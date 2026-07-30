HBO MaxがシーンレベルのAI分析で埋もれた名作を発掘、新機能「Shorts」と「Ask HBO Max」を展開

Warner Bros. Discovery（WBD）は7月28日、ストリーミング業界最大の課題である解約問題に対処するため、HBO Max向けに2つのAI搭載モバイル機能を展開した。機械学習を用いてプラットフォーム内の魅力的なシーンを提示する縦型クリップフィード「HBO Max Shorts」と、ユーザーの検索意図を汲み取る会話型検索ツール「Ask HBO Max」である。現在米国の一部ユーザー向けに提供されており、今後他のデバイスや市場への拡大が予定されている。

■AIでコンテンツ発見の課題に挑む

Warner Bros. Discovery（WBD）は7月28日、HBO Max向けに2つのAI搭載モバイル機能を展開した。ストリーミング業界で最もよく知られる解約（チャーン）問題に対し、2つの方向から同時にアプローチするものだ。1つは、社内の機械学習を用いてプラットフォームのライブラリ全体から魅力的なシーンを提示する縦型クリップフィード「HBO Max Shorts」。もう1つは、ユーザーが入力した文字通りではなく、実際の意図を解釈する会話型検索ツール「Ask HBO Max」である。これらは、業界全体で解約の要因となっている「コンテンツ発見のギャップ」に対する、WBDの技術的に最も野心的な回答といえる。

WBDの公式プレスリリースによると、HBO Max ShortsはiOSアプリの下部ナビゲーションバーにある新しいアイコンからアクセスでき、HBO Maxのカタログから予告編、クリップ、ボーナスコンテンツを全画面の縦スクロールフィードで配信する。各ユーザーの視聴履歴に合わせてパーソナライズされるという。魅力的なクリップを見つけたユーザーは、フィードから離れることなく本編に直接ジャンプしたり、ウォッチリストに追加したりできる。この機能は現在、米国のiOSユーザーの一部を対象にテストされており、その後、他のデバイスや市場へ広く展開される予定だ。

Ask HBO Maxは、米国の成人Androidユーザー向けに検索ページから提供されている。「機能不全家族のドラマ」「女子会に最適な映画」「コメディの気分」といった自然言語のクエリを受け付け、検索語句がタイトルやメタデータタグに含まれていなくても、関連するおすすめ作品を返す仕組みだ。

■シーンレベルの機械学習パイプラインの仕組み

HBO Max Shortsを駆動する技術は、多くのユーザーがストリーミングのレコメンドと聞いて連想するような、単なるサムネイル選択アルゴリズムではないため、詳細に検討する価値がある。

社内の機械学習システムは、シーンレベルのメタデータを取り込む。これは、HBO Maxの数千時間に及ぶコンテンツの個々のシーンについて、感情的なトーン、視覚的なスペクタクル、物語上の位置づけ、瞬間の種類などを記述した、コンピュータビジョンによるタグ付け属性である。その後、モデルは各シーンの「発見の可能性」をスコアリングする。大まかに言えば、その作品を見たことがない新規視聴者を特定のクリップが惹きつける可能性を複合的に予測するものだ。プレスリリースによれば、システムが候補となるクリップのランク付けリストを作成した後、HBO Maxの編集者がその提案をレビューし、カタログを最もよく表すクリップを最終決定する。「驚くような瞬間、極めて重要な展開、視覚的に素晴らしいシーケンス」を選び出し、フィードに必要な縦型動画のレイアウトに再フォーマットするという。

機械学習パイプラインの上に人間の編集レイヤーを置くことは、意図的なアーキテクチャ上の選択であり、この機能で何ができて何ができないかを左右する重要な要素だ。スクロール率、視聴完了率、即時の再エンゲージメントといったシグナルで訓練された機械学習システムは、設計上、それらのシグナルを生み出すコンテンツを提示するように学習する。そのため、アルゴリズムが測定する機会すらなかった本当に埋もれたカタログ作品よりも、すでに人気があり社会的証明のある作品を優遇しがちになる。編集者による介入は、このフィードバックループを打ち消すために存在する。人間のキュレーターは、モデルがエンゲージメント履歴を持たない作品からクリップを選択できるため、アルゴリズム単独では体系的に過小評価されてしまう作品を救い上げることができる。

Warner Bros. Discoveryの機械学習エンジニアリング担当シニアバイスプレジデントであるDeepna Devkar氏は、「AIの応用によってこれらのクリップ作成を加速できることに興奮しており、この新機能を通じて当社の素晴らしいコンテンツをさらに発見しやすくするため、迅速に拡大していくことを楽しみにしている」と述べている。

■Ask HBO Maxとキーワード検索の限界

Ask HBO Maxは、構造的に異なる問題を解決する。従来のストリーミング検索は語彙的（レキシカル）であり、入力された文字とデータベースに保存された文字を照合する。「犬に関する悲しい映画」と検索した場合、タイトル、説明文、またはジャンルタグにそれらの単語が含まれる結果が返される。もし完璧に合致する映画が「家族のドラマ」や「深い悲しみ」とタグ付けされており、犬への言及がなければ、その作品は表示されない。

Ask HBO Maxを駆動するセマンティック検索は、クエリとカタログコンテンツの両方を高次元の埋め込み空間におけるベクトルとしてエンコードすることで機能する。Couchbaseのセマンティック検索ガイドが説明するように、これは意味的に関連する概念（深い悲しみ、喪失、感情的な物語、忠実な仲間）が、共有する語彙に関係なく幾何学的に近くにクラスタリングされる数値表現である。「犬に関する悲しい映画」というクエリはベクトルにマッピングされる。エンコードされた説明文がそのベクトルと幾何学的に近いコンテンツは、両者に共通する単語がなくても結果として返される。WBDのプレスリリースが「正確な検索語句がメタデータに存在しない場合でも」機能すると明確に記しているのはこのためだ。これはマーケティング上の主張ではなく、ベクトルベースのセマンティック検索の機能的な特徴である。

ユーザーにとっての実用的な違いは大きい。ストリーミング検索で最もよくある失敗は、気分や概念を入力したのに結果が出ないか、無関係なキーワードの偶然の一致による結果が出ることだ。セマンティック検索は、まさにこの失敗を防ぐようにアーキテクチャ上設計されている。

Warner Bros. Discoveryのプロダクトマネジメント担当エグゼクティブバイスプレジデントであるLiesel Kipp氏は、「これらの新しいモバイル機能は、ユーザーが毎日使っている直感的で親しみやすい行動に基づいている」と述べている。「『HBO Max Shorts』と『会話型検索』の両方が、そうした行動をHBO Maxサービス全体で番組を発見する新しい方法へと変換し、ユーザーが視聴するものをより簡単かつシームレスに見つけられるようにする」

■業界全体の課題としての「解約」

コンテンツ発見のレイヤーを主要なリテンション（維持）の手段として扱っているのは、HBO Maxだけではない。ストリーミング業界の解約状況は過去数年間で着実に悪化しており、米国の主要サービス全体における月平均解約率は、2019年の約2%から2025〜2026年には約5.5〜6.3%に上昇した。支配的なパターンは、アナリストが「コンテンツ・グラビティ・チャーン（コンテンツの引力による解約）」と呼ぶものだ。ユーザーは、価値を感じている番組のシーズンとシーズンの間に解約し、単一の作品を目当てに競合サービスを試し、その後戻ってこない可能性がある。

HBO Maxにとってこれを商業的に緊急の課題としているリテンションデータがある。セッション開始から最初の72時間以内にコンテンツを見つけてエンゲージしたユーザーは、そうでないユーザーの約2倍の割合でサービスを継続するという。この単一の指標こそが、すべての主要ストリーミングプラットフォームが現在、ディスカバリーインターフェース（特に最初の数秒間のエンゲージメントが発生するモバイルインターフェース）を、単なるUXの改善ではなくビジネスに直結するエンジニアリングの課題として扱っている理由である。

レコメンドシステムの設計に関する業界の分析では、あるジレンマが明確になっている。解約防止のシグナルで訓練されたレコメンドエンジンは、ユーザーの解約を防ぐコンテンツを提示するように学習するが、それは必ずしもユーザーが愛するコンテンツとは限らない。なぜなら、訓練の目的は、偶然の発見よりも、馴染みがあり、リスクが低く、社会的に証明されたコンテンツを評価するからだ。縦型クリップフィードのモデルは、もしそれが本当にあまり見られていないカタログ作品から魅力的なシーンを提示するのであれば、この問題に対する部分的なアーキテクチャ上の解決策となる。ただしそれは、人間の編集レイヤーが、アルゴリズムがすでに好成績を収めると知っている作品よりも、そうした未発見の作品を一貫して選択する場合に限られる。

Netflixは2026年4月30日、自社ライブラリの短いハイライトを提示するTikTokスタイルの縦型動画フィード「Clips」という同等の機能を、米国、英国、カナダ、オーストラリア、インドなどの市場で先行して立ち上げた。Disney+やPeacockも縦型動画による発見体験を追加しており、HBO Maxの導入は、業界全体でプラットフォームの標準フォーマットとなりつつあるこの動きへの最新の参入となる。Netflixの最高プロダクト・テクノロジー責任者であるElizabeth Stone氏は、2025年10月のTechCrunch Disruptにおいて、業界のスタンスを明確に示している。縦型フィードは長編コンテンツへと導くための発見ツールであり、コンテンツの目的地としてTikTokと競合しようとするものではないという。

AmazonのFire TVプラットフォームは、2024年から同様の自由形式のクエリに対する自然言語による音声検索を提供しており、Ask HBO Maxは、業界が数年前から開発してきたアプローチのモバイルネイティブ版と言える。

■HBO Maxにとっての重要な局面

今回の機能展開は、重要なビジネスの背景の中で行われた。HBO Maxは2026年第1四半期に世界の契約者数が1億4000万人を突破し、1月から3月までの期間だけで約900万人の契約者を追加した。これは主に英国、ドイツ、イタリアへの国際展開が牽引したものである。同四半期のストリーミング収益は28億9000万ドル（約4740億円、1ドル=164円換算）に達し、ストリーミング部門の利益は前年同期比で29%増加した。WBDは年末までに1億5000万契約を突破することを公に約束している。

企業を取り巻く状況も同様に重要だ。Paramount Skydanceによる1100億ドル（約18兆400億円、1ドル=164円換算）規模のWarner Bros. Discovery買収は、2026年6月12日に司法省（DOJ）の承認を得たが、現在は7月中旬に反トラスト法（独占禁止法）訴訟を起こした12州の司法長官による法的な挑戦に直面している。両社は7月下旬、買収の完了を遅らせることに合意し、遅延は2027年6月まで及ぶ可能性がある。合併が完了すれば、HBO Maxの顧客基盤とParamount+の約8000万人の契約者が統合され、2億人以上のD2C（Direct-to-Consumer）契約者を抱えるストリーミング基盤が誕生し、Netflixの3億2500万人超に次ぐ世界第2位の規模となる。

このような状況において、AIネイティブなディスカバリー機能への製品投資は二重の目的を果たしている。HBO Maxの既存の1億4000万人のユーザー体験を向上させるとともに、統合された2つのカタログ全体で契約者を維持するための説得力のある根拠が必要となる合併に向けて、プラットフォームの製品としての魅力を強化するものである。

■注目ポイントQ&A

●HBO Max Shortsは、表示するクリップをどのように決定していますか？

HBO Max Shortsは、独自の社内機械学習システムを使用して、HBO Maxの全ライブラリのシーンレベルのメタデータを分析し、驚くようなシーン、重要な展開、視覚的に印象的なシーケンスなど、インパクトの強い瞬間を特定します。機械学習システムがクリップの候補を生成し、HBO Maxの編集者がそれをレビューして承認した上で、フィードに表示されます。最後に個人の視聴履歴によるパーソナライズが加えられ、すでに視聴した内容に沿ったタイトルやジャンルが優先されるよう、編集者が承認したクリップがフィルタリングされます。

●Ask HBO Maxは通常の検索とどう違うのですか？

標準的なストリーミング検索は、入力した単語とプラットフォームのメタデータデータベースに保存されている単語を照合します。Ask HBO Maxは自然言語処理とセマンティック検索を使用しており、クエリを単なる語彙ではなく、意図や意味を表す数学的ベクトルとしてエンコードし、エンコードされた説明が意味的に類似しているコンテンツを見つけ出します。実用的な観点から言えば、「居心地の良い日曜日に最適な映画」といったクエリに対して、カタログ内のどのタイトルもメタデータにその正確な単語を使用していなくても、関連する結果を返すことができるということです。

●現在、これらの機能にアクセスできるデバイスと市場はどこですか？

2026年7月28日のローンチ時点では、HBO Max Shortsは米国のiOSユーザーの一部を対象とした限定テストで利用可能です。Ask HBO Maxは、米国の成人Androidユーザー向けに検索ページから利用できます。どちらの機能も他のデバイスや市場への拡大が計画されており、HBO Max Shortsは将来のイテレーションでスポーツコンテンツも組み込む予定です。

●なぜ主要なストリーミングサービスは一斉にTikTokスタイルのフィードを追加しているのですか？

この収束は、解約に関する同じ経済的要因によって引き起こされています。コンテンツに素早くエンゲージしたストリーミングユーザーは、そうでないユーザーよりもはるかに高い割合でサービスを継続します。また、ユーザーが視聴するものを見つけられずにブラウジングに費やす時間は、解約の引き金になることがデータで裏付けられています。大規模なカタログを持つプラットフォームは、どのようなコンテンツが利用可能かだけでなく、コンテンツがどのように提示されるかが、ユーザーの定着を左右することを発見しました。TikTokやInstagram Reelsから取り入れた縦型クリップのフォーマットは、「サムネイルの列を閲覧する」という意思決定の摩擦を「15秒で惹きつけられるものが見つかるまでスクロールする」へと減らし、これが視聴セッションへのより確実な転換につながることを業界は見出しています。

元記事: HBO Max Shorts Uses Scene-Level AI to Turn Buried Catalog Titles Into Your Next Binge