American Express、Q2決算は予想上回るも株価下落──カード利用額の伸びは3年ぶりの高水準

American Express（AmEx）が発表した2026年第2四半期決算は、富裕層による消費に支えられ、1株当たり利益（EPS）が市場予想を上回った。同社は通期の収益成長率見通しを10%に引き上げたが、EPS見通しを据え置いたことや費用増への懸念から、発表後の株価は下落した。カード会員の利用額は為替調整後で9%増加し、過去3年間で最も高い伸びとなった。

■富裕層の消費が牽引し予想を上回る決算に

American Expressは7月24日、ウォール街の予想を上回る第2四半期決算を発表し、通期の収益成長率見通しを10%に引き上げた。富裕層のカード会員による旅行、外食、高額商品の購入が、同社にとって過去3年間で見られなかったペースで続いているためだ。Moody's Analyticsによる消費者支出の集中度に関する調査を踏まえると、今回の結果は、K字型経済の上側に位置する高所得世帯がなお堅調かどうかを判断するうえで、今決算シーズンに投資家が得た最も明確なデータの一つといえる。高所得世帯は現在、米国の消費者支出全体のおよそ半分を占めている。

4〜6月期の調整後EPSは4.53ドル（約743円、1ドル＝164円換算）となり、前年同期の4.08ドルから11%増加し、ウォール街のコンセンサス予想である4.40ドルを上回った。支払利息控除後の総収益は前年同期比10%増の196億4,000万ドル（約3兆2,210億円）に達し、アナリスト予想と一致した。一方、カード会員の総利用額を示す主要指標「Billed Business」は、為替変動の影響を除いたベースで9%増の4,558億ドル（約74兆7,512億円）となった。取引開始直後のデータによると、決算発表後の早朝取引で同社株（ティッカーシンボル：AXP）は約2%下落し、一時331.50ドル（約5万4,366円）付近をつけた。好決算の発表を受けて材料出尽くしの売りが出る、近年ではおなじみとなった値動きである。

■2026年半ばの富裕層の消費の底堅さを確認

CEOのStephen Squeri氏による決算説明では、為替調整後で9%というカード会員利用額の伸びは、American Expressが過去3年間で記録した最も高い水準である。Squeri氏は決算発表に伴う声明で、次のように述べている。「収益成長率10%、EPS 4.53ドル、カード会員利用額の伸び率9%と、今四半期も素晴らしい結果となった。利用額の伸び率は為替調整後で過去3年間の最高水準だった」

この加速は、単なる四半期業績以上の意味を持つ。主要カードネットワーク4社の分析によると、American Expressの顧客構成は所得分布の上位層に偏っており、カード会員の平均取引額は約155ドル（約2万5,420円）と、VisaやMastercardの90〜100ドルを上回る。この層の支出は、幅広い消費者を対象とする小売業者に影響する総合的な消費者心理指標よりも、資産価格や専門職層の賃金上昇との連動性が高い。AmExが利用額の伸びの加速を報告したことは、物価や雇用市場に対する不安が消費者調査で引き続き示されるなかでも、所得上位40%の購買力が大きく低下していないことを示唆している。

同社によると、航空旅行、旅行・エンターテインメント、高級小売などのカテゴリーが四半期中に好調だった。確認済みのカテゴリー別内訳を入手できる直近の期間である2026年第1四半期には、高級小売の利用額が18%増加した。また経営陣は、6月に開催されたMorgan Stanley US Financials Conferenceで、第2四半期の利用額が主要セグメント全体で第1四半期を上回るペースだったと説明していた。

■AmExのクローズドループ・ネットワークが支出を収益に変える仕組み

AmExがオープンループ型のネットワークよりも効率よく、カード利用額の伸びを利益の伸びへつなげられる構造的な理由は、同社のクローズドループ型アーキテクチャにある。金融関連の報道で言及されることは多いものの、その仕組みまで説明されることは少ない。

カード会員、カード発行会社、アクワイアラ、加盟店、決済ネットワークからなる5者間システムとして機能するVisaやMastercardとは異なり、American Expressはカード発行会社、決済ネットワーク、加盟店契約会社であるアクワイアラの役割を同時に担う。したがって、加盟店がカードを受け入れるために支払う加盟店手数料は、銀行、アクワイアラ、ネットワークの間で分配されず、単一の事業体に入る。AmExカードの加盟店手数料率は、加盟店の業種や規模に応じて、1取引当たり約1.43%＋0.10ドルから3.30%＋0.10ドルとなっている。

このアーキテクチャは、プラチナカードの刷新が直接活用する好循環を生み出す。年会費の引き上げによって予測可能で信用リスクを伴わない収益が増え、特典の拡充によってカード会員の利用が促進される。利用額が増えれば加盟店手数料収益も増加する。さらに、クローズドループのカード会員側と加盟店側の双方から得られる取引単位のデータにより、不正検知の精度向上や対象を絞った特典提供が可能になり、カード会員と加盟店の双方にとってカードの価値が高まる。年会費によるサブスクリプション型の収益に相当する純カード手数料は、2026年第1四半期に前年同期比18%増加し、経営陣はこの傾向が第2四半期も続くと見込んでいた。

6月には、対象となる米国のカード会員がApple Payの決済画面から移動することなく、Membership Rewardsのポイントを支払いに利用できる機能が導入された。これは、クローズドループの仕組みを日常的な支出カテゴリーへ広げるものだ。AmExのエコシステム内で日常的な取引が増えれば、1回当たりの取引額が高額な旅行予約より少なくても、加盟店手数料収益と行動データの双方が増える。

■プラチナカードへの投資がもたらした目に見える成果

Squeri氏が数年前に進めた、マス市場向けカード分野から撤退してプレミアム商品への投資に集中する戦略転換は、その狙いを裏付けるデータを生み出しつつある。

プラチナカードは2025年9月にリニューアルされ、年会費が695ドルから895ドル（約14万6,780円）へ29%引き上げられた。同時に、年間3,500ドル（約57万4,000円）を超える利用明細充当型のクレジット特典が提供されるようになった。新しい特典には、Resyで利用できる年間最大400ドルのダイニングクレジット、Fine Hotels + ResortsおよびThe Hotel Collectionで利用できる年間600ドルのホテルクレジット、年間120ドルのUber Oneクレジットのほか、Oura、Lululemonなどのライフスタイルブランド向けクレジットが含まれる。経済的な仕組みは明快だ。カード会員がすべてのクレジット特典を利用するかどうかにかかわらず、AmExは895ドルの年会費を得られる。一方、各特典は、AmExが加盟店手数料収益を得られるカテゴリーへ会員の支出を誘導するよう設計されている。

高所得世帯が積極的な支出を続ける一方、低所得層が裁量的支出を抑えるK字型経済は、プラチナカード戦略が前提とする構造的なマクロ環境である。Moody's Analyticsによる消費者支出の集中度に関する調査では、所得上位10%の米国世帯が現在、消費者支出全体の約49%を占めている。この乖離が続く限り、AmExの業績は富裕層消費の健全性を示す先行指標として機能する。7月24日に発表された予想を上回る決算は、この層が引き続き堅調であることを示唆している。

■ガイダンスの引き上げが示す第2四半期以降への自信

主要な業績数値以上に注目されるのが、将来見通しの変更だ。American Expressは、2026年通期の収益成長率見通しを従来の9〜10%から10%へ引き上げた。一方、通期のEPS見通しは1株当たり17.30〜17.90ドル（約2,837〜2,936円）に据え置いた。Squeri氏は、「上半期の業績が予想を上回ったことを踏まえ、通期の収益成長率見通しを10%へ引き上げる」と述べた。

EPS見通しが引き上げられず、据え置きとなったことは、堅調な決算にもかかわらずAXP株が下落した理由の一つである。連結費用は前年同期比12%増の145億ドル（約2兆3,780億円）となった。主な要因は、プラチナカードの刷新やカード会員による特典利用の増加に連動する、変動性のある顧客エンゲージメント費用だった。投資家は、この費用構造が短期的な利益率拡大の制約になると受け止めた。2026年10月23日に予定されている第3四半期決算では、こうしたエンゲージメント費用が安定するのか、それとも引き続き積み上がるのかが焦点となる。

信用の質に目立った悪化はなかった。純償却率は前年同期と同じ2.0%だった一方、連結ベースの信用損失引当額は前年同期の14億ドルから11億ドル（約1,804億円）へ減少した。これは引当額の積み増しではなく減少であり、前年に引当額を積み増していたことに加え、AmExの与信審査基準が引き続き堅調であることを反映している。

■TheForkの買収でダイニングは特典からプラットフォームへ

American Expressは、Tripadvisorから欧州のレストラン予約・管理プラットフォーム「TheFork」を現金7億ドル（約1,148億円）で買収する計画についても強調した。この取引は2026年6月15日に発表済みである。TheForkは、欧州11カ国の5万店を超えるレストランと利用者を結びつけている。買収によって、AmExが世界で提供する予約可能なダイニングネットワークは、約7万5,000店に拡大する見通しだ。

2026年3月31日までの12カ月間に、TheForkは2億3,200万ドル（約380億円）の収益と2,800万ドル（約46億円）の調整後EBITDAを計上した。7億ドルという買収価格は、収益のおよそ3倍に相当する。この上乗せされた評価は、TheFork単体の収益力だけでなく、カード会員との関係を深め、取引データを生み出すダイニングチャネルとしての戦略的価値を反映したものだ。

この取引は、規制当局の承認と、欧州の労働法で義務付けられている労使協議プロセスの完了を条件としている。同社が目標とする年末までに買収が完了すれば、TheForkはAmExにとって近年最大の欧州における消費者向け買収となる。また、プラチナカード刷新の成功を支えてきたプレミアム・ライフスタイル戦略を大きく拡張することになる。

■売られたAmEx株は再評価に値するか？

決算発表後にAXP株が下落する動きは、過去の四半期にも見られた。2026年第1四半期決算を発表した4月にも株価は同様に下落し、投資家は利益が予想を上回ったことよりも、マーケティング費用やテクノロジー費用の高止まりに注目した。利益が予想を上回る一方で費用が市場の期待にわずかに届かない場合、またはその逆の場合、決算発表後に生じた株価のギャップは、数日ではなく数週間かけて解消される傾向がある。

Zacksによると、ウォール街による2026年通期のEPSコンセンサス予想は約17.67ドル（約2,898円）で、2025年比で約14.9%の成長を示している。AmExは過去4四半期のうち3四半期で、アナリストのEPS予想を上回った。富裕層の消費が引き続き底堅く、プラチナカードの収益構造が2026年後半を通じて改善すると考える投資家にとって、決算発表後の下落は、4月以降では見られなかった投資機会となる可能性がある。

注視すべき逆風は、2025年後半以降、AmExの業績への懸念材料となってきたものと同じだ。原油価格の高止まりや地政学的な不確実性は、富裕層のカード会員であっても、長距離旅行や接待・会食への支出を抑える可能性がある。こうした圧力が第3四半期に強まれば、カード利用額の伸びが「3年ぶりの高水準」に達した今回の結果は、新たな標準ではなくピークだったことが明らかになるかもしれない。

■注目ポイントQ&A

●2026年第2四半期決算が予想を上回ったにもかかわらず、American Expressの株価が下落したのはなぜですか？

AmExのEPSはコンセンサス予想の4.40ドルを上回る4.53ドルとなり、収益成長率見通しも引き上げられました。しかし、通期のEPS見通しは引き上げられず、17.30〜17.90ドルに据え置かれました。また、カード会員による特典利用やプラチナカードの刷新に伴う変動費が増え、連結費用は前年同期比12%増加しました。投資家はこの費用動向を短期的な利益率拡大の制約と受け止め、早朝取引で株価は約2%下落しました。これは、最近のAmExの好決算後にも見られた値動きです。

●American Expressのクローズドループ決済ネットワークはVisaやMastercardとどう異なり、投資家にとってなぜ重要なのですか？

VisaとMastercardはオープンループ型のネットワークを運営しています。カードを発行する銀行と、加盟店の決済を処理するアクワイアリング銀行を接続し、取引ごとにネットワーク手数料を得る一方、発行銀行はインターチェンジフィーを受け取ります。American Expressは、ほとんどの取引でカード発行会社とアクワイアラの両方を兼ねています。このため、加盟店の種類に応じて取引額の約1.43〜3.30%となる加盟店手数料を、第三者と分けずに獲得できます。これにより、AmExは1取引当たりに得られる収益が多くなるほか、カード会員側と加盟店側の双方の取引データを利用できます。このデータは、不正検知、対象を絞った特典の提供、プレミアムカード会員の分析などに活用されます。

●2026年半ば現在、富裕層の消費は依然として堅調ですか？AmExの第2四半期決算は何を示していますか？

今回の決算は、富裕層の消費が引き続き堅調であることを示唆しています。2026年第2四半期のカード会員利用額は為替調整後で9%増加し、過去3年間で最も高い伸びとなりました。航空旅行、旅行・エンターテインメント、高級小売も好調でした。純償却率は前年同期と同じ2.0%で、信用の質に悪化は見られませんでした。ただし、原油価格の高止まりと地政学的緊張により、航空券予約には一部で弱さが生じています。2026年10月23日に予定されている第3四半期決算では、この傾向を注視する必要があります。

●TheForkとは何ですか？なぜAmerican Expressは7億ドルで買収するのですか？

TheForkは、Tripadvisorが保有する欧州のレストラン予約・管理プラットフォームです。欧州11カ国の5万店を超えるレストランと利用者を結びつけ、消費者向けの店舗検索・予約アプリに加え、レストラン向けのテーブル管理・予約ソフトウェアを提供しています。AmExは、規制当局の承認と労使協議プロセスの完了を条件として、TheForkを現金7億ドルで買収する計画です。狙いは、プラチナカード会員にとって利用頻度の高いカテゴリーの一つである外食分野でクローズドループ型ネットワークの対象範囲を広げ、AmExが米国で展開するResyのネットワークに欧州のレストランとの関係を加えることです。TheForkは2026年3月31日までの12カ月間に2億3,200万ドルの収益を計上しています。

元記事: American Express Delivers EPS Beat and Guidance Raise as Card Spending Hits 3-Year High