『バットマン：キャップド・クルセイダー』S2のジョーカー「笑いガス」をリアルな神経科学で読み解く

Prime Videoで配信されるアニメ『バットマン：キャップド・クルセイダー』シーズン2では、ジョーカーが使用する「笑いガス」が主要な脅威として描かれる。一見ファンタジーのように思えるこの化合物だが、実存するストリキニーネ中毒による顔面強直や、脳の皮質球路障害による制御不能な爆笑といった神経科学・薬理学メカニズムに基づいている。1940年代のゴッサム・シティを舞台に、ジョーカーの恐怖をリアルな科学と歴史的背景から読み解く。

■シーズン2で深まるジョーカーの恐怖と時代背景

2024年8月1日に配信された『バットマン：キャップド・クルセイダー』シーズン1は、ブルース・ティム、J・J・エイブラムス、マット・リーヴスらが手掛け、Rotten Tomatoesで94%の「Certified Fresh」評価を獲得した。シーズン1のフィナーレでは、不気味な大口の笑顔を浮かべて倒れた被害者たちの姿が映し出され、シーズン2におけるジョーカーの笑いガスが最大の脅威となることが示唆されていた。

シーズン2では全10話を通じてジョーカーが影から暗躍し、終盤の第9話「Dead Before Dawn」と第10話「The Laughing Death」（Colliderのレビューによる）で直接的な対決が描かれる。エグゼクティブ・プロデューサーのジェームズ・タッカーによると、今作のジョーカーはマーク・ハミルやティム・バートン監督作の解釈とは意図的に異なっているという。声優を務めたマシュー・ニードハムには「ヨーロッパ的でユーモアがない」人物像として演じるよう指示がなされたと報じられている。

■「笑い死に」を引き起こす2つの神経科学的メカニズム

作中で描かれるジョーカーの化合物は、「顔をひきつった笑顔に固定する」ことと「窒息に至るまで制御不能な爆笑を引き起こす」ことの2つを同時に引き起こす。これらはそれぞれ実在する神経学的メカニズムに対応している。

1つ目の「死の笑顔」は、植物のマチン（Strychnos nux-vomica）由来のアルカロイドであるストリキニーネの薬理と合致する。ストリキニーネは脊髄の抑制性神経伝達物質であるグリシンの受容体を強く遮断する。グリシンによる抑制が失われると運動神経が過剰に発火し、全身の筋肉が持続的な苦痛を伴う収縮を起こす。臨床的には、顔面筋肉が強直して歯を剥き出しにした固定笑顔「痙攣性笑顔（Risus sardonicus）」が生じ、最終的には呼吸筋の麻痺により窒息死に至る。

2つ目の「制御不能な爆笑」は、全く別の神経経路に作用する。神経疾患における「仮性球麻痺（Pseudobulbar affect）」では、本人の感情状態とは無関係に無意識の爆笑や泣きが発生する。これは大脳皮質の運動野から伸び、感情表現を司る脳幹の中枢を制御している皮質球路（corticobulbar tract）の障害によって起こる。抑制が利かなくなった脳幹中枢が自動的に放電し、本人の意図にかかわらず笑いが引き起こされる。筋萎縮性側索硬化症（ALS）や多発性硬化症、脳卒中などで見られる症状であり、米FDA承認薬（ヌーデクスタ）が存在するように、皮質球路の薬理学的介入は理論上の話ではない。

ジョーカーの化合物はこの両方を同時に引き起こす必要がある。前者は脊髄神経、後者は脳の白質や脳幹・小脳系を対象とするため、単一の化合物で実現するのは技術的に困難である。作中ではジョーカーが捕らえた被験者で濃度を変えながら実験を繰り返す様子が描かれているが、これは1940年代の違法な薬理学者がとる研究手法そのものである。

■1940年代の歴史的背景と現実の人体実験

本作の1940年代という時代設定は、現代のバットマン作品とは異なる重要な意味を持つ。1940年代は、国家主導による人体を対象とした応用化学兵器研究が行われていた時期であった。日本の731部隊が満州で囚人に生物・化学化合物を実験していたほか、米国メリーランド州のエッジウッド工廠では、無力化剤BZ（3-キヌクリジニル・ベンジレート）などの実験が軍ボランティアを対象に行われていた。

作中のジョーカーは、単なる狂言回しではなく、当時のエッジウッド工廠や731部隊の研究者と同時代に存在する「倫理フレームワーク外で実験を行う研究者」として描かれている。彼の開発した化合物は現実の兵器よりも精密で致死的だが、その手法は当時の実在した研究者たちと区別がつかない。

■スケアクロウのペスト医師マスクと恐怖化合物のリアリティ

今シーズンに登場するもう一人の化学者、ジョナサン・クレーン（スケアクロウ）は、くちばし状のマスクと反射レンズ、暗いローブというペスト医師のシルエットをしている。このデザインは1619年にルイ13世の主治医シャルル・ド・ロームが提唱した個人用保護具の概念に基づいている。クレーンのマスクは17世紀の美学を踏襲しつつ、エアロゾル化した毒素の角膜吸収を防ぎ、内部にろ過ないし加圧システムを備えた合理的な設計となっている。

彼が使用する恐怖化合物も軍事研究のカテゴリに実在するものと重なる。サルビノリンAなどのカッパオピオイド受容体作動薬や、副腎皮質刺激ホルモン放出因子（CRF）作動薬、前述のBZなどは、恐怖感やせん妄、強烈な幻覚を引き起こす。作中で描かれる「特定の恐怖症に狙いを絞った鮮明な幻覚」は現実の薬理学の一歩先を行くフィクション表現だが、科学的な方向性自体は極めて的確である。

■ドイツ表現主義とコンラート・ファイトへの原点回帰

事前のインタビューによると、番組制作者たちはジョーカーの意図的なインスピレーション元として、ドイツ表現主義と俳優コンラート・ファイトへと回帰した。1940年にビル・フィンガーとボブ・ケインがジョーカーを創作した際、1928年のドイツ表現主義映画『笑う男』でコンラート・ファイトが演じたグウィンプレンの写真がビジュアルの直接のモデルとなった。

ファイト自身はナチスの人種法下にあったユダヤ人の妻を守るため1933年にドイツを逃れ、後に『カサブランカ』でシュトラッサー少佐を演じた人物である。ファシズムから逃れたヨーロッパの映画人たちがハリウッドのフィルム・ノワールの影豊かな映像美を築いた。

シーズン2の制作者たちがファイトと表現主義をインスピレーションに選んだことは、ジョーカーというキャラクターをその歴史的系譜へと送り返す試みでもある。ファシズムによる欧州芸術の分断から生まれた顔が、同じ分断から生まれた視覚世界に立ち、医学的に実在する「強迫的な笑顔（Risus sardonicus）」を兵器として振るうという構造が完結している。

■注目ポイントQ&A

●『バットマン：キャップド・クルセイダー』シーズン2の「笑いガス」は科学的にリアルですか？

描写されている2つの効果（固定された笑い顔と、不可逆で致命的な爆笑）は、それぞれ実在する神経学的メカニズムに基づいています。ストリキニーネ中毒は脊髄のグリシン受容体を遮断して「痙攣性笑顔（Risus sardonicus）」を引き起こし、皮質球路の障害は感情と無関係に爆笑を引き起こす「仮性球麻痺」をもたらします。両方を同時に起こす単一の化合物は確認されていませんが、それぞれの作用機序は実際の科学に沿っています。

●痙攣性笑顔（Risus sardonicus）とは何ですか？

ラテン語で「皮肉な笑顔」を意味する病的な顔面表情です。破傷風やストリキニーネ中毒により脊髄の抑制性神経伝達物質が遮断されると、顔面筋肉が持続的に強直収縮し、歯を剥き出して眉をひそめた固定笑顔になります。劇中でジョーカーの被害者が見せる表情と一致します。

●シーズン2のジョーカーの声優と、従来のキャラクター像との違いは何ですか？

『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』などで知られるマシュー・ニードハム氏が声を担当しています。オーディションでは「ヨーロッパ的でユーモアがない」人物像が求められ、従来のハイテンションなジョーカーとは異なり、自らは笑わず被害者のみに笑いを強要する冷徹な研究者として描かれています。

●シーズン2はどこで視聴できますか？

Prime Videoにて配信されています。全10話が一挙配信されており、シーズン1も同サービスで配信中です。

元記事: Caped Crusader Season 2: What Makes Joker Laughing Gas Real Neuroscience