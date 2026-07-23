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7月23日日本国債市場：債券先物は127円17銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:49JST 7月23日日本国債市場：債券先物は127円17銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付127円27銭 高値127円37銭 安値127円09銭 引け127円17銭
2年 1.475％
5年 1.988％
10年 2.747％
20年 3.615％
23日の債券先物9月限は127円27銭で取引を開始し、127円17銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.30％、10年債は4.66％、30年債は5.15％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.18％、英国債は5.03％、オーストラリア10年債は4.99％、NZ10年債は4.70％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 予想37.00％ 前回37.00％
・21:15 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 予想2.40％ 前回2.40％
・21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 予想21.4万件 前回20.8万件
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