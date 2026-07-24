後場の日経平均は1985円安でスタート、キオクシアHDや太陽誘電などが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;64436.62;-1985.98TOPIX;4009.79;-44.09

[後場寄り付き概況]後場の日経平均は前日比1,985.98円安の64,436.62円と、前引け（64,568.75円）からやや下げ幅を拡大してスタート。ランチタイム中の日経225先物は64,230円-64,630円のレンジでもみ合い。ドル・円は1ドル＝163.80-90円と午前9時頃とほぼ同水準。アジア市況は上海総合指数がマイナス圏で下げ幅を広げ1.3％ほど下落している一方、香港ハンセン指数は軟調に推移し1.3％ほど下落している。後場の東京市場は前引けに比べやや売りが先行して始まった。中東情勢の緊迫化に加え、トランプ米政権が新関税を発表したことも株価の重しとなり、リスク回避ムードが強くなっている。一方、日経平均は64,300円台に位置する75日移動平均線が下値支持線として意識され、ここからの下値余地は大きくないとも見方もある。

セクターでは、非鉄金属、電気機器、ガラス土石製品が下落率上位となっている一方、医薬品、保険業、海運業が上昇率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、ディスコ＜6146＞、キオクシアHD＜285A＞、太陽誘電＜6976＞、ソフトバンクG＜9984＞、ルネサス＜6723＞、アドバンテスト＜6857＞、東エレク＜8035＞、三井金属＜5706＞、KOKUSAI＜6525＞、レゾナックHD＜4004＞が下落。一方、東京海上＜8766＞、郵船＜9101＞、日本製鉄＜5401＞、りそなHD＜8308＞、JT＜2914＞、三菱重＜7011＞、INPEX＜1605＞、三菱商＜8058＞、三井物＜8031＞、NTT＜9432＞が上昇している。《CS》