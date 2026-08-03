Switch 2版『ゼノブレイド2』配信開始、新モード「傭兵団アクション」でブレイドが初のプレイアブルに

Nintendo Switch 2向け『ゼノブレイド2 Switch 2 Edition』がNintendo eShopで配信開始された。最大の追加要素は、ブレイドを直接操作できる新アクションバトルモード「傭兵団アクション（Merc Assault）」の実装だ。さらに『ゼノサーガ』からM.O.M.O.が参戦し、シリーズファン待望のパーティ編成が可能となっている。

■傭兵団アクションがもたらす変化

2017年のオリジナル版では、傭兵団任務はバックグラウンドのシステムだった。プレイヤーがブレイドを時間指定の任務に割り当て、探索を続ける裏で進行し、時間が来ると報酬が得られるというものだ。キャラクター育成やリソース確保には有用だったが、完全に受動的なシステムであり、ブレイドを派遣して待つだけだった。

新モードの「傭兵団アクション」は、この待ち時間を直接的な戦闘に置き換える。プレイヤーは最大6体のブレイドを選んで出撃させ、戦闘中に自由に操作、移動、切り替えを行うことができる。任天堂の公式説明によれば、ブレイドの必殺技（Blade Specials）の組み合わせが勝利の鍵となるという。このモードは、アーツ、ドライバー、属性コンボを中心としたメインの戦闘システムを置き換えるものではなく、既存の体験と並行する独立したレイヤーとして機能する。

この構造的な違いは、購入を検討する上で重要だ。オリジナル版をクリアしたベテランプレイヤーにとっては、単なる見た目の変化ではなく、ゲームプレイに基づいた再プレイの理由となる。初めてプレイする人にとっては、ゲーム内で最も重要なキャラクター育成システムの1つが最初から拡張された状態で提供されることになる。

また、Switch 2 Editionで追加されるホムラ（Pyra）とヒカリ（Mythra）の新衣装は傭兵団アクションを通じてアンロックされ、探索中だけでなくカットシーンにも反映される。これは、新コンテンツをゲームのストーリー演出に統合しようとするモノリスソフトの意図を示す細かなディテールだ。

■M.O.M.O.の参戦で完成するゼノサーガのロースター

オリジナル版の『ゼノブレイド2』には、すでに2人の『ゼノサーガ』クロスオーバーキャラクターが含まれていた。発売時からレアブレイドとして登場した「KOS-MOS Re:」と、その後のアップデートで追加された「T-elos Re:」だ。制作ノートでは、T-elos Re:がKOS-MOSのライバルであり、バンダイナムコエンターテインメントの協力のもと開発されたことが確認されている。

『ゼノサーガ』3部作すべてに登場する百式観測器の「M.O.M.O.」が3人目として加わり、ついにセットが完成した。KOS-MOS Re:、T-elos Re:、M.O.M.O.が同じゲーム内で揃うことで、Switch 2 Editionのプレイヤーはゼノサーガ出身のブレイドだけでパーティを編成できるようになる。これは過去のどのバージョンでも不可能だったことだ。

M.O.M.O.のゲームプレイは、他のブレイドにはないデュアルフォームのメカニクスを中心に構築されている。通常時は光属性を使用し、イマジナリーモードでは闇属性に切り替わり、外見と属性が即座に変化する。両形態での武器は、『ゼノサーガ』3部作で彼女に関連するマスコットキャラクター「Bunnie」をモチーフにしたフレイルだ。また、「The Home of the Soul」と題された専用のブレイドクエストも用意されている。

この2属性の設計により、M.O.M.O.は既存のゼノサーガのブレイドとはメカニクス的に異なる存在となっている。KOS-MOS Re:とT-elos Re:はそれぞれ単一の固定属性だが、M.O.M.O.は2つの属性を切り替えることができ、これまでのクロスオーバーキャラクターにはなかった戦略的な柔軟性をもたらす。

モノリスソフトの歴史を知るファンにとって、この再会は大きな意味を持つ。元々バンダイナムコから発売された『ゼノサーガ』は20年以上休眠状態にあるが、同スタジオはその創造の系譜を称える方法として、キャラクターたちを『ゼノブレイド』シリーズに継続的に組み込んできた。今回のSwitch 2 Editionは、現行ハードウェアでプレイできる最も完全な『ゼノサーガ』のトリビュートとなっている。

■ネイティブレンダリングではないDLSSによる4K出力とその意義

Switch 2 Editionは、TVモードで4K解像度、携帯モードで1080pを、ともに60fpsで提供する。これは、可変解像度の30fpsで動作し、激しい戦闘中にはパフォーマンスの低下が記録されていたオリジナル版からの劇的な改善だ。しかし、この「4K」出力には、任天堂が前面に押し出していない補足が必要となる。

Switch 2は『ゼノブレイド2』をネイティブの4Kでレンダリングしているわけではない。代わりに、ゲームはより低い内部解像度でレンダリングされ、コンソールのTensorコア（Ampere GPUアーキテクチャを採用したカスタムNvidia T239チップの一部）がリアルタイムでAIベースの再構成アルゴリズムを実行する。このプロセスであるDLSS（Deep Learning Super Sampling）が、低解像度の画像を4K出力信号へと再構成するのだ。1080pを超える解像度に対して、Switch 2は携帯型ハードウェア向けに特別に開発された軽量版のDLSSを使用しており、フルモデルの約半分のフレームタイム処理コストで動作する。これが、ドック接続時にポータブルチップでの4K出力を可能にしている理由だ。Switch 2がどのようにDLSSアップスケーリングを提供しているかの詳細な技術的解説は、TechTimesの過去記事で確認できる。

アップスケーリングとネイティブレンダリングの違いが最も顕著に表れるのは高速な動きの最中であり、時間的な鮮明さがネイティブ4Kレンダリングとは異なる場合がある。しかし、『ゼノブレイド2』のコンテンツの大部分（広大な風景、カットシーン、通常のカメラ距離での戦闘）において、実用的な出力品質はオリジナル版を大幅に上回っている。復帰プレイヤーにとって、30fpsから60fpsへのパフォーマンス向上は、より即座に気づきやすい変化となるだろう。

この4K/60fpsの強化は、『黄金の国イーラ（Torna — The Golden Country）』にも適用される。パッケージ版の『黄金の国イーラ』単体ソフトには、本日無料のソフトウェアアップデートが配信され、Switch 2でのプレイ時にTVモードで4K/60fps、携帯モードで1080p/60fpsが有効になる。『ゼノブレイド2 エキスパンション・パス』の一部として『黄金の国イーラ』を所有しているプレイヤーは、Switch 2 Editionのアップグレードパスを購入することで同じ視覚的改善にアクセスできる（両者は独立して販売・適用される）。

■トリロジーの中でXC2のファイルサイズ増加が最大である理由

ストレージの占有量は、Switch 2 Editionにどれだけの作業が費やされたかを物語っている。オリジナル版の容量は13.2 GBだったが、Switch 2 EditionはNintendo eShopで推定45.8 GBと記載されており、32.6 GBの増加、つまり元のファイルサイズの約3.5倍となっている。

この32.6 GBの増加は、任天堂の現在のSwitch 2 Editionラインナップの中で最大であり、『ゼノブレイド3』のSwitch 2アップグレードをも上回っている。Game Rantによる現在の全Switch 2 Editionの比較でもこの規模が確認されており、ラインナップ内の他の任天堂タイトルで『ゼノブレイド2』のストレージ増加に匹敵するものはないとされている。

その理由はタイミングにある。『ゼノブレイド2』は、初代Switchの初年度である2017年12月1日に発売された。現在Switch 2 Editionとしてリリースされているほとんどのタイトルよりも早く、ハードウェアサイクルの初期における機能と制限に基づいて構築されていた。そのため、高解像度のテクスチャアセット、改善されたカットシーンの動画ファイル、全体的な視覚的置き換えを行う余地がより明確に残されていたのだ。2017年のハードウェアが処理できたものと、Switch 2が提供できるものとの差は、Switchのライフサイクル後半に開発されたゲームよりも単純に大きいのである。

デジタル版のダウンロードを予定しているプレイヤーは、ダウンロード前にSwitch 2の内蔵256 GBストレージまたは互換性のあるmicroSD Expressカードに少なくとも45.8 GBの空き容量があることを確認する必要がある。

■amiiboサポートの機能

『ゼノブレイド2 Switch 2 Edition』と『ゼノブレイド ディフィニティブ・エディション Switch 2 Edition』の両方に、各ゲーム初となるamiiboサポートが追加された。互換性のあるamiiboを読み込ませることで、EXP、SP、APなどのゲーム内通貨や収集アイテムを獲得でき、Switch 2アップグレード専用の限定装備がアンロックされる可能性もわずかにある。

■入手方法と価格

『ゼノブレイド2 Switch 2 Edition』は、Nintendo eShopにて単体版がゼノブレイド2 Switch 2 Edition円（米国では69.99ドル）でデジタル配信中だ。

すでにNintendo Switch版の『ゼノブレイド2』を所有しているプレイヤーは、アップグレードパスを1,000円（米国では9.99ドル）で購入できる。アップグレードパスを使用するには、互換性のあるSwitch版のゲームが必要となる。



単体版のパッケージ版は2026年10月1日に発売予定だ。

『ゼノブレイド2 Switch 2 Edition』は、より広範なトリロジー展開の一部である。『ゼノブレイド ディフィニティブ・エディション』は2026年6月9日にデジタル版のSwitch 2アップグレードを受け、パッケージ版は本日発売された。『ゼノブレイド3』のSwitch 2 Editionは、デジタル版・パッケージ版ともに2026年12月3日に発売予定となっている。

■注目ポイントQ&A

●『ゼノブレイド2 Switch 2 Edition』では、視覚的なアップグレード以外に何が新しいのですか？

視覚的な刷新に加え、3つの新コンテンツが追加されています。プレイヤーが初めて最大6体のブレイドを直接操作できる新アクションバトルモード「傭兵団アクション」、『ゼノサーガ』シリーズから参戦する光/闇のデュアル属性メカニクスと専用ブレイドクエスト「The Home of the Soul」を持つ新レアブレイド「M.O.M.O.」、そしてゲームプレイ中やカットシーンに反映されるホムラとヒカリの新衣装デザインです。

●M.O.M.O.が『ゼノブレイド2』で「ゼノサーガのロースターを完成させる」とはどういう意味ですか？

オリジナル版の『ゼノブレイド2』には、すでにモノリスソフトの過去作『ゼノサーガ』シリーズから「KOS-MOS Re:」と「T-elos Re:」という2体のレアブレイドが含まれていました。M.O.M.O.は3体目であり、この3体が同じゲーム内に揃うことで、プレイヤーはゼノサーガ出身のブレイドだけでフルパーティを同時に編成できるようになります。これは過去のどのバージョンでも不可能でした。これら3人のゼノサーガキャラクターはすべて、オリジナルのパブリッシャーであるバンダイナムコエンターテインメントの協力のもと開発されています。

●『ゼノブレイド2 Switch 2 Edition』の4K出力は、実際にネイティブ4Kなのですか？

いいえ。Switch 2はゲームをネイティブの4Kでレンダリングしているわけではありません。NVIDIAのAIベースのアップスケーリングシステムであるDLSSを使用して、低解像度の画像を4K出力信号に再構成しています。Switch 2のカスタムNvidia T239チップは、携帯型ハードウェア向けに最適化された軽量版のDLSSを実行します。その結果、オリジナル版から大幅な視覚的向上が得られますが、ネイティブレンダリングではなくAIアップスケーリングされた出力となります。実用的な面では、オリジナル版の30fpsから60fpsへのパフォーマンス向上が、復帰プレイヤーにとって最も即座に気づきやすい改善となるでしょう。

●既存のSwitch版所有者は、アップグレードパスを買うべきですか、それともパッケージ版を待つべきですか？

1,000円のアップグレードパスを購入すれば、傭兵団アクション、M.O.M.O.、新衣装、4K/60fps出力、amiiboサポートなど、Switch 2 Editionの全コンテンツをすぐに利用でき、ゲーム本編を買い直す必要はありません。

単体のパッケージ版は2026年10月1日に9,778円（米国では69.99ドル）で発売されます。すでにSwitch版『ゼノブレイド2』を所有している場合、新しい物理パッケージがどうしても欲しいというわけでなければ、アップグレードパスを選ぶのが明確な選択肢です。また、別売りのパッケージ版『黄金の国イーラ』を所有している場合、そのバージョンには本日、追加費用なしでSwitch 2での4K/60fpsを有効にする無料アップデートが配信されます。

元記事: Xenoblade Chronicles 2 Switch 2 Edition: Merc Assault Makes Blades Playable for First Time