウロス。大量の土地を並べることで効果が大きくなる攻撃誘発型能力も持つ。土地以外のカードには引き続きグルールの固有色制限が適用されるが、土地に関する固有色の制限は取り払われる。

・The Unluckiest Planeswalker：色に関係なくあらゆるオーラを採用でき、マナ加速、手札の補充、防御に利用できる1/1のゴブリン・トークン生成も行う3マナの統率者。MTGRocksはこのカードを「本当に非常に強力」と評価し、価格が高騰する可能性を懸念事項として挙げている。

各Rulebreakerが認める例外の範囲は限定されており、どの種類の色外カードを採用できるかがカード上に明記されている。統率者が「ルールを破る」カードだからといって、指定されていない色外のクリーチャーやアーティファクトまで自由に採用できるわけではない。こうした例外範囲の厳密さが、統率者フォーマット委員会による承認を可能にした重要なデザイン上の制御策であるとみられる。

■Gen Conで判明したその他の注目カード

Rulebreakerはこのセットの構造的な目玉だが、Gen Conのドラフトで明らかになったRulebreaker以外の新カードも注目を集めている。

・Davvol, Evincar of Rath：幅広いアドバンテージ獲得能力と、クリーチャーを生け贄にする戦略から利益を得る「アリストクラッツ」型の能力を持つゴルガリの統率者。複数のアナリストが、将来的に高価な定番カードになる可能性を指摘している。

・Nephilim Epochal：マジックの古典的なネフィリムのために長く待ち望まれてきた、伝説のロード。ネフィリムは5体の4色クリーチャーからなる小規模なグループだが、これまで専用デッキを率いる伝説の統率者が存在しなかった。ネフィリムを使うプレイヤーは、このアーキタイプに対応する統率者を長年求めてきた。

・Olag and Miau, New Friends：猫とゾンビのタイプ的シナジーを1枚に組み合わせた統率者で、トークン生成に応じて効果が大きくなるライフ喪失の誘発型能力を持つ。2つのクリーチャー・タイプを融合することで、従来は複数の統率者を必要としていた組み合わせを、1枚の統率者で構築できる可能性が生まれる。

・Tsagan, Raider Warlord：もともとはマジックのデジタル専用フォーマット「アルケミー」の『Alchemy: Aetherdrift』向けに、2025年3月にデザインされたカードである。「Mystery Booster: Commander Edition」では、通常の紙のマジックで使用できないことを示すどんぐり型のスタンプなしで収録された。Tsaganが紙のカードとして登場したことは、ウィザーズが今後、デジタル専用デザインをどのように扱うかを考える上で重要な前例となる可能性がある。マーク・ローズウォーターがアルケミーへの初登場時に述べたように、紙でもそのまま再現できるアルケミー用カードは、同フォーマットのデザイン方針から見れば異例である。今回の収録によって、このカードは紙でも正式に使用可能な形となる。

・Venser, Visionary Traveler：人気キャラクターであるヴェンセールのプレインズウォーカー版で、明滅（フリッカー）戦略を軸としている。フェイズ・インしたクリーチャーやフェイズ・アウトしたクリーチャーに+1/+1カウンターを与える。

・Massimo, the Magician：戦闘ダメージを与えた際に、軽量呪文を追放して再び唱える「スペルスリンガー」型の統率者である。注目される相互作用として、「Ancestral Vision」のような待機カードの待機コストを事実上回避できる可能性がある。待機カードには通常のマナ・コストがなく、Massimoの誘発型能力はそのマナ・コストに依存しないためだ。この相互作用だけでも、デッキ構築への大きな関心を呼ぶ可能性がある。

セットに収録される、メカニズム上固有の新規カード59枚のうち、約25枚がGen Conで明らかになった。これはカードプール全体の約42%に相当する。残るカードは、まだ公式にはプレビューされていない。

■限定的な流通と二次市場への懸念

「Mystery Booster: Commander Edition」は、統率者ドラフト用に設計された20枚入りのブースターパックを使用する。一般的なブースター製品とは異なり、プレイヤーのグループがドラフトを行い、そこで組み上げたデッキを使ってすぐに統率者戦を始められるように設計されている。

一方、コミュニティで特に大きな論点となっているのが流通方法だ。現時点で、この製品の入手機会は以下の経路に限られている。

・マジックのコンベンションであるMagicConイベント

・Secret Lairのイベント商品プログラム「Festival in a Box」

・2026年8月2日に本製品がデビューしたGen Con 2026

Scryfallに掲載されている2026年10月1日という日付は、次に予定されている頒布時期を示している。また、2026年11月13日に始まるMagicCon: Atlantaが、イベント全体を通じた次の頒布機会として掲載されている。本セットの流通はこれらの経路に限られており、ウィザーズはコンベンションおよびFestival in a Box以外へ流通を拡大する施策を発表していない。一般小売店での広範な販売も確認されていない。

この流通モデルは、意欲的な新メカニズムを多数含む本セットにとって、構造的な問題となる。コンベンション限定製品が再録カードだけで構成されている場合、二次市場価格の影響を主に受けるのはコレクターである。しかし、本セットにはメカニズム上固有の新規カードが59枚含まれ、その一部は会場で公開された直後から将来の定番カード候補として注目されている。発行数や入手機会が限られれば、カードを実際に使いたい統率者戦プレイヤーにとって入手の障壁になり得る。コミュニティの分析では、新規カードへの需要とコンベンション限定の供給が組み合わさることで、二次市場価格が高騰しやすくなると指摘されている。

コミュニティでは、この懸念が明確に示されている。MTG Salvationのプレイヤーや複数の分析記事は、新規カードへの需要と限られた供給の組み合わせが、二次市場における価格高騰を招くと指摘している。一部からは、ゲームショップでの販売や受注生産といった代替手段を求める声も上がっている。2026年3月のMTGStocksの分析では、意図的に作られた希少性によって、カードのプレイ上の有用性とかかる費用が切り離される傾向が、マジックの二次市場全体で確認されている。本セットもその問題の中に位置付けられる。

■統率者戦フォーマットへの影響

統率者戦は2020年代初頭を通じてマジックの小売売上の大部分を牽引し、最も多くの新規プレイヤーをゲームへ呼び込んだフォーマットである。同フォーマットは、独立組織だった統率者ルール委員会が2024年10月に解散した後、ウィザーズ・オブ・ザ・コーストの直接的な管理下で運営されている。現在は統率者フォーマット委員会が、フォーマットに関する判断について直接助言している。

このような背景を踏まえると、「Mystery Booster: Commander Edition」は周辺的な製品とはいえない。伝説のソーサリーを統率者として導入することや、固有色ルールへ公式な例外を設ける「Rulebreaker」を名前のある仕組みとして導入することは、フォーマットの構造そのものに関わる、意図的かつ連携されたデザインの結果である。これらは非公式にルールを曲げるカードではない。ルール上、公式に何が認められるかを変えるカードだ。

「Ashaya's Enduring Bond」が競技面でも強力なカードとなるのか、それとも、厳しい使用条件に合わせてデッキを組む愛好家向けのユニークな選択肢にとどまるのかは、まだ分からない。しかし、その存在によって「統率領域はパーマネントだけのものではない」という前例が生まれた。セットにはまだ明らかになっていないカードが34枚あり、次の本格的な頒布機会も数カ月先となる。ウィザーズが統率者戦のために設計したカード群の全容は、11月にアトランタでプレイヤーがパックを開封するまで見えてこないだろう。

■注目ポイントQ&A

●マジック：ザ・ギャザリングでソーサリーを本当に統率者にできるのですか？

「Mystery Booster: Commander Edition」の登場によって可能になりますが、現時点では、統率者にできると明記された「Ashaya's Enduring Bond」に限られます。単に伝説のソーサリーであるだけでは統率領域に置けず、カード自身に統率者にできるという明示的な記載が必要です。『ドミナリア』で登場したものを含む通常の伝説のソーサリーは、その記載がない限り統率者にはできません。また、伝説のソーサリーを唱えるには、伝説のクリーチャーまたはプレインズウォーカーをコントロールしていなければなりません。そのため、「Ashaya's Enduring Bond」を統率者にするデッキでは、唱えるための条件を安定して満たせるよう、伝説のクリーチャーやプレインズウォーカーを中心に構築する必要があります。

●Rulebreakerメカニズムとは何ですか？固有色を無視できるということですか？

Rulebreakerは、「Mystery Booster: Commander Edition」に収録される8枚の統率者に付けられた名称です。各カードは統率者フォーマット委員会と連携してデザインされており、固有色ルールに対する特定の例外を与えます。ただし、例外は各Rulebreakerが明示したカードの種類にしか適用されません。「Tolabow, Loch Rascal」は追加の1色のインスタントとソーサリーを認め、「The Unluckiest Planeswalker」は任意の色のオーラを認め、「Seluma, Light of Aysen」は任意の色の天使を認めます。Rulebreakerを統率者にしたからといって、好きな色外カードを自由に採用できるわけではありません。例外の範囲は、カードのテキストに記載された内容に厳密に限定されます。

●「Mystery Booster: Commander Edition」はどこで入手できますか？ゲームショップでも販売されますか？

現時点での流通経路は、MagicConなどのマジック関連コンベンション、Secret Lairを通じて提供されるFestival in a Box、および本製品がデビューしたGen Con 2026に限られています。Scryfallに掲載された2026年10月1日という日付は、次に予定される頒布時期を示しています。また、2026年11月13日に始まるMagicCon: Atlantaが、次に確認されているイベントでの本格的な頒布機会です。ウィザーズは、一般小売店や地域のゲームショップでの広範な販売を発表していません。本セットには大きな関心を集めている、メカニズム上固有の新規カードが59枚含まれています。そのため、より広範な流通が実現する前に、または実現しない場合には、個別カードの二次市場価格が高騰する可能性があります。

●「発見」はどのように機能しますか？なぜ「Ashaya's Enduring Bond」は異なるデッキ構造を要求するのですか？

「発見N」は、マナ総量がN以下で土地でないカードが公開されるまで、ライブラリーの一番上からカードを追放していく処理です。公開したカードは、マナ・コストを支払わずに唱えるか、手札に加えられます。「Ashaya's Enduring Bond」では、Nはこのソーサリーを唱えるために支払ったマナに等しくなります。3マナを支払えば「発見3」となり、対象範囲が狭いため、その場では必要のない低コストカードに当たる可能性があります。7マナを支払えば「発見7」となり、対象にできるカードの範囲が大きく広がります。この仕組みを最大限に生かそうとすると、低コストカードを減らし、中〜高マナ・コスト帯へ比重を置く構築が求められます。さらに、伝説のソーサリーを唱えるには伝説のクリーチャーまたはプレインズウォーカーが必要です。この2つの条件が組み合わさることで、従来の統率者とは異なるデッキ構造が生まれます。

元記事: Mystery Booster: Commander Edition Makes Sorceries Legal Commanders for First Time