重量38kgのAmazon配達ドローンが英民家に不時着、センサー構造のリスクと規制の死角

Amazonの配達ドローン「MK30」が、英ダーリントンの予定外の民家の庭に不時着する事案が発生した。けが人は報告されていないものの、英国民間航空局（CAA）の現行の試験飛行枠組みには、こうした想定外の着陸に関する明確な規定がないことが浮き彫りになった。この事案は、2026年末まで予定されている同地域での試験飛行の継続や、今後の規制のあり方に影響を与える可能性がある。

■予定外の庭への不時着

水曜日の午前10時15分ごろ、元化学技術者のジョン・ピーコック氏は、ダーリントンのボーモント・ヒルで「巨大な音」を聞いた。外を見ると、隣の庭にAmazon Prime Airの配達ドローン「MK30」が落ちており、モーターとプロペラはまだ動いていた。ドローンは荷物を積んでおらず、本来の配達先でもなかった。ダラム・ダーリントン消防救助隊とAmazon Prime Airのチームが呼ばれた。けが人はなかったが、83ポンド（37.6kg）の機体が全くの招かれざる客として到着したことに対し、民間航空局（CAA）にはAmazonにどう対応すべきかを指示する明確な手順が存在しなかった。

この規定の隙間こそが、水曜日の事案が規制当局に突きつけた課題である。

Amazonのダーリントンでの事業は、同社にとって米国以外で初となる商用ドローンプログラムだ。当初の2024年という目標から1年以上遅れて2026年5月に開始され、2026年末までのCAAの試験飛行として運営されている。飛行回数は平日の1時間に10回、1日100回の配達に制限されている。荷物は5ポンド（2.2kg）までに制限され、配達はAmazonのダーリントン・フルフィルメントセンターから半径7.5マイル（12km）以内に着陸する必要があり、対象となる顧客は荷物を受け取るための裏庭を持っている必要がある。水曜日の的を外れた着陸はこれらの条件のいずれにも当てはまらず、記事公開時点でCAAは調査を発表していない。

■試験飛行を許可したCAAの枠組みの死角

CAAによるAmazonのダーリントン事業への許可は、処理能力、地理的条件、空域の分離について詳細に規定している。試験飛行の空域制限では、半径約8マイル（13km）以内の他の航空機の飛行を制限することが求められており、この要件は、その空域に正当な優先権を持つティーズサイド・モデル飛行クラブと英国防省から継続的な反対を受けていた。遠隔操作員はAmazonのフルフィルメントセンターの画面からMK30を監視し、必要に応じて近くのティーズサイド国際空港の航空管制官と連携する。

この枠組みで明確に規定されていないのは、機体が本来到達するはずのない着陸地点を選択した場合に何が起きるかということだ。Amazonの飛行を管理する規制カテゴリーである、英国CAAのBVLOS（目視外飛行）運用向けの特定カテゴリー許可枠組みの下では、事業者は不測の着陸シナリオをモデル化したリスク評価を提出しなければならない。ボーモント・ヒルでの事案は、モデル化された不測の事態の想定地点が水曜日の現実と一致していなかったか、あるいは、誤作動した機体が自律的に選択する可能性のあるすべての庭について、Amazonが事前に土地使用の同意を得ることを許可条件が求めていなかったかのいずれかを示唆している。

2025年12月、ダーリントン特別区議会は試験飛行の範囲への懸念を理由に、Amazonの許可された飛行頻度を1時間あたり21回から10回にすでに削減していた。CAAは今後、的を外れた着陸を管理する手順を明確にするよう圧力を受けることになるだろう。これには、報告の義務化が必要かどうか、招かれざる機体が庭に降り立った住民に対してAmazonがどのような義務を負うのか、そして現在の試験飛行許可が人口密集地域での不測のシナリオを適切にモデル化できているかどうかが含まれる。

■なぜAmazonのドローンは予定外の庭に不時着するのか

水曜日のダーリントンでの事案は、MK30にとって予期せぬ場所への初めての計画外の到着ではない。これは、機体のセンサー構造に起因するパターンの最新の事例である。

MK30の前機種であるMK27は、LiDAR高度センサーと2つの物理的な「スクワットスイッチ」（ドローンが地面に触れると圧縮される機体底部の金属製プロング）という、冗長性を持たせた着陸確認システムを備えていた。ソフトウェアは、着陸を確認してモーターを停止する前に、これら3つのセンサーのうち少なくとも2つの同意を必要とした。MK30ではスクワットスイッチが取り外され、LiDARとコンピュータービジョンを組み合わせた光電子センサー群に移行した。これは重量と複雑さを軽減することを意図した変更だったが、批評家たちは、環境によって騙される可能性のあるシステムを優先して機械的なフェイルセーフを排除したものだと指摘している。

LiDARが混乱した際に何が起こるかは、2024年12月にAmazonのオレゴン州のテスト施設で2機のMK30ドローンが墜落した後、国家運輸安全委員会（NTSB）によって詳細に記録された。ソフトウェアのアップデートによりセンサーが小雨に敏感になっており、小雨の中、両機のLiDARシステムはそれぞれ高度183フィート（56m）と217フィート（66m）で飛行中であるにもかかわらず、着陸したと誤認した。両機とも飛行中にプロペラへの電力供給を絶ち、墜落した。Amazonは、米連邦航空局（FAA）がソフトウェアのアップデートを承認するまでの約2か月間、運用を一時停止した。

その修正は2025年の大半を通じて維持された。しかし、2025年10月1日、アリゾナ州トレソンで2機のMK30ドローンが数分以内に同じ建設用クレーンのブームに衝突した（この事案はFAAとNTSBが現在も調査中）。さらに11月18日には、テキサス州ウェーコでAmazonが商用サービスを開始してからわずか13日後に、MK30が住宅のインターネットケーブルを切断した。2026年2月4日午後5時（中部標準時）ごろには、ダラス郊外のテキサス州リチャードソンでPrime AirのMK30がアパートの側面に衝突し、粉々になって公共の歩道に落下した。プロペラは回転したままで、火花と煙を上げ始めた。自宅で仕事をしており、事故後の様子を録画したセシー・ジョンソン氏はFox 4に対し、プロペラはまだ動いており、ドローンが燃え始める匂いがしたと語った。けが人は報告されておらず、地元の消防士がバッテリーによる建物への引火を防いだ。

技術アナリストらは、LiDARシステムは漆喰やガラスなどのコントラストの低い垂直面を認識しにくい可能性があり、それがリチャードソンのドローンがアパートの壁を検知できなかった理由かもしれないと指摘している。Amazonは自社のセンサーアプローチについて、誤ったLiDARの読み取りが事故を引き起こす可能性を排除するために複数のセンサー入力に依存していると説明している。Prime Airのバイスプレジデントであるデビッド・カーボン氏は、重大なけがのない17万回の総飛行回数を挙げ、この事故のパターンを同社が「進めながら」学んでいることの一部だと特徴づけている。

水曜日のダーリントンでの墜落は、MK30が2024年後半に商用サービスを開始して以来、記録されている7回目の非定常的な着陸または衝突である。

■重量とリスクの関係性

意図しない着陸地点に到達したすべてのMK30は、5ポンド（2.2kg）の貨物を運ぶ83ポンド（37.6kg）の機体という同じ物理的現実をもたらす。機体自体がその離陸重量の78ポンド（35.4kg）を占めており、荷物と機体の質量比はおよそ1対16となる。

この比率は、競合他社が選択したものとは大きく異なる。Alphabetのドローン配送子会社であるWingは、約10ポンド（4.5kg）の機体を運用しており、衝突時のエネルギー伝達を最小限に抑えるために、衝撃で分解するように設計している。ZiplineのPlatform 2は30〜40ポンド（14〜18kg）で、パラシュートベースの配送モデルを採用している。どちらの設計も、機体を軽量化することで故障モードを管理しやすくするという明確なエンジニアリング上の決定を反映している。

フェンス、庭の家具、ペット、そしておそらく子供たちに囲まれたダーリントンの裏庭に、警告も同意もなく到着した83ポンドのMK30の機体は、10ポンドのWingのドローンが同じように予定外の停止をした場合とは事象の性質が異なる。ピーコック氏の報告によると、ボーモント・ヒルに着陸した後もドローンのモーターとプロペラは動き続けており、目に見える被害はイボタノキの生け垣と舗装された私道に限られていたという。その結果とより深刻な事態との差はわずかだった。

■MK30の事故が英国での試験飛行にもたらす影響

2026年5月に英国での最初の配達が飛行したとき、ダーリントンでの試験飛行はすでにAmazonの米国での事故歴の重みを背負っていた。MK30は大西洋を渡る前に、米国の予定外の州に不時着しており、その認識スタックの限界を英国にも持ち込んだ。

ここで重要なのは、CAAの試験飛行の枠組みである。これは恒久的で全国的な許可ではない。1つの町、1日の配達上限、平日のみの飛行、そして2026年末に更新が必要な空域許可という、厳密に制限された実験である。CAA、ダーリントン特別区議会、そして地元住民は事実上、この実験は管理されていると告げられてきた。水曜日の出来事は、その管理には許可枠組みがモデル化していなかった限界があることを示す、最初の経験的なデータポイントである。

英国のより広範なドローン配送セクターにとって重要な基準は、Amazonの米国での安全記録ではなく、競合他社が同等の空域で何を達成したかである。AmazonのPrime Airバイスプレジデントがメディアで対抗馬として位置づけているアイルランドの企業Manna Air Deliveryは、アイルランドとフィンランドで40万回近くの規制された商用配達を完了し、2026年4月に5000万ドル（約79億5000万円、1ドル=159円換算）のシリーズB資金調達ラウンドを完了し、すべての飛行でプラスの限界利益を出していると主張している。Mannaの共同創設者であるボビー・ヒーリー氏は、同社の機体はMK30よりも大幅に軽く、より低周波のサウンドプロファイルを使用しており、2026年4月の資金調達時点での配達回数はAmazonの合計を大幅に上回っていると指摘している。

Amazonは、テキサス州リチャードソンでの墜落事故が米国で一時的な運用停止を引き起こしたように、水曜日のダーリントンでの事案が英国での運用停止の引き金になるかどうかを発表していない。CAAも調査を発表していない。

■MK30のセンサー設計は構造的リスクを抱えているか

ボーモント・ヒルでの墜落がCAAに提起する問題は、ドローンが時折誤作動するかどうか（すべての複雑なシステムは故障する）ではなく、MK30の特定の構造が、他の設計よりも自律的な予定外の着陸を引き起こす可能性を高めているかどうかである。

Amazonが取り外したスクワットスイッチシステムは、単なる着陸確認の冗長性ではなかった。それは、ソフトウェアのアップデートでは機体が上書きできない物理的なメカニズムだった。それに代わるLiDARとコンピュータービジョンのシステムは、雨の中（2024年12月オレゴン州）、建設機械の近く（2025年10月トレソン）、建物の表面（2026年2月リチャードソン）で、すでに複数の誤った読み取りを引き起こしている。機体の搭載ロジックが、目的地に到着した、あるいは安全な不測の着陸地点を特定したと誤って結論付けた場合、そのエラーを引き起こしたのと同じセンサー群がその結論を生成していることになる。

FAAは2025年3月に雨に対する感度問題のソフトウェアパッチを承認した。その後、トレソンとリチャードソンの事案が続いた。ダーリントンでの墜落が新たな故障モードなのか、それとも米国ですでに記録されているパターンの変種なのかは、CAAが調査を開始した場合、その結果に依存することになる。

CAAの試験飛行許可は2026年末まで有効である。12月31日までに予定されているその更新決定は、英国の規制当局が、Amazonが収集した運用データと試験飛行の当初のリスク評価を正式に比較検討する最初の機会となる。水曜日のボーモント・ヒルの庭は、その当初の評価にはなかったデータポイントを新たに追加した。

■注目ポイントQ&A

●Amazonの配達ドローンが予定外に私の庭に着陸した場合、どうなりますか？

Amazonのダーリントン事業に対する現在のCAAの試験飛行許可の下では、的を外れた着陸に特化して適用される、公に明示された報告義務、補償義務、または運用停止のトリガーはありません。試験飛行の枠組みは処理能力、地理的条件、空域へのアクセスを管理するものであり、本来の配達先ではない敷地にドローンが着陸した場合の手順は規定していません。水曜日のダーリントンでの事案は英国でこのシナリオが発生した初めてのケースであり、CAAはどのように対応する予定かを発表していません。試験飛行エリアの住民は、CAAまたはダーリントン特別区議会に連絡して、試験飛行のリスク評価や不測の事態への対応手順に関する懸念を伝えることができます。

●なぜMK30は着陸や衝突の問題を繰り返しているのですか？

MK30の認識構造は、LiDAR（レーザーベースの距離センサー）とコンピュータービジョンに依存しています。これは、前機種のMK27で使用されていた物理的な「スクワットスイッチ」センサーに代わるシステムです。スクワットスイッチは接地時に圧縮されることで物理的に地面との接触を確認していましたが、MK30の光電子システムは、雨、ほこり、コントラストの低い表面、建設機械などの環境干渉によって騙される可能性があります。国家運輸安全委員会は、2024年12月のオレゴン州での墜落事故後、1つの故障モードを詳細に記録しました。ソフトウェアのアップデートによりLiDARセンサーが小雨の影響を受けやすくなり、ドローンが飛行中に着陸したと誤認してモーターを停止させたのです。Amazonによるその後のソフトウェア修正でも、トレソン（2025年10月）、ウェーコ（2025年11月）、リチャードソン（2026年2月）、そして今回のダーリントン（2026年7月）でのさらなる事案を防ぐことはできていません。

●AmazonのMK30ドローンの重量はどのくらいですか？また、それは安全性に影響しますか？

MK30は、5ポンド（2.2kg）の荷物を積載した最大離陸重量で約83ポンド（37.6kg）あり、機体自体がそのうちの約78ポンド（35.4kg）を占めています。これは、重量約10ポンド（4.5kg）のWingの配達ドローンの約8倍、ZiplineのPlatform 2の2倍以上の重さです。WingとZiplineはどちらも、衝突時に伝わるエネルギーを制限するために、衝撃で機体が分解するように設計されています。83ポンドの機体がモーターとプロペラを回転させたまま住宅の庭に突然現れた場合、誤作動による結果は、同じ障害が発生した軽量なシステムとは根本的に異なります。

●この事案を受けて、CAAがAmazonの英国でのドローン配達試験を中止する可能性はありますか？

Amazonのダーリントン事業に対するCAAの試験飛行許可は2026年末まで有効であり、継続するには更新が必要です。CAAは水曜日の事案に関する調査を発表しておらず、Amazonも自主的な一時停止を発表していません。しかし、議会はすでに2025年12月にAmazonの許可された飛行頻度を1時間あたり21回から10回に減らしており、試験飛行は定期的な更新が必要な一時的な保護空域内で運用されています。ボーモント・ヒルでの墜落は、CAAとダーリントン特別区議会の双方に、継続または拡大された運用を許可する前に、試験飛行の不測の着陸手順の正式な見直しを要求する根拠を与えるものです。

元記事: Amazon MK30 Crash-Lands in Darlington Garden, Exposing CAA Contingency Gap