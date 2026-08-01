【決算分析】Spotify値上げ頼みの成長に限界か、UMG株25%急落が映す音楽ストリーミング市場の構造問題

世界最大の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ（UMG）の株価が7月31日、アムステルダム市場で約25%急落し、1日の取引で約88億ユーロ（約1兆6059億円）の時価総額が失われた。同社が発表した第2四半期決算で、サブスクリプション型ストリーミングの収益成長が2四半期連続で減速していることが明らかになり、SpotifyやApple Musicの値上げへの依存度が投資家の想定以上だったことが露呈した形だ。

この売りにより、UMGの時価総額は同日の取引時間中に約266億ユーロ（約306億ドル、約4兆8654億円）まで低下した。UMGの最大の機関投資家であるVivendiの株価も18%下落し、2002年以来最大の1日当たり下落率を記録した。UMGの取締役会は5月29日、ビル・アックマン率いるPershing Square Capital Managementによる1株30.40ユーロ（約34.96ドル、約5559円）の買収提案を全会一致で拒否し、同社の価値はそれを大きく上回るとしていた。しかし、金曜日の急落によって、株価は取締役会が「根本的な過小評価」とした水準を大きく下回った。

■値上げが牽引した成長の実態

表面的な数字は悪くなかった。UMGの第2四半期の総収益は前年同期比10.5%増の32億9000万ユーロ（約38億ドル、約6042億円）となり、2026年2月のDowntown Music Holdingsの連結化を考慮した恒常為替レートベースでは13.3%増加した。2026年上半期の収益は61億9000万ユーロ（約71億ドル、約1兆1289億円）に達し、恒常為替レートベースで10.8%増加した。

しかし、これらの数字の裏には、投資家が問題視した成長の仕組みがある。ストリーミングの成長に見えたもののうち、相当部分はリスナー数の増加によるものではなかった。Spotifyは2023年7月、2024年6月、2026年2月と値上げを重ね、個人プランの月額料金を当初の9.99ドルから12.99ドルへと累計30%引き上げた。Apple Musicも同じ期間に同様の価格改定を実施している。ストリーミングプラットフォームが月額料金を引き上げると、その増加分の一定割合が卸売ライセンス契約を通じて権利者に還元される。世界で消費される録音音楽の約3分の1を握るUMGは、SpotifyやApple Musicの利用料金に上乗せされた金額のうち、相当な割合を受け取ることになる。

この価格転嫁の仕組みは、UMGの第2四半期のサブスクリプション収益成長率に約3.5パーセントポイント貢献した。これを除外すると、サブスクリプション基盤のオーガニックなボリューム拡大による貢献は、全体の6.7%のうち約3.2パーセントポイントにすぎない。全体の成長率は第1四半期の7.9%から低下しており、その第1四半期の成長率も前年から低下していた。2四半期連続の減速は、単一四半期の異常値ではなく、成長の方向性を示すシグナルである。

■ショート動画とSpotifyストリーミングの構造的な違い

サブスクリプション収益の減速と並行して、広告付きストリーミングでも、さらに構造的な問題を浮き彫りにする兆候が見られた。UMGの恒常為替レートベースの収益成長率は、Downtownを除くと第2四半期にわずか1.7%まで鈍化した。この期間中にTikTokと新たなライセンス契約を結んだにもかかわらず、ほとんど伸びなかったことになる。

この違いを生む仕組みが重要だ。Spotifyの広告付きプランとプレミアムサブスクリプションでは、プロラタ方式、すなわち比例配分モデルに基づいてロイヤリティが算定される。すべてのサブスクリプション収益と広告収益が一つにプールされ、その月の総ストリーミング再生回数に占める割合に応じて権利者に分配される。リスナーがSpotify Premiumで楽曲を聴いた場合、そのロイヤリティの原資は、主に1加入者当たり月額12.99ドルのサブスクリプション料金で構成される。一方、同じリスナーがTikTok動画で同じ楽曲を聴いた場合、ロイヤリティはUMGとByteDanceの企業間ライセンス契約を通じて支払われる。この契約は、音楽を利用した1回のインタラクション当たりで見ると、サブスクリプション料金から直接還元されるモデルよりも経済的価値が大幅に低い。

UMGのCEOであるルシアン・グレンジは、TikTokとの新契約を「現在、ほぼすべての主要ストリーミングサービスと締結している『ストリーミング2.0』契約の一部」と説明し、こうした取り決めが「価格面でのメリットと希薄化防止措置」をもたらすと述べた。しかし、第2四半期の広告付きストリーミング収益の成長率が1.7%にとどまったことは、TikTokとの契約を強化しても、プレミアムストリーミングとショート動画再生の間にある構造的な価値の差を埋められないことを示している。Billboardが広告付きストリーミング市場全体について報じたところによると、2024年上半期の米国の広告付きストリーミングは2.9%減少した。アナリストらは、この傾向について、リスナーが再生1回当たりの支払い水準が高いプラットフォームから、より支払い水準の低いショート動画環境へ移行しているためだと分析している。

■買収提案拒否の判断はどう映るのか

今回の決算発表は、UMGの取締役会が同社を1株当たり30.40ユーロ（約34.96ドル、約5559円）と評価する買収提案を拒否してから約2カ月後に行われた。この提案は、Pershing Square Capital Managementが2026年4月7日に提示した現金と株式を組み合わせたもので、UMGの4月2日の終値に78%のプレミアムを上乗せしていた。

取締役会は提案を全会一致で拒否した。取締役会会長のシェリー・ランシングは、UMGが「明確なビジョンと強力な実行力によって、音楽業界で比類のない地位を築き上げた」と述べた。Bolloré Groupを通じてUMGの株主構成に18%を超える影響力を持つ主要株主のシリル・ボロレも拒否を支持し、年次株主総会で、アックマンの提案は評価額と資金調達構造の点で「全く話にならない」と語った。その後、Pershing Squareは6月3日に約8000万株のUMG株式を売却し、事実上、保有株をすべて手放した。

金曜日の株価急落により、UMG株はアックマンが提案した価格を大幅に下回る水準で取引されている。これは、市場環境が合理的に予測できる範囲を超えて悪化したためではない。取締役会が提案拒否を決めていた時期にすでに進行していた成長の減速が、第2四半期決算によって明らかになったためだ。5月に「根本的な過小評価」とされた価格は、現在のUMGの成長軌道では正当化できない水準に見える。

■利益率の圧迫と債務の増加

売上高の数字以外の財務状況は、さらに懸念を抱かせるものだった。第2四半期の調整後EBITDAは6億7400万ユーロ（約7億7500万ドル、約1232億円）で、利益率は20.5%となり、2025年第2四半期の22.7%から低下した。Deutsche Bankは、この利益率低下について、録音音楽部門における収益とレパートリー構成の悪化、増加した専門家報酬を含む本社費用の上昇、UMGのマーチャンダイジング部門が赤字となったことを要因に挙げている。

2026年上半期のフリーキャッシュフローは、2025年同期の1億6300万ユーロ（約1億8800万ドル、約299億円）から、わずか2400万ユーロ（約2800万ドル、約45億円）へと85%以上減少した。運転資金需要の増加、支払利息の上昇、オフィス整備に伴う設備投資が要因である。純有利子負債は、2025年末の23億9000万ユーロ（約27億5000万ドル、約4373億円）から、41億3100万ユーロ（約47億5000万ドル、約7553億円）へと73%増加した。これは、Downtownの買収、第2四半期末までに実施した約7億3400万ユーロ（約8億4400万ドル、約1342億円）の自社株買い、5億1400万ユーロ（約5億9100万ドル、約940億円）の配当支払いを反映している。

上半期の株主帰属純利益は、前年同期の14億3000万ユーロから2億2200万ユーロに減少し、1株当たり利益は0.77ユーロから0.12ユーロに急落した。

金曜日のアナリストの反応は、一様に否定的というより慎重なものだった。Citiは、UMGの四半期売上高が市場予想を上回ったことを認める一方、調整後コア利益は予想を下回ったと指摘した。JPMorganは、UMGの市場シェアの勢いが増し、今後のリリース作品が充実するにつれて、下半期にはサブスクリプション収益の傾向が回復する可能性があるとし、コスト削減策やAIを活用したサービスが業績改善のきっかけになり得ると指摘した。Deutsche Bankも市場シェアの見通しについて前向きな見方を示した。第2四半期後半には、ノア・カハン、BTS、オリヴィア・ロドリゴ、ドレイク、オリヴィア・ディーンが市場シェアの明確な回復を牽引しており、この改善が第3四半期の業績を支える可能性があるという。

■3年間で3回の値上げの後に来るもの

成長鈍化に対するUMGの構造的な対応は、「ストリーミング2.0」を中心に据えている。これは、デジタルストリーミングプラットフォームでの価格引き上げ、熱心なファン層であるスーパーファン向けの超プレミアムサブスクリプションプラン、アーティスト向けサービスの拡大、AIライセンスのパートナーシップなどを包含する枠組みである。グレンジは、従来のデジタルストリーミングプラットフォームとの契約に加えて、YouTube、Meta、Stability AIを含むAIプラットフォームとの契約が進行していることを強調した。また、2025年に前年比20%を超える収益成長を記録し、現在では世界第4位の録音音楽市場となった中国を、市場開拓のモデルとして挙げた。

インドは10億人を超える人口を抱えながら、有料プランを利用しているストリーミングリスナーは7～10%にとどまり、録音音楽市場の規模は世界第15位である。UMGは第2四半期の決算説明会で、2026年8月末からインドで72時間の独占配信期間を導入すると発表した。新作は最初の3日間、有料加入者だけが利用でき、その後、無料の広告付きプラットフォームでも利用可能になる。この戦略は、UMGが2019年から中国で採用したものと同様で、現地のデジタルストリーミングプラットフォームと協力し、国内外の音楽を有料サービス内で提供する取り組みである。UMGのチーフ・デジタル・オフィサーであるマイケル・ナッシュは、インドについて「世界第15位よりも確実に上位に位置すべき、重要かつ高い成長可能性を持つ市場」と述べた。

インドでの有料会員向け先行配信は、中国で採用した戦略を再現しようとする具体的な試みである。無料プランの利用が大規模に広がっている市場で、独占配信によって有料プランへの転換を促すものだ。これが大規模に機能するのか、そして人口が多く有料転換率が低いほかの市場にも同様の手段が存在するのかが、「ストリーミング2.0」が今後証明しなければならない課題である。

投資家が現在抱いている疑問は、より単純であると同時に、答えるのが難しい。Spotifyは3年間で米国の料金を9.99ドルから12.99ドルへ30%引き上げ、それぞれの値上げがUMGのサブスクリプション収益成長に大きく貢献した。しかし、2027年または2028年に米国で4回目の値上げを行ったとしても、加入者の離脱を招かずに成功する保証はない。オーガニックな加入者成長が減速する一方で、価格の上限が近づいているとすれば、「ストリーミング2.0」を真の成長戦略に見せていた仕組みは、既存の顧客基盤から収益を引き出すサイクルのように見え始める。次の段階となる「ストリーミング3.0」、スーパーファンプラン、AIライセンス、インド、中国は、Spotifyの値上げによって補われてきたオーガニックなボリューム成長を実現できることを証明する必要がある。

■アーティストやインディーズへの影響と業界の力関係

UMGが抱える問題は、同社のアムステルダム市場における株価だけにとどまらない。世界最大の権利者として、UMGは世界の録音音楽市場で約3分の1のシェアを握っている。この地位は、デジタルストリーミングプラットフォーム、ゲームプラットフォーム、AI企業、映像作品への楽曲利用を扱うシンク市場とのライセンス交渉で、UMGに大きな交渉力を与えている。高い企業価値を維持することへの圧力にさらされたUMGは、制約なく成長している場合とは異なる優先順位で交渉に臨むことになる。

その影響はアーティストに直接及ぶ。Ivey Business Reviewの分析によると、一般的なストリーミング契約では、UMGを含むレーベルがストリーミング収益の約55%を確保し、デジタルストリーミングプラットフォームが約30%を保持し、残りをアーティストと音楽出版社が分け合う。この構造はすでに、最大のカタログを保有する企業に利益の大部分を集中させている。利益率の圧力にさらされたレーベルは、アーティストに支払える前払金が減り、契約交渉で提示できる条件も限られる。

UMGの流通・管理基盤を利用するインディペンデントアーティストやディストリビューターにとって、状況はさらに複雑だ。UMGは2026年2月にDowntown Music Holdingsの買収を完了し、配信サービスのCD BabyとFUGA、ロイヤリティ会計プラットフォームのCurve、音楽出版管理サービスのSongtrustを自社のインフラに加えた。欧州委員会は、UMGがDowntownのサービスを利用するインディペンデントレーベルの商業上機密性の高いロイヤリティデータにアクセスできるようになるとの懸念から、この買収について正式な調査を開始している。この調査は2026年7月31日時点でも継続中である。

■注目ポイントQ&A

●なぜユニバーサル ミュージック グループの株価は金曜日にこれほど急落したのですか？

きっかけとなったのは、UMGの2026年第2四半期決算です。Downtown Music Holdingsの買収と為替の影響を調整したサブスクリプション型ストリーミングの収益成長率が、第1四半期の7.9%から第2四半期には6.7%へ減速したことが明らかになりました。重要なのは、この6.7%の成長のうち相当部分が、サブスクリプション基盤のオーガニックな拡大ではなく、Spotifyが2026年2月に月額料金を12.99ドルへ引き上げたことによる卸売価格への波及効果だった点です。サブスクリプション収益の成長を前提にUMGを高く評価していた投資家が、2四半期連続の減速を受けて売りに動いた結果、株価は約25%下落し、1日の取引で約88億ユーロ（約101億ドル、約1兆6059億円）の時価総額が失われました。

●「ストリーミング2.0」とは何ですか？ それはUMGの成長問題を解決していますか？

「ストリーミング2.0」とは、UMGのCEOであるルシアン・グレンジが、長年十分に収益化されてこなかったデジタル配信から、より多くの価値を引き出そうとする音楽業界の取り組みを表すために提唱した枠組みです。その仕組みには、SpotifyやApple Musicなどによる毎年の値上げと権利者への還元、最低ロイヤリティ水準を守るライセンス契約上の希薄化防止条項、主要なデジタルストリーミングプラットフォームで開発中の超プレミアムな「スーパーファン」プラン、AIライセンス契約、無料プランの利用者を有料サブスクリプションへ誘導するインドでの72時間先行配信などが含まれます。2026年第2四半期に明らかになった問題は、最も即効性のある仕組みであるSpotifyの値上げが、UMGのサブスクリプション収益成長率に約3.5パーセントポイント貢献していたことです。基礎的なボリューム成長は、表面上の成長率が示す水準の半分程度でした。「ストリーミング2.0」は加入者1人当たりの収益を増やすことには効果を上げていますが、加入者基盤をオーガニックに拡大できることは、まだ証明されていません。

●ビル・アックマンによるUMG買収の試みはどうなりましたか？

2026年4月7日、ビル・アックマン率いるPershing Square Capital Managementは、UMGを1株当たり30.40ユーロ（約34.96ドル、約5559円）と評価する、現金と株式を組み合わせた法的拘束力のない買収提案を行いました。これはUMGの4月2日の終値に78%のプレミアムを上乗せしたもので、総額は約558億ユーロ（約642億ドル、約10兆2078億円）でした。UMGの取締役会は5月29日、提案が同社を根本的かつ大幅に過小評価しているとして、全会一致で拒否しました。主要株主のシリル・ボロレも拒否を支持しました。その後、Pershing Squareは6月3日に約8000万株のUMG株式を売却し、事実上、保有株をすべて手放しました。金曜日の株価急落により、UMG株はアックマンが提示した価格を大幅に下回りました。取締役会が5月に低すぎると判断した価格が、現在の市場評価を上回っていることになります。

●UMGの成長鈍化は、アーティストや音楽サブスクリプションの利用者に何を意味しますか？

アーティストにとって、UMGの利益率低下と債務増加は重要な問題です。財務的な圧力にさらされたレーベルは、一般にアーティストへの前払金予算を引き締め、所属アーティストの規模を見直し、デジタルストリーミングプラットフォームとの交渉力も弱まるためです。ロイヤリティを分配するプロラタ方式では、ストリーミング収益全体のプールが縮小すれば、SpotifyやApple Musicで楽曲が再生されるすべてのアーティストに影響が及びます。利用者にとってより直接的なシグナルは、Spotifyが3年間に3回値上げしたことが、今後の料金設定の方向性を示している点です。「ストリーミング2.0」で最も確実に収益を増やせる仕組みは、利用者の月額料金を引き上げることです。UMGのインドでの有料会員向け先行配信やスーパーファンプランが、次の値上げに依存しないオーガニックな成長を生み出せるかどうかが、2026年第2四半期の減速が一時的なものなのか、構造的な頭打ちの始まりなのかを左右します。

元記事: Universal Music Sheds Quarter of Value as Spotify Price Hikes Mask Subscriber Slowdown