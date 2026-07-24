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7月24日日本国債市場：債券先物は126円79銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:54JST 7月24日日本国債市場：債券先物は126円79銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付127円02銭 高値127円14銭 安値126円75銭 引け126円79銭
2年 1.499％
5年 2.025％
10年 2.784％
20年 3.653％
24日の債券先物9月限は127円02銭で取引を開始し、126円79銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.35％、10年債は4.70％、30年債は5.17％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.19％、英国債は5.10％、オーストラリア10年債は5.08％、NZ10年債は4.78％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・17:00 欧・ユーロ圏総合PMI速報値(7月) 前回50.0
・17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI速報値(7月) 予想51.7 前回51.4
・22:45 米・総合PMI速報値(7月) 前回51.9
・22:45 米・サービス業PMI速報値(7月) 前回51.2
・22:45 米・製造業PMI速報値(7月) 予想54.4 前回53.9
・23:00 米・新築住宅販売件数(6月) 予想61.5万件 前回58.0万件
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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