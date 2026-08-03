『スターオーシャン セカンドストーリー R』Switch 2版とGOG版が登場、Switch版からのアップグレードは非対応

スクウェア・エニックスの『スターオーシャン セカンドストーリー R』が、Nintendo Switch 2およびPCゲーム配信プラットフォームのGOGで新たにリリースされた。Switch 2版は解像度やフレームレートが向上しているものの、既存のNintendo Switch版所有者に対する割引アップグレードやセーブデータの引き継ぎは用意されていない。一方、米国のPlayStation StoreやGOGでは8月上旬から中旬にかけて割引セールが実施されており、新規プレイヤーにとっては購入を検討しやすい時期となっている。

■米国のPlayStation Storeでは半額セールを実施中

スクウェア・エニックスが2023年に発売した、1998年のRPG『スターオーシャン セカンドストーリー』のリメイク作品『スターオーシャン セカンドストーリー R』の購入を迷っているなら、今週は決断の機会となりそうだ。どのプラットフォームを選ぶかによって、割引価格で購入できるか、すでに所有しているゲームを通常価格で買い直すことになるかが変わってくる。

米国のPlayStation Storeでは8月13日まで、PS5版とPS4版の両方を利用できるクロスバイ商品が、通常価格の半額となる24.99ドル（約3,948円、1ドル＝158円換算）で販売されている。両プラットフォーム向けに無料体験版も配信されており、PlayStation Plusプレミアムの加入者は、対象地域ではゲーム本編をクラウドストリーミングでプレイできる。まだプレイしたことがない人にとっては、比較的手軽に始められる選択肢だ。

しかし、Nintendo Switch版の所有者を取り巻く状況はより複雑だ。

■Switch 2版は解像度が向上するも通常価格での買い直しが必要

スクウェア・エニックスは7月16日、Nintendo Switch 2版『スターオーシャン セカンドストーリー R』を発売し、Nintendo Switch版からグラフィックスや動作性能を向上させた。Nintendo Switch版は携帯モードで576p、TVモードで864p、フレームレートは30fpsで動作する。スクウェア・エニックスの公式情報によると、Switch 2版は携帯モード、TVモードともに1080p、60fpsで動作し、さらにテクスチャ解像度の向上、表示オブジェクト数の増加、影の解像度向上が施されている。

これらは明確な技術的改善であり、携帯可能なバージョンの映像品質と滑らかさを、2023年11月の発売当初からPlayStation 5版やPC版で提供されてきた水準に近づけるものだ。Switch 2で初めて本作を購入する人にとっては、従来のNintendo Switch版よりも高品質な環境でプレイできる。

問題は、初めて購入するわけではないプレイヤーの扱いだ。

Nintendo Switch版をすでに所有しているプレイヤーがSwitch 2版をプレイするには、別の商品として買い直す必要がある。日本国内におけるSwitch 2版の価格は5,478円（税込）、米国では49.99ドル（約7,898円、1ドル＝158円換算）である。既存のNintendo Switch版から利用できる割引アップグレードはなく、セーブデータもSwitch 2版へ引き継げないと報じられている。

Game InformerのWesley LeBlancは、アップグレード手段やセーブデータの移行機能は存在せず、Nintendo Switch版のプレイヤーは進行状況をSwitch 2版へ引き継げないと確認した。LeBlancはこの条件をスクウェア・エニックスの「いつもの注意点」と表現し、同社が同じ時期に展開した『オクトパストラベラー』および『オクトパストラベラーII』のSwitch 2版と同様の対応だと指摘した。さらに、任天堂が一部の自社タイトルについて低価格のアップグレードパスを提供していることと比較し、「プレイヤーに優しい慣行ではない」と評価している。

この比較は重要だ。技術的に強化されたバージョンを別商品として通常価格で販売することは、ハードウェア上の制約ではなく、パブリッシャーによる販売方針である。Switch 2には既存ソフト向けのアップグレードパスを提供する仕組みがあるが、スクウェア・エニックスは本作では採用していない。

■スクウェア・エニックスのSwitch 2版に関する販売方針

スクウェア・エニックスは、2026年7月に発表または発売したSwitch 2向けの3作品、『オクトパストラベラー』、『オクトパストラベラーII』、『スターオーシャン セカンドストーリー R』について、既存のNintendo Switch版所有者向けの割引アップグレードやセーブデータ移行を用意していない。既存ユーザーもSwitch 2版を遊ぶには、別の商品として購入する必要がある。これに対して任天堂は、Nintendo Switch向けに発売した一部の自社タイトルについて、有料のアップグレードパスを提供している。

■GOGでのDRMフリー配信とLinux対応への動き

PCプレイヤーにとって注目すべき動きは7月28日にあった。『スターオーシャン セカンドストーリー R』と『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』の両タイトルが、DRMフリーのPCゲーム配信ストア「GOG」で発売された。GOGは現在、共同創業者のミハウ・キチンスキ氏が全株式を所有する独立企業として運営されている。

両タイトルはGOG Preservation Programの対象にも加えられた。同プログラムでは、GOGが対象作品を現行のPC環境で動作させるための検証や保守を継続する方針を掲げている。

どちらのゲームもPC向けとして初登場するわけではなく、Steamではすでに配信されている。GOG版との主な違いは、DRMフリーで提供されることだ。購入後にオフラインインストーラーをダウンロードしてローカルに保存でき、通常はGOG Galaxyなどのランチャーを常時起動したり、定期的なオンライン認証を行ったりせずにプレイできる。

ゲームの長期保存を重視するプレイヤーにとって、この違いには意味がある。インストーラーを手元に保存できるため、ストアへの継続的なアクセスやランチャーの稼働に依存せず、購入したバージョンを再インストールしやすい。ただし、デジタル商品の購入条件や利用権そのものは、各ストアの利用規約に従う。

GOGでの発売に合わせて割引も実施され、『スターオーシャン セカンドストーリー R』は49.99ドルから24.99ドル（約3,948円）に、『スターオーシャン 6 THE DIVINE FORCE』は59.99ドルから23.99ドル（約3,790円）に値下げされた。いずれの割引も8月9日まで行われる。

なお、GOGで今回配信された作品の中に、『スターオーシャン4 -THE LAST HOPE- 4K & Full HD Remaster』は含まれていない。同作は2017年に発売されたシリーズ初のPC向けタイトルだが、現時点ではGOGに登場していない。

スターオーシャン関連作品の発表と同じ時期に、GOGはゲームメディアGamingOnLinuxに対し、専門担当者を迎え、クライアントソフト「GOG Galaxy」のLinux対応に向けた方法を検討していると説明した。具体的な計画や提供時期は示していないものの、現在注力している分野のひとつだとしている。この動きは、Linuxベースのシステムが2026年4月、一時的にSteamのアクティブユーザーの5％を超えた後に明らかになった。

■『スターオーシャン セカンドストーリー R』とは

『スターオーシャン セカンドストーリー R』は、1998年に日本、1999年に米国で発売された『スターオーシャン セカンドストーリー』のリメイク作品である。トライエースが開発したオリジナル版をもとに、ジェムドロップがリメイク版の開発を担当し、スクウェア・エニックスが発売している。

本作は、3Dで描かれたフィールドや街、ダンジョンと、2Dのピクセルキャラクターを組み合わせた独自のビジュアルスタイルを採用している。『オクトパストラベラー』シリーズなどで使われているスクウェア・エニックスの「HD-2D」と外見上の共通点はあるが、本作の公式情報ではHD-2D作品とは位置付けられていない。

主人公は、銀河連邦の青年将校クロード・C・ケニーと、惑星エクスペルに暮らす少女レナ・ランフォードの2人から選択できる。どちらを主人公に選ぶかによって、一部の物語を描く視点や仲間にできるキャラクターが変化する。

リメイク版では、日本語と英語の音声を収録している。日本語音声については、1998年のオリジナル版を担当した声優による新規収録音声と、2008年の『スターオーシャン2 Second Evolution』の音声をキャラクターごとに切り替えられる。さらに、桜庭統氏が全面的にリメイクしたBGM、ファストトラベル、新しいバトルシステムなどが追加されている。PlayStation 4版とPlayStation 5版には無料体験版も用意されている。

『スターオーシャン セカンドストーリー』とそのリメイク・移植作品は、初代PlayStation、PlayStation Portable、Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、PlayStation 4、PlayStation 5、PCなどで展開されてきた。シリーズは、初代『スターオーシャン』が日本で発売された1996年7月19日から数えて、2026年7月19日に30周年を迎えた。今回のSwitch 2版やGOG版の展開も、30周年を迎えた時期と重なっている。

■どのバージョンを購入すべきか

『スターオーシャン セカンドストーリー R』をまだプレイしたことがない人にとって、米国のPlayStation Storeで8月13日まで24.99ドルで販売されているPS4・PS5版は、有力な選択肢のひとつだ。PS5版はSwitch 2版と同じく1080p、60fpsで動作するとされ、対象地域のPlayStation Plusプレミアム加入者はクラウドストリーミングも利用できる。無料体験版で購入前に試すことも可能だ。

PC版でDRMフリーやオフラインインストーラーの保存を重視するプレイヤーには、GOG版が選択肢となる。GOG Preservation Programの対象でもあり、GOGは現行環境での動作確認や将来的な保守を継続する方針を示している。

すでにNintendo Switch版を所有しているプレイヤーには、Switch 2版への割引アップグレードが用意されていない。TVモードで864pから1080pへの解像度向上、30fpsから60fpsへのフレームレート向上などの改善が、セーブデータを引き継げない状態での買い直しに見合うかどうかは、各プレイヤーが判断する必要がある。技術的改善は明確だが、それを利用するためにSwitch 2版を別途購入する必要があるのは、パブリッシャーの販売方針によるものだ。

■注目ポイントQ&A

●Nintendo Switch版の所有者は、割引価格でSwitch 2版の『スターオーシャン セカンドストーリー R』にアップグレードできますか？

いいえ。既存のNintendo Switch版所有者向けの割引アップグレードは用意されていません。Switch 2版を遊ぶには、日本国内では5,478円（税込）、米国では49.99ドルで別途購入する必要があります。また、Nintendo Switch版のセーブデータをSwitch 2版へ引き継ぐこともできないと報じられています。これは、『オクトパストラベラー』や『オクトパストラベラーII』のSwitch 2版と同様の対応です。

●Nintendo Switch版とSwitch 2版の技術的な違いは何ですか？

Nintendo Switch版は携帯モードで576p、TVモードで864p、30fpsで動作します。Switch 2版は携帯モード、TVモードともに1080p、60fpsで動作し、テクスチャ解像度、表示オブジェクト数、影の解像度も向上しています。

●GOG版の『スターオーシャン セカンドストーリー R』はSteam版と異なりますか？

ゲーム本編の内容に大きな違いはありません。主な違いは、GOG版がDRMフリーで提供され、オフラインインストーラーをダウンロードしてローカルに保存できることです。通常は常時接続やランチャーの起動を必要とせずにプレイできます。また、GOG版はGOG Preservation Programの対象であり、GOGが現行のPC環境における互換性の検証や保守を継続する方針を示しています。

●『スターオーシャン セカンドストーリー R』は、『オクトパストラベラー』などのHD-2D作品ですか？

いいえ。本作はジェムドロップが開発した、3Dの環境と2Dのピクセルキャラクターを組み合わせた独自のビジュアル表現を採用しています。見た目には『オクトパストラベラー』や『トライアングルストラテジー』などのHD-2D作品と共通する要素がありますが、公式にはHD-2D作品として案内されていません。

元記事: Star Ocean: Second Story R Hits Switch 2 and GOG, But No Upgrade for Switch Owners