*02:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物はリスク警戒感が高まりオプション買いが強まったが、3カ月物はオプション売りが強まった。6カ月物以降は変わらず。リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。

・1カ月物6.42％⇒6.46％（08年＝31.044％）

・3カ月物7.13％⇒7.07％（08年＝31.044％）

・6カ月物7.69％⇒7.69％（08年＝23.92％）

・1年物8.37％⇒8.37％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）

・1カ月物＋1.35％⇒＋1.41％（08年10/27＝+10.63％）

・3カ月物＋0.98％⇒＋1.03％（08年10/27＝+10.65％）

・6カ月物＋0.49％⇒＋0.55％（08年10/27＝＋10.70％)

・1年物＋0.05％⇒＋0.06％（08年10/27＝+10.71％）《KY》