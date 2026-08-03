『LEGO Party!』Switch 2版がサプライズ配信、既存所有者への無料アップグレード対応が話題に

2026年7月30日、SMG StudioとパブリッシャーのFictionsは『LEGO Party!』のNintendo Switch 2版をサプライズ配信した。既存のSwitch版所有者は、追加費用なしで解像度やフレームレートが向上する無料アップグレードを利用できる。スクウェア・エニックスなど一部の大手パブリッシャーが旧作のSwitch 2版をフルプライスで再販する中、既存プレイヤーの権利を尊重するこの対応はゲームコミュニティで大きな反響を呼んでいる。

■D.I.C.E.アワード受賞作『LEGO Party!』、Switch 2版の強化点

『LEGO Party!』は、AIAS（Academy of Interactive Arts and Sciences）が主催するD.I.C.E.アワードで「ファミリーゲーム・オブ・ザ・イヤー」を受賞した実績を持つ。2025年9月30日にNintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X|S、PC（Steam）向けに発売され、IGNのレビューで10点中8点を獲得したほか、MetacriticでもXbox Series X|S版が91点、PS5版が89点と高い評価を得ている。

今回配信されたSwitch 2版は、他プラットフォームと同等のハードウェアプロファイルを実現している。任天堂が公表したSwitch 2のハードウェア仕様によれば、初代SwitchのTegra X1チップセットと4GBのLPDDR4 RAMに対し、Switch 2はカスタムNvidia T239プロセッサ（コードネーム「Drake」）と12GBのLPDDR5X RAMを搭載しており、GPUスループットは約3.5倍に向上している。SMG Studioと共同開発のNoble Steed Gamesによれば、本作はUnityエンジン（Unity 3D）で動作しており、このハードウェアの進化により、アセットパイプラインを完全に再構築することなく、ネイティブレンダリング解像度の向上とより安定したフレームレートが直接的に実現されている。

■全プラットフォーム対象のアップデート1.6で待望の機能追加

Switch 2版の配信と同日の2026年7月30日には、全サポート対象プラットフォーム（初代Switch、PC、PS4、PS5、Xbox Series X|S）に向けて、リリース以来最大規模となるコンテンツ追加「アップデート1.6」が無料配信された。

最大の目玉はパブリックオンラインロビーの追加である。これまで本作のオンラインプレイはプライベートセッションの作成と参加に限られていたが、コミュニティから最も要望の多かった「見知らぬプレイヤーとの公開ゲームのホスト・参加」が可能になった。プレイヤーは事前の調整なしに「チャレンジゾーン」や「ミニゲームラッシュ」のプレイリストに参加できる。これにより、ローカルで4人を集めるのが難しい大人世代のプレイヤーにとって、大きなハードルが解消された。

さらに、チャレンジゾーン向けの4つの新ゲームモード、「マルチブロック購入」メカニクスを含む高度なマッチルール、プレイアブルキャラクターとしてカスタマイズ可能な「シリーズ29」のミニフィギュアが新たに追加されている。

■Switch 2へのアップグレード対応を巡る議論

任天堂はサードパーティのパブリッシャーに対し、Switch 2へのアップグレードパスの提供を義務付けていない。任天堂自身のアプローチも二分されており、『スーパーマリオ オデッセイ』『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』『ゼルダの伝説 夢をみる島』など11のファーストパーティタイトルには無料のビジュアルパフォーマンスアップデートが提供された一方で、『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』『星のカービィ ディスカバリー』『スーパー マリオパーティ ジャンボリー』などの主要タイトルには9.99ドル〜19.99ドル（約1,578円〜3,158円、1ドル=158円換算）の有料アップグレードパックが用意されている。2026年3月31日時点で1,986万台を販売しているSwitch 2において、数千万人のプレイヤーが今後こうしたアップグレードの選択に直面することになる。

アップグレードパスを提供しない方針の代表例として挙げられるのがスクウェア・エニックスだ。対象タイトルには、初代Switchが発売された2017年からプレイヤーが所有している『ファイナルファンタジーX/X-2 HDリマスター』や『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』などが含まれる。2026年7月に日本およびアジアでサプライズ配信され、欧米市場では2026年10月1日に発売予定の『オクトパストラベラー』1作目と2作目のSwitch 2版は、デジタル版のセット価格が74.99ドル（約11,848円、同）に設定されている。両作ともクリアに60時間以上を要するにもかかわらず、アップグレードパスやセーブデータの移行オプションは用意されていない。

『LEGO Party!』の無料アップグレードがこの議論を完全に決着させるわけではない。しかし、抽象的な方針論になりがちなこの問題において、同じハードウェアプラットフォーム上で既存プレイヤーのライセンスを尊重することを選んだサードパーティ開発者およびパブリッシャーの存在は、明確な実例として示されている。

■価格と提供状況

『LEGO Party!』Nintendo Switch 2版は現在ニンテンドーeショップで配信中である。既存のSwitch版所有者は、同ストアから無料のアップグレードパックを直接ダウンロードでき、追加の購入は必要ない。

Switch 2での新規購入者は、2026年8月31日までプロモーション価格の27.99ドル（約4,422円、同）で購入可能であり、その後は通常価格の39.99ドル（約6,318円、同）となる。アップデート1.6は、Nintendo Switch、PC（Steam）、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox Series X|S向けに無料パッチとして配信されている。

■注目ポイントQ&A

●すでにNintendo Switch版の『LEGO Party!』を所有している場合、無料アップグレードはありますか？

はい。初代Nintendo Switch版の既存所有者は、ニンテンドーeショップから追加費用なしでSwitch 2用アップグレードパックをダウンロードできます。このアップグレードにより、Switch 2ハードウェアでの高解像度化とフレームレートの向上がアンロックされます。再購入の必要はありません。

●アップデート1.6では『LEGO Party!』に何が追加されますか？また、誰が利用できますか？

2026年7月30日に全プラットフォーム向けに配信されたアップデート1.6は、本作にとってこれまでで最大のコンテンツ追加です。パブリックオンラインロビー（プライベートセッションを組まなくても見知らぬ人と対戦可能）、4つの新しいチャレンジゾーンのゲームモード、マルチブロック購入メカニクスを含む高度なマッチルール、そして新しいシリーズ29のミニフィギュアが導入されます。このアップデートはプラットフォームを問わず全プレイヤーに無料で提供され、Switch 2は必須ではありません。

●スクウェア・エニックスがSwitch 2版をフルプライスで販売しているのに対し、『LEGO Party!』のアップグレードが無料なのはなぜですか？

任天堂はサードパーティのパブリッシャーにアップグレードパスの提供を義務付けておらず、各社が独自の方針を決定しています。SMG StudioとFictionsは、無料のアップグレードパックを提供することで既存のSwitch版ライセンスを尊重する選択をしました。一方、スクウェア・エニックスは『オクトパストラベラー』1・2、『ファイナルファンタジーX/X-2 HDリマスター』、『ドラゴンクエストXI S』、『スターオーシャン セカンドストーリー R』などの複数タイトルで逆のアプローチをとり、既存のSwitch版所有者にセーブデータ移行オプションなしでフルプライスでの再購入を求めています。2026年7月には、スクウェア・エニックスに公正なアップグレードパスの提供を求めるファンの署名活動も開始されました。

●『LEGO Party!』は『マリオパーティ』とどう違うのですか？また、何か賞を受賞していますか？

『LEGO Party!』はSMG Studioが開発した4人用のパーティゲームで、『マリオパーティ』シリーズと同様の「サイコロを振るボードゲーム＋ミニゲーム」という構造をベースにしています。本作はAIAS（Academy of Interactive Arts and Sciences）が主催するD.I.C.E.アワードで「ファミリーゲーム・オブ・ザ・イヤー」を受賞しました。Metacriticでは概ね好意的なレビューを獲得し、IGNでは10点中8点を得ています。レビュアーは一貫して、そのミニゲームのデザイン、幅広い年齢層へのアクセシビリティ、そしてLEGOブランドならではのユーモアを、同ジャンルにおける任天堂のファーストパーティ作品に匹敵するものとして高く評価しています。

元記事: LEGO Party Switch 2 Edition Drops Free for Existing Owners as Square Enix Charges Again