Lenovo、約1万6000円で280Hz駆動のIPSゲーミングモニターを中国で発売

Lenovoは2026年7月25日、ネイティブ280Hzのリフレッシュレートを備えたIPSゲーミングモニター2機種を中国市場向けに発売した。価格は約99ドル（約1万6200円）からと非常に安価に設定されている。グローバル向けの製品データベースにも登録されており、今後日本を含む海外市場へ展開される可能性がある。

■Legion 24-1rと27-1r：共通の基盤を持つ2つのサイズ

2つのモニターは共通のプラットフォームを共有している。Legion 24-1rは23.8インチのフラットIPSパネルを使用し、Legion 27-1rは27インチに拡大されている。Gizmochinaの詳細なスペック解説で確認されている通り、どちらもネイティブ1920×1080解像度で、オーバークロックではないネイティブ280Hzのリフレッシュレートで動作する。Lenovoによれば、各パネルの標準輝度は400ニト、コントラスト比は1000:1、sRGB色域カバー率は99%である。画素密度は24インチモデルが93 PPI、27インチモデルが82 PPIであり、同じ1080p解像度でも画面面積が13%広い大型画面の方が映像は柔らかく見える。

価格について、24-1rは669元（約99ドル、約1万6200円。1ドル=164円換算、以下同）、27-1rは789元（約117ドル、約1万9100円）で販売されている。現在、JD.comなどの中国の小売チャネルを通じて購入可能だ。米国および欧州での価格は発表されていない。

Gizmochinaのスペック解説で確認されているように、両モニターのスタンドは完全に調整可能で、135mmの高さ調整に加え、チルト、スイベル、ピボットに対応している。VESA 100×100mmマウントも含まれており、サードパーティ製のモニターアームを直接取り付けることができる。このような人間工学に基づいた機能セットは、通常2〜3倍の価格のモニターで見られるものである。

■99ドルで280Hz IPSを実現した技術的トレードオフ

これらのモニターが約99ドルという価格を実現できた理由を理解するには、Lenovoが下した3つの具体的な技術的決定に注目する必要がある。これらは価格を抑える一方で、目に見える制約を課している。

6-bit + FRCカラー処理：両モニターは8-bitカラーと1670万色の表示可能色数を謳っているが、パネルはフレームレートコントロール（FRC）と呼ばれる時間的ディザリング技術を通じてその数値を達成している。ネイティブ6-bitパネルは、各チャンネルの組み合わせで262,144色しか生成できない。FRCは、人間の知覚の閾値を超える速度で各ピクセルを2つの隣接する色状態間で急速に交互に切り替え、真の8-bitパネルがネイティブに保持する中間色状態を効果的にシミュレートする。ディザリングサイクルよりもフレームの持続時間が短い、ペースの速いeスポーツのゲームプレイでは、結果は本質的に同じに見える。しかし、グラデーションの空や暗い影のディテールなど、ゆっくりとした暗い映画のようなシーンでは、わずかな時間的ノイズが時折現れることがある。競技ゲームにおいては許容できるトレードオフだが、クリエイティブなワークステーションとの兼用であれば、真の8-bitパネルが望ましい。製造上の実際の影響として、6-bitパネルは真の8-bitパネルよりもユニットあたりの生産コストが低く、その節約分が約99ドルという価格に反映されている。

1000:1のコントラスト上限：両モニターは1000:1のコントラスト比を記載している。これは設計上の手抜きではなく、標準的なIPSパネルアーキテクチャの物理的な限界である。IPSは水平方向の結晶配列を使用するため、約3000:1のVA（垂直配向）パネルや実質的に無限のコントラストを持つOLEDよりもバックライトの漏れが多くなる。400ニトと1000:1の環境では、これらのモニターが受け取るHDR10信号は、ほぼSDR出力に近いレベルまでトーンマッピングされる。VideoCardzの仕様レポートで指摘されているように、LenovoはどちらのモニターもVESA DisplayHDR認証に提出しておらず、HDR10のラベルがパフォーマンスの約束ではなく、信号互換性の指定であることを確認している。HDRを重視する購入者は他を当たるべきだが、280Hzでの競技ゲームにおけるモーションの明瞭さを重視する購入者にとっては適切な選択肢である。

280HzにDisplayPortが必須である理由：両モニターのポートレイアウトは、1つのDisplayPort 1.4 HBR3入力と2つのHDMI 2.1 TMDS入力である。モニターの最大の特徴である280Hzのリフレッシュレートを使用するには、DisplayPortが必要となる。Gizmochinaのスペック解説で確認されている通り、両モニターのHDMI 2.1ポートは240Hzに制限されている。

技術的な理由として、Cable MattersのDisplayPort 1.4帯域幅ガイドで説明されているように、HBR3モードのDisplayPort 1.4は32.4 Gbpsの生の帯域幅（エンコードのオーバーヘッド後で約25.92 Gbpsが使用可能）を提供し、非圧縮の1080p/280Hz/8-bit RGB信号を余裕で伝送できる。HDMI 2.1は理論的にはDP 1.4よりも多くの帯域幅を伝送できるが、Lenovoがこれらのモニターで使用している特定のTMDS（Transition-Minimized Differential Signaling）実装により、この解像度とカラーフォーマットでのスループットは240Hzに制限される。購入者にとっての実際の影響は直接的だ。コンソールプレイヤーや一部の低予算GPU構成など、GPUがHDMIしか出力しない場合、上限は280Hzではなく240Hzとなる。280Hzを必要とする購入者は、購入前にGPUにDisplayPort 1.4出力があることを確認すべきである。

■応答速度（MPRT）とAdaptive Syncの排他仕様

応答速度は0.5ms MPRT（Moving Picture Response Time）と記載されており、1msから4msのGtG（Gray-to-Gray）まで4つの選択可能なオーバードライブモードを備えている。これら2つの数値は根本的に異なるものを測定しており、その違いを理解することはモニターの設定において重要である。

VideoCardzの仕様レポートが指摘するように、MPRTはバックライトストロボによって達成されるモーション明瞭度の指標である。バックライトはパネルのリフレッシュと正確に同期したサイクルでパルス発光する。このストロボにより、標準的なディスプレイで速い動きがぼやけて見える残像が排除され、0.5msという数値が生み出される。対照的に、GtGオーバードライブは、個々のピクセルが色状態間をどれだけ速く移行できるかを測定するもので、選択したオーバードライブレベルに応じて1msから4msとなる。

購入者が計画しておくべき競合事項として、これらのモニターでMPRTモードを有効にすると、AMD FreeSync Premiumおよび可変リフレッシュレート（VRR）のサポートが無効になる。Digital Trendsの購入者分析で説明されているように、これはファームウェアのバグやコスト削減による省略ではなく、物理的な非互換性である。バックライトストロボは、各ストロボパルス間に固定された正確なタイミングの間隔を必要とする。可変リフレッシュレートは、GPUのフレーム出力に基づいてその間隔を意図的に変化させる。この2つの要件は設計上、相互に排他的である。バックライトを固定のケイデンスでストロボさせながら、同時にフレームタイミングをGPU出力に合わせて変化させることはできない。

Lenovoは、24-1rの仕様書でMPRTとFreeSyncの競合について明記している。根本的な制約は27-1rにも同様に適用される。ほとんどの競技プレイヤーにとっての現実的な決定は、GtGオーバードライブを1msに設定してFreeSync Premiumを使用し、MPRTストロボはオフにしておくことだ。280Hzでは、パネルは約3.57msごとにリフレッシュされるため、ストロボなしでもすでに優れたモーション明瞭度が得られる。MPRTモードは、残像が知覚しやすくなる低いフレームレートで最も価値を発揮する。

■アイケア認証とターゲット層

Gizmochinaのスペック解説によれば、Legion 27-1rはEyeSafe 2.0およびTÜV Rheinland Low Blue Light（ハードウェアソリューション）認証を取得している。これは、ソフトウェアベースのフィルターに関連する黄色がかった色シフトなしに、高エネルギーの可視光を低減するハードウェアレベルのブルーライトフィルタリングである。本稿執筆時点では、利用可能な情報源において24-1rのアイケア認証は独立して確認されていない。

Gizmochinaのスペック解説で確認されているように、27-1rはG-Sync compatibleステータスが確認されており、FreeSync固有のライセンスを持たないNvidiaカードにもGPU互換性が拡張されている。両モニターともAMD FreeSync PremiumおよびVESA AdaptiveSyncをサポートしている。

1080p/280Hzの構成は、『Counter-Strike 2』、『Valorant』、『Rainbow Six Siege』、『Overwatch 2』などの競技eスポーツタイトル向けに特別に設計されている。これらのゲームでは、競技プレイヤーがミドルクラスのハードウェアで200以上のフレームレート（fps）を維持することが日常的に見られる。Digital Trendsの購入者分析が指摘するように、ピクセル数が少ない（1440pや4Kに対する1080p）ことで、フレームあたりのGPUワークロードが大幅に軽減される。1440pで144fpsを維持するのに苦労するミッドレンジGPUでも、1080pなら250fpsを維持できることが多く、280Hzパネルは理論上だけでなく実用的にも有用となる。

他を検討すべき購入者は以下の通りである。意味のあるHDRを求める人（これらのパネルはそれを提供できない）、4Kや1440pでゲームをする人（解像度が不適切）、GPUがHDMI接続のみでDisplayPort出力がない人、そして主にビデオ制作、写真編集、または色にシビアなクリエイティブ作業のためにディスプレイを購入する人（より広い色域をカバーする真の8-bitパネルの方が適している）。

93 PPIの24インチモデルは、82 PPIの27インチモデルよりもピクセルあたりの鮮明度が高く、設置面積が小さいため狭いデスク環境に適している。27インチモデルは、99ドルに対して117ドルという同じ価格優位性でより広い表示領域を提供し、少し離れた視聴距離からプレイするプレイヤーにアピールするかもしれない。

■Lenovoの法的背景とデータプライバシーについて

Lenovoは中国の北京に本社を置いている。中国に本社を置くすべてのテクノロジー企業と同様に、Lenovoは中国の国家情報法（2017年）の下で事業を展開しており、同法第7条はすべての組織と市民に対し、国家情報活動を支持、支援、協力することを義務付けている。当メディアのLenovo Legion Tab Gen 5レビューでも取り上げたように、中国のサイバーセキュリティ法（2017年）およびデータセキュリティ法（2021年）は、データストレージ、アクセス、および政府への協力に関する追加の要件を課している。

しかし、CPU、オペレーティングシステム、ネットワークインターフェース、および独立したデータ収集メカニズムを持たないパッシブなディスプレイモニターの場合、これらの法的義務はデバイスとしてのモニターではなく、企業体としてのLenovoに適用される。ゲーミングモニターはデータを送信せず、ビデオ信号を受信してピクセルを表示するだけである。アクティブなデータ収集機能を持つ中国製のスマートフォン、ルーター、スマートTVに適用される管轄上のリスクは、パッシブなIPSディスプレイには同じように直接的には適用されない。

とはいえ、購入者はLenovoのより広範な法的および規制上の背景を認識しておくべきである。State of Surveillanceの訴訟分析が報じているように、2026年2月、米国カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提起された集団訴訟では、Lenovoのウェブサイトが組み込みの追跡技術を通じて、IPアドレス、デバイス識別子、閲覧履歴などの米国消費者の行動データを中国の親会社に送信し、司法省のバルクデータ転送規則に違反したと主張されている。Lenovoはこれらの疑惑を否定している。また、FTC（連邦取引委員会）は2017年、Lenovoが消費者向けノートPCにSuperfishアドウェアをプリインストールした件で同社と別途和解に達しており、その和解に基づき、Lenovoは20年間にわたり第三者によるセキュリティ監査を受けることが義務付けられている。

これらは企業レベルの懸念事項であり、これらの特定のモニターにおけるデバイスレベルの脆弱性ではない。

■グローバル展開の可能性と市場での位置づけ

VideoCardzの仕様レポートによれば、両モニターはLenovoのPSREFデータベース（小売業者や再販業者が世界中で使用する同社の内部製品仕様リファレンスシステム）に掲載されている。これは通常、製品が国際的な流通に向けて準備されていることを示唆している。米国や欧州での価格、小売業者のリスト、発売日は発表されていない。

中国で最初に発売されるゲーミングモニターは、輸入関税、地域の認証、小売マージンなどの影響により、中国の小売価格に比べて30%〜50%のプレミアムが上乗せされて欧米市場に到着するのが通例である。それでも、Lenovoが米国市場でLegion 24-1rを約130〜170ドル（約2万1300円〜2万7800円）で価格設定すれば、2025年初頭にプロモーション価格169.99ドル（約2万7800円）で販売されたDell G2524Hのような、現在の低価格280Hz帯のモニターと直接競合することになる。中国での約99ドルという価格は、ネイティブ280Hz IPSの新たな下限を設定するものであり、その下限が国際的にどう反映されるかは、Lenovoがまだ開示していない流通の経済性にかかっている。

TechRadarのベストゲーミングモニターリストが2026年半ばにベストバジェットピックとして推奨した280HzのVAパネルモニター「Legion R25f-30」など、Lenovoの以前の低価格Legionモニターは、同ブランドが手頃な価格帯でリフレッシュレートの下限を体系的に押し下げてきたことを示している。24-1rと27-1rは、その軌跡をIPSパネルに拡張するものであり、競合する一部の低価格モニターで使用されているVAパネルよりも、角度による色の変化が少ないという利点を提供する。

プレミアムセグメントは逆の方向に動いている。Gizmochinaの発売レポートによれば、Lenovo自身の「Legion Pro 27Q-10」（2K解像度と280Hzを備えた26.5インチQD-OLEDモニター）は、2026年1月に中国で2,699元（約399ドル、約6万5400円）で発売された。画質を優先する購入者向けのフラッグシップOLEDと、低コストで競技ゲームのスピードを優先する購入者向けの低価格IPSというこの二極化は、2026年のゲーミングモニターセグメント全体で起きている広範な市場の分岐を反映している。

■注目ポイントQ&A

●Lenovo Legion 24-1rまたは27-1rで280Hzに到達するには特定のケーブルが必要ですか？

はい。両モニターで280Hzに到達するには、DisplayPort 1.4ケーブルとDisplayPort 1.4出力を備えたGPUが必要です。各モニターの2つのHDMI 2.1ポートは、使用されているTMDS実装のため240Hzに制限されています。GPUに対応する出力がある場合、広く普及しており通常安価な標準のDisplayPort 1.4ケーブルがあれば十分です。コンソールプレイヤーやHDMI出力のみのシステムは240Hzに制限されます。

●FreeSync Premiumと0.5ms MPRTの応答速度を同時に使用できますか？

いいえ。MPRTモード（バックライトストロボによって0.5msの数値を達成する）を有効にすると、両モニターでAMD FreeSync Premiumが無効になります。バックライトストロボは、FreeSyncが使用する可変フレームタイミングと物理的に互換性のない、固定された正確なタイミングの間隔を必要とします。280Hzでプレイするほとんどの競技プレイヤーは、1msのGtGオーバードライブ設定でFreeSyncを使用すれば、MPRTストロボを必要とせずに優れたモーション明瞭度が得られることに気づくでしょう。280Hzではパネルが3.57msごとにリフレッシュされるため、すでに残像が大幅に最小化されています。

●これらのモニターのHDR10サポートはゲームにおいて意味がありますか？

これらのモニターでの実用的なHDRパフォーマンスは最小限です。どちらもHDR10信号をサポートしていますが、確認された最小輝度とローカルディミング性能を必要とするVESA DisplayHDR認証は受けていません。標準輝度400ニトとネイティブコントラスト1000:1では、これらのモニターはHDR10信号を受け取り、ほぼSDR出力にトーンマッピングします。HDRの画質を優先する購入者は、DisplayHDR 600以上の認証を受けたモニター、またはOLEDパネルを検討すべきです。これらのモニターは、映画のような画質ではなく、競技ゲームのフレームレートのために構築されています。

●これらのモニターは米国（または日本）で発売されますか？

まだ正式な発表はありません。両モニターはLenovoのグローバルPSREFデータベースに掲載されており、これは通常、国際的な展開に先行するものですが、米国や欧州での価格や発売日は発表されていません。歴史的に見て、中国で最初に発売されたLenovoのゲーミングモニターは、中国でのデビューから数ヶ月以内に欧米市場に到着し、輸入や流通のコストを反映してより高い価格になることがよくあります。

元記事: Lenovo Legion Hits 280Hz at $99: Two Budget IPS Monitors Land in China