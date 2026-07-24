*17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、円安進行で為替介入に警戒

24日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。中東情勢の先行き不透明感を背景とした原油高と金利高で、ドル買い地合いは継続。ただ、閣僚の円安牽制効果は限定的だが、164円台が意識されれば為替介入への警戒は強まりそうだ。

前日は紅海でのタンカー攻撃が原油相場を押し上げ、NY原油先物(WTI)は1バレル＝90ドル台を回復する事態となりドル買い地合いを強めた。また、米連邦準備制度理事会（FRB）の早期引き締め観測も継続し、ドル買いを支援。ユーロ・ドルは1.14ドルを割り込み1.1360ドル台に軟化、ドル・円は163円30銭台から一時164円に接近。本日アジア市場でも原油高・ドル高でドル・円は164円を目指す展開だが、一段の上値は抑制された。

この後の海外市場は中東情勢と米金融政策に思惑が広がりやすい。中東情勢が混迷を深めるなか、原油相場が一段高なら売り先行。今晩発表のISMは節目の50を大きく上回る状況が続き、連邦準備制度理事会（FRB）の引き締め的な政策運営が意識されればドル買い材料に。一方、片山財務相の円安牽制による効果は限定的で、逆に円売りにふれやすい。半面、クロス円は4月末以来の高値に浮上しており、為替介入への緊張感からドル・円も上値は重いだろう。

【今日の欧米市場の予定】

・22:45 米・製造業PMI速報値(7月) 予想54.4 前回53.9

・22:45 米・サービス業PMI速報値(7月) 前回51.2

・23:00 米・新築住宅販売件数(6月) 予想61.5万件 前回58.0万件《CS》