Gen Con 2026最終日、D&DのIP戦略とオープンルールが示すテーブルトップ業界の次の一手

Gen Con 2026が最終日を迎え、テーブルトップ業界の今後を左右する重要な発表が相次いだ。Wizards of the CoastによるD&Dの外部IPとのクロスオーバー、Paizoによる異なるルールシステム間の互換性の実現、Brotherwise Gamesによるルールエンジンのオープン化など、一見相反するようで共存する2つの戦略が浮き彫りになっている。ここでは、2027年に向けた業界の動向と主要な発表を総括する。

■3つの戦略的な賭けが示す業界の方向性

Gen Con 2026が最終日を迎えた。展示ホールは米国東部時間午前10時に今年最後の開場を迎え、約7万2000人の参加者がインディアナポリスのダウンタウンを後にするまでに、今年のコンベンションでは、近年のどの回よりもテーブルトップ業界の構造に大きな影響を及ぼす発表が相次ぐことになった。数日のうちに公表された3つの並行する戦略的な賭けが、2027年に向かうプレイヤー、デザイナー、パブリッシャーにとって、今年の「ゲームの最高の4日間」が何を意味するのかを形づくっている。

第1の賭けは、Wizards of the Coast（以下、WotC）が、「マジック：ザ・ギャザリング（MTG）」で収益を上げているライセンス作品とのクロスオーバーモデルを、「ダンジョンズ＆ドラゴンズ（D&D）」に正式に導入することだ。第2の賭けは、Paizoが3年越しの約束を果たし、「Pathfinder」と「Starfinder」のプレイヤーが、ルール上正式に同じテーブルで遊べる初のアドベンチャーパスを出版することだ。第3の賭けは、Brotherwise Gamesが、Kickstarterでテーブルトップゲームとして過去最高額となる1470万ドル（約23億2260万円、1ドル＝158円換算）を集めた「Cosmere Roleplaying Game」のルールエンジン「Plotweaver」を、あらゆるデザイナーが無料で利用して作品を構築できるオープンプラットフォームにすることだ。

これら3つの動きは共通の論理に基づいている。テーブルトップ業界は、新規プレイヤーを呼び込むためのIP（知的財産）の集約と、すでに遊んでいるプレイヤーをつなぎ留め、創作を後押しするためのルールシステムの開放という、一見矛盾するが実際には両立する2つの戦略を追求している。Gen Con 2026は、大手パブリッシャーがその両方を同時に長期的な事業方針として打ち出した初のコンベンションとなった。

■D&Dがアゼロスに賭け、その先でも賭けを続ける

木曜日に行われたD&Dの基調講演は、インディアナ・レパートリー・シアターを6階にわたる「D&Dタワー」体験施設へと変えて一部実施され、2014年の第5版発売以来となる、同フランチャイズにとって最も重要な出版方針の転換を確認するものとなった。WotCは、ライセンス作品とのクロスオーバーを展開する正式なプログラムとして「Universes Beyond」を導入する。MTGの「ファイナルファンタジー」セットで初日売上高が推定2億ドル（約316億円）に達したモデルを採用し、それがロールプレイングゲームにも通用するかを試すものだ。

最初の試金石となるのが、2026年11月17日に発売される「D&D: World of Warcraft（WoW）」だ。D&D BeyondのMaster Tierでは11月3日から早期アクセスが始まる。この拡張セットにおける設計上の中心課題は、ホットバーとタレントツリーを軸とするWoWのクラスシステムを、6秒単位の戦闘ラウンドと物語上の探索を中心に構築されたD&Dへ、どのように落とし込むかという点だ。

WotCが選んだ答えは、D&Dの既存のサブクラス構造を活用することだった。WoWの全13クラスは、40以上の専門化を備えた、9つの新規または再構築されたD&Dサブクラスとして導入される。WoWのタレントツリーの分岐を、第5版が2014年に確立したレベル3でのサブクラス選択に対応させる設計だ。テーブルトップゲームには直接対応する仕組みがないWoWのクールダウン制をそのまま持ち込むのではなく、各クラスの特徴をサブクラスという枠組みで表現している。デスナイトの威圧感、デーモンハンターの機動力、シャーマンのトーテムの力が、タイマーを使わずにテーブル上で扱える能力になる。

この拡張セットには、16の種族、60以上の新呪文、50以上の新モンスター、テーブルトップの遭遇シーン向けにアレンジされたアゼロスの代表的な7つのダンジョン、20を超える勢力を対象とした名声システムも追加される。別売りの「Icecrown Citadel Map Pack」は、ポスターマップとデジタルアドベンチャーを収録し、レベル16から20までのプレイをサポートする。

2027年には、D&Dと「スター・ウォーズ」のコラボレーションも予定されている。50年に及ぶスター・ウォーズのゲーム史上、同フランチャイズがD&D製品に登場するのは初めてだ。同じく2027年には、「Dark Sun」も復活する。1991年10月に初めて刊行された、終末後の砂漠世界アサスを舞台とする設定で、D&Dとして初めて正式に成熟した読者向けと位置づけられる。「Season of Survival」の名称の下、『Dark Sun: Blood and Power』と『Dark Sun: Edge of Oblivion』の2冊が刊行される。

この年齢区分は、出版上の前例になる。第5版ではこれまで、店頭での陳列場所を制限したり、若年プレイヤーのD&D Beyondアカウントからのアクセスを制限したりするコンテンツ区分は設けられていなかった。

Universes Beyondの発表に対しては、数年前にMTGで同じプログラムが始まった際と同様の反応が、コミュニティから直ちに寄せられた。ライセンス作品のファンが歓迎する一方、長年のD&Dプレイヤーからは、外部IPによってゲーム固有の世界観やアイデンティティが薄まるのではないかという懸念が出ている。HasbroのCEOであるChris Cocks氏は、2026年5月の時点でクロスオーバーの到来を示唆していた。MTGではこうした製品が一貫して同社最大級の売上を上げており、創作面からの反対論が支持を得にくい状況をつくっている。

Universes Beyondの発表と並行して、WotCは「D&D Icons」というクリエイティブ施策も発表した。俳優のJoe Manganiello氏をチーフ・クリエイティブ・オフィサーに据えるとともに、ゲームを形づくってきたクリエイターを再び起用する。Margaret Weis氏とTracy Hickman氏は「Dragonlance」に復帰する。Luke Gygax氏は、父Gary Gygax氏が残した未公開ノートを基に、2027年に向けた新たな「Greyhawk」コンテンツを開発する。R.A. Salvatore氏は、「Forgotten Realms」におけるDrizzt Do'Urdenの物語を継続する。

WotCはさらに、D&Dの各種設定に公式コンテンツを追加するため、3社との新たなスタジオ・パートナーシップを発表した。2027年の「Ravenloft」をGhostfire Gaming、2028年の「Eberron」をVisionary Productions and Design、同じく2028年の「Forgotten Realms」コンテンツをKobold Pressが担当する。

■Paizoはいかにしてシステムをまたぐプレイを実現したか

実現までに最も長い準備を要した発表には、3年の歳月がかかった。金曜日のPaizo基調講演で、パブリッシャーのErik Mona氏は、ヌメリアを舞台とするレベル1から10向けのPathfinderアドベンチャーパス「Invaders from the Dark」を、2027年6月に刊行すると発表した。プレイヤーが変換作業を行わず、PathfinderのセッションでStarfinderのルールを使用できる、初の公式アドベンチャーパスとなる。

Pathfinderのグループが再構築を行わずにStarfinderのゲーム要素を取り込めるのは、Paizoが「Starfinder Second Edition」の開発時に採用した、両ゲーム共通の「3アクション制」によるものだ。どちらのゲームでも、各キャラクターには毎ターン3回分のアクションが与えられ、すべての行動が標準化された1、2、または3アクションの消費として設計されている。

Starfinderの異星生物のデータを修正せずにPathfinderの遭遇シーンで使用できるのは、基本的なターン構造が同じだからだ。同じ理由で、クラス能力、呪文、技能も互換性のある枠組みに沿っている。この共通基盤によって、「Invaders from the Dark」はPathfinderにおける従来のSF的な試みとは構造的に異なる作品となる。2014年のアドベンチャーパス「Iron Gods」もSF的な要素をファンタジーの冒険に組み込んでいたが、使用していたのは単一のルールシステムだった。

Paizoが舞台としてヌメリアを選んだのは意図的だ。Pathfinderの設定におけるヌメリアは、数千年前にゴラリオンへ墜落した巨大な異星宇宙船「Divinity」の遺跡の上に築かれた地域である。その墜落によって、アンドロイド、エネルギー兵器、人工知能が、本来なら蛮族の国であった地域の各地に散らばった。Mona氏は会場で、プレイヤーがホバーバイクに乗れることも明らかにし、観客を沸かせた。

Paizoは基調講演で、「Lost Omens: Sagalands」も発表した。2027年春に刊行される予定で、ヴァリシア、イリセン、ニュー・タシロン、リノーム諸王の地、マンモス諸侯領など、Pathfinderの物語が始まった地域を詳しく扱うソースブックだ。

さらに、Gen Con 2027に合わせて「Tome of Dungeons」が登場する。ダンジョン構築者向けの資料集で、デアデビルとスレイヤーという2つの新クラスに加え、覚醒したウーズなどの珍しい種族・出自を導入する。Paizoはまた、Jason Bulmahn氏とJoe Pasini氏が設計した、軽量なルールを採用する現代超自然ホラーRPG「13 Omens」を発表した。Kickstarterキャンペーンは10月13日に開始される予定だ。

■BrotherwiseがPlotweaverをすべてのデザイナーに開放

木曜日のGen Con 2026開会式で、Brotherwise Gamesは、「Cosmere Roleplaying Game」で使われているd20ベースのルールエンジン「Plotweaver」を、完全なオープンライセンスのフレームワークとして公開すると発表した。「Cosmere Roleplaying Game」はKickstarterで1470万ドル（約23億2260万円）を集め、同プラットフォーム史上最も多くの資金を集めたテーブルトップゲームとなった。

システム・リファレンス・ドキュメントは、2027年第2四半期に予定されるクラウドファンディング・キャンペーンに先立って公開される。オリジナルのファンタジー設定「Erstwild」を採用したオープンアルファは、8月5日に始まる。

BrotherwiseはPlotweaverを「ゲームデザイナーのためのRPG」と位置づけている。無料のオンラインルール、ガイド文書、テンプレートを提供し、独立系クリエイターが互換作品を自由に出版し、収益化できるようにする。

この仕組みは、Monte Cook Gamesが2015年に「Cypher System」で示した道筋に沿っている。ルールエンジンを元の舞台設定である「Numenera」から切り離し、独立したフレームワークとして公開し、サードパーティのエコシステムに拡張を促す方式だ。このモデルはその後、「Old Gods of Appalachia」や「The Magnus Archives」などのライセンス作品にも利用されている。

コンベンションで発表された初期のサードパーティ・プロジェクトには、Twogether Studiosが手がける、複数のジャンルを行き来するRPG「Infinite」がある。同スタジオには、D&Dの「Eberron」設定を生み出したデザイナーのKeith Baker氏が参加している。

Earthborn Gamesのソーラーパンク・カードゲーム「Earthborne Rangers」を原作とするTTRPGも、2027年第2四半期のクラウドファンディング開始を目指している。Baker氏は、Plotweaverの新たな舞台設定を募る「Plotweaver Setting Search」コンテストの審査パネルにも参加する。これは、同氏が2002年に優勝したWotCのファンタジー舞台設定コンペティションを意識したものだ。

■Dungeon Crawler Carlがコンベンション会場を席巻

Gen Con 2026の会場で、「Dungeon Crawler Carl」ほど目立った熱気を生んだライセンス作品はなかった。Matt Dinniman氏による終末後の世界を描いたLitRPG小説シリーズで、テレビドラマ化も進められている。

同シリーズを基に、Renegade Game Studiosは2つのテーブルトップ製品を展開している。「Dungeon Crawler Carl Roleplaying Game」と、協力型カードゲーム「Dungeon Crawler Carl: Unstoppable」だ。

RPGのクラウドファンディング・キャンペーンは約1300万ドル（約20億5400万円）を集め、テーブルトップRPG史上でも特に調達額の多いプロジェクトの一つとなった。Dinniman氏はコンベンションの全日程に参加し、書籍へのサイン、ライブ配信、土曜日にVictory Fieldで開かれた約2000人規模のファンミーティングなどに登場した。これは、Gen Conの会場として新たに加わったVictory Fieldで行われた最初の大規模プログラムだった。「Unstoppable」の体験セッションは、コンベンション期間中、毎時開催された。

Renegadeはさらに、『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』と『メイフェア家の魔女たち』を扱う「Anne Rice's Immortal Universe Roleplaying Game」を紹介したほか、Gen Conで毎年行われる競技イベントの中でも特に競争の激しい「Heroscape World Championship」を主催した。

■Darrington PressがDaggerheartの刊行ペースを明示

Critical Roleの出版部門であるDarrington Pressは、木曜日の「Daggerheart Next」プレビューイベントで、積極的な制作スケジュールを打ち出した。2030年まで毎年2冊の中核的なルールブックを刊行し、これと並行して、ワンショット向けコンテンツ、デジタルコンテンツ、サードパーティとの提携作品を継続的に提供する。

最初の中核タイトルとなる「Daggerheart: Hope & Fear」は、8月25日の一般発売に先立ち、コンベンション会場で販売を開始した。Darrington PressのCOOであるEd Lopez氏によると、1年間の販売を想定して用意した同ゲームの初回印刷分は、2週間で完売したという。

今後のプロジェクトには、元D&DリードデザイナーのChris Perkins氏が執筆し、古典的なファンタジー世界を舞台とするアドベンチャー・アンソロジーや、Daggerheartの共同デザイナーであるRowan Hall氏による公式設定資料集が含まれる。

「With Love and Magic」と題したロマンタジー向けキャンペーンフレームは今秋に登場する。Roll & Play Pressとの提携では、「One-Shot Wonders: Daggerheart」も制作される。コアセットと「Hope & Fear」に収録されるすべてのキャンペーンフレームを対象に、100本を超える新しいアドベンチャーを提供するもので、今秋にKickstarterを開始する予定だ。

■Free League UnboundとThe One Ring、初日の世界同時発売

木曜日は、Free League PublishingとSkybound Entertainmentによる「Invincible: Superhero Roleplaying」の世界同時店頭発売日でもあった。29.99ドル（約4700円、1ドル＝158円換算）のスターターセットは、Free Leagueの「Year Zero Engine」を採用している。

これはダイスプール型のシステムで、6面ダイスで6が出れば成功となる。プレイヤーはResolveというリソースを減らす代わりに、ダイスを振り直す「プッシュ」を利用できる。同セットは、Gen Conが一般来場者に開場した朝に、世界各地の小売店へ向けて出荷された。

Free Leagueはコンベンションで、公式デジタルWebプラットフォーム「Free League Unbound」も初公開した。「Invincible」「ALIEN: The Roleplaying Game Evolved Edition」「Coriolis: The Great Dark」「The One Ring」という4つのゲームシリーズについて、公式ルール集をオンラインで提供する。インタラクティブなキャラクター作成機能は、2026年後半に導入される予定だ。

「The One Ring」については、ゴンドールとローハンを探索する大規模キャンペーン「The White Tower and the Hall of Gold」と、第三紀の怪物を収録した資料集「Creatures Strange and Foul」の2つの新拡張に加え、改訂版コアルールが発表された。3タイトルはいずれも9月にBackerKitでキャンペーンを開始する。

■Restoration、Catalystとボードゲーム会場の注目作

Restoration Gamesは、ショーで特に期待されていた展示を実現した。長らく絶版となっている「Star Wars: The Queen's Gambit」のゲームシステムを、新たなトールキン作品のライセンスの下で復活させる「The Lord of the Rings: The King's Gambit」について、初めて立体プロトタイプを公開した。

同作はまだ購入できない。デラックス版のクラウドファンディング・キャンペーンは2026年9月に予定されており、Space CowboysとAsmodeeを通じた一般販売版は2027年に発売される計画だ。通知登録を行った参加者には、プロモーション用のWitch-kingミニチュアが配布された。遊び方を紹介する体験会は、コンベンション期間を通じてブース1735で開催された。

Restorationはさらに、「Thunder Road: Vendetta」シリーズのコンパクトな独立作品「Thunder Road: Ignition」と、人気ビデオゲームの4人のキャラクター全員が登場する「Unmatched: Slay the Spire」を発表した。

Catalyst Game Labsは、長く待たれていた「BattleTech Core Rulebook」「BattleTech Starter Box」「BattleTech Core Box」をブース1611に出展した。メカ戦闘シリーズの基礎製品を全面的に刷新するものだ。新たな「Shadowrun: Explosive Decompression」コンテンツや、「Shadowrun: Takedown」のデモも展示された。BattleTech公式ライセンスのヘックス地形システムを開発するLorescapeとの提携も、会場で披露された。

Roxley Gamesは、BoardGameGeekで長年高い評価を得てきた「Brass: Birmingham」の後継作「Brass: Pittsburgh」を展示した。Martin Wallace氏が生み出した経済ゲームの仕組みを、米国の金ぴか時代における鉄鋼業の興隆へと移し、簡略化されたルール、ワイルドトークン、より扱いやすい輸送システムを採用する。ボード裏面には2人用マップも用意されており、これは従来作のファンが長年求めてきた機能だ。

Flatout Gamesは、2022年のドイツ年間ゲーム大賞を受賞した「Cascadia」の独立型拡張「Cascadia: Alpine Lakes」を初公開した。積み重ねられる二連ヘックスタイルを導入し、野生動物をより高い標高へ配置することで、新たな立体的得点条件を生み出す。

Archon Studioの「StarCraft: Tabletop Miniatures Game」も、Gen Conではこれまでで最大規模の展示となった。2026年8月の製品展開では、3勢力すべてにサイオニック・ユニットと新たなヒーローが追加される。

■竜巻が土曜日を中断、それでも業界は動き続けた

土曜日には、コンベンションで最も劇的な混乱が起きた。米国東部時間午後5時23分、米国立気象局がマリオン郡中部に竜巻警報を発令し、7万2000人の参加者は窓から離れ、建物内部の廊下へ避難した。

サイレンが鳴る前には、流れ込んだ雨水の重みでホールBの天井の一部がすでに崩落しており、ゲーム会場は約20分間にわたって浸水した。Tycoon Gamesの出展者Ben Rathbone氏は、自身のテーブルの近くに「即席の滝」ができたと説明したが、大きな被害が出る前に在庫の大半を移動できた。コンベンション運営側は、日曜日の日程を予定どおり実施すると発表した。

悪天候は中断をもたらしたが、コンベンションを終わらせることはなかった。会場は日曜日の朝に再び開場した。

■土曜日の見せ場、ドローンショーとコスチュームコンテスト

嵐の前、土曜日にはコンベンション最大級の一般向けイベントが2つ行われた。第40回コスチュームコンテストは、午後4時から500ボールルームのメインステージで開催された。その前には、午後3時にホールAとウェストストリートプラザの間のロビーへ集合し、コスチュームパレードが行われた。

午後10時には、WotCがインディアナポリス中心部の上空で、1000機のドローンによるライトショーを実施した。Gen Conでは初の試みで、D&Dのアンパサンド、ドラゴン、「Monster Manual」に登場する怪物のシルエットを描くアニメーションが、ダウンタウンの広い範囲から見えた。

土曜日の午前10時30分には、インディアナ・レパートリー・シアターのD&Dタワーで、俳優・作家のAnjali Bhimani氏が司会を務めるライブ・チャリティーショー「The Puppy Roll 2.0」が開催された。著名人が自分の実際のペットになりきってD&Dをプレイする企画だ。このイベントは2022年の開始以来、全米の動物福祉団体のために6万3000ドル（約995万円）以上を集めている。

■コミュニティと追悼、そして日曜日

金曜日の夕方、Legacy Game Tablesはブース2471で、業界で広く親しまれたJodi Black氏を追悼する1時間のライブ配信を行った。テーブルトップゲームのコミュニティは、会場とオンラインの双方から参加した。

業界発表と並行して、Gen Conのチャリティープログラムも実施された。今年の支援先はSuper Heroines, Etc.と、創立20周年を迎えるImmigrant Welcome Centerだ。Gen Conが2003年にインディアナポリスで初開催されて以来、チャリティー寄付の累計額は約50万ドル（約7900万円）に達している。

コンベンションはMake-A-Wishとの提携を通じて、重篤な心臓疾患を抱えて生まれ、Gen Conへの参加を夢見ていた10代のEleanorさんの願いもかなえた。Eleanorさんと家族を招待し、4日間の全日程に参加できるようにした。

日曜日の閉幕日程には、米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、オーストリア、イスラエル、日本、英国から映画制作者が参加するGen Con Film Festivalの最終上映が含まれる。サウスストリートのブロックパーティーは入場バッジ不要で、午後まで開催される。ルーカス・オイル・スタジアムで行われるMTGの体験イベント「Hobbiton Summer Festival」も、日曜日の午後まで続く。

■Gen Con 2026がパブリッシャーとプレイヤーに示すもの

今年のコンベンションで発表された企画の量と規模は、業界がパンデミック後の安定をおおむね取り戻し、拡大局面に入ったことを示している。その拡大がどのような形を取るのかも、この数年で最も明確になった。

WotCの「Universes Beyond」は、トレーディングカードで成功した手法がロールプレイングゲームでも機能するという賭けだ。ライセンスIPによって、すでにその作品に関心を持つ層を呼び込み、野心的で制作費の高い製品を事業として成立させようとしている。

Ravenloft、Eberron、Forgotten Realmsの公式コンテンツ制作をサードパーティのパブリッシャーに委ねることも、これと並行する賭けだ。クリエイティブ面での管理権限を一部譲ることで、自社だけで管理するより多くの製品を生み出せると見込んでいる。どちらの選択も、純粋性より成長を優先するものだ。

PaizoとBrotherwiseは、異なる種類の賭けをしている。ルールエンジンそのものが資産であるという考え方だ。「Invaders from the Dark」が構想される何年も前に導入された3アクション制によってPathfinderとStarfinderを機械的に統一したことで、Paizoは一つの中核システムから、2つの方向へプレイヤー層を広げられる。

Plotweaverをオープンライセンスのフレームワークにすれば、Brotherwiseが、このシステムで将来扱われるすべての世界を自ら構築する必要はなくなる。

この2つの戦略は対立しない。プレイヤーがテーブルトップゲームと関わる異なる段階を対象としているからだ。「D&D: World of Warcraft」「D&D: Star Wars」「Dungeon Crawler Carl RPG」などのIPクロスオーバーは、よく知る世界観によってルールブックを手に取るハードルが下がる、新規参入の段階に働きかける。

オープンなルールエンジンは、デザイナーが新しい作品を作りたいと考えたり、経験豊富なプレイヤーが、まだ公式には対応していない世界でキャンペーンを運営したいと考えたりする、より深く関わる段階で力を発揮する。

Gen Con 2026は、この2つの賭けが、大手パブリッシャーによる明確な長期戦略として同時に姿を現したコンベンションとなった。Gen Conは2027年もインディアナポリスで開催される。

■注目ポイントQ&A

●Gen Con 2026で最も大きな発表は何でしたか？

特に重要な発表は、3つの戦略的な方向に集中していました。Wizards of the Coastは「D&D: World of Warcraft」を2026年11月17日に発売し、「D&D Universes Beyond」を正式に始動します。また、2027年の「D&D: Star Wars」と、D&D初の成熟した読者向け設定となる「Dark Sun」を発表しました。

Paizoは、PathfinderとStarfinderに共通する3アクション制を活用し、両方のルールを同じテーブルで使用できる初の公式アドベンチャーパス「Invaders from the Dark」を、2027年6月に刊行すると発表しました。

Brotherwise Gamesは、1470万ドルを集めた「Cosmere RPG」のルールエンジン「Plotweaver」を、無料で利用できるオープンライセンスのフレームワークとして公開します。オープンアルファは8月5日に始まります。

●「D&D: World of Warcraft」はいつ発売されますか？

一般発売日は2026年11月17日です。D&D BeyondのMaster Tier加入者は、11月3日から早期アクセスを利用できます。

この拡張では、WoWの全13クラスが、40以上の専門化を備えた9つの新規または再構築されたD&Dサブクラスとして導入されます。16の種族のうち11種はD&Dに初登場します。このほか、60以上の新呪文、50以上の新モンスター、テーブルトップ向けにアレンジされたアゼロスの代表的な7つのダンジョンが追加されます。別売りの「Icecrown Citadel Map Pack」は、レベル20までの高レベルプレイをサポートします。

●Gen Con 2026で紹介されたゲームのうち、今すぐ買えるものは何ですか？

Free League Publishingの「Invincible: Superhero Roleplaying」は、Gen Conが開幕した2026年7月30日の朝に、世界の小売店で発売されました。スターターセットの価格は29.99ドルで、RPGの経験がないプレイヤーにも対応しています。

Darrington Pressの「Daggerheart: Hope & Fear」は、8月25日の一般発売に先立ち、Gen Con会場で販売を開始しました。「StarCraft: Tabletop Miniatures Game」は2026年3月31日から一般販売されており、サイオニック・ユニットと新たなヒーローを追加する8月分の製品が登場する時期を迎えています。

「The Lord of the Rings: The King's Gambit」は現時点ではプレビュー展示のみで、クラウドファンディング・キャンペーンは2026年9月に始まる予定です。

●Gen Conは今後もインディアナポリスで開催されますか？ 会場はいつ拡張されますか？

Gen Conは2030年までインディアナポリスで開催される契約となっています。TechTimesの報道によると、インディアナ・コンベンションセンターの第6次拡張は2026年12月の開業が見込まれています。

総事業費7億1000万ドルの計画で、14万3500平方フィートの新たなコンベンションスペース、5万平方フィートのグランドボールルーム、スカイブリッジで接続される800室のSignia by Hiltonホテルが追加されます。完成後、コンベンションセンターに直結するホテル客室は5100室を超え、米国内のコンベンション開催都市で最多になる見込みです。

元記事: Gen Con 2026 Closes: IP Bets, Open Engines, and What Four Days Signal for Tabletop