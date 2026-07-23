*09:06JST 日経平均は782円高、寄り後は上げ幅拡大

日経平均は782円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）は下落したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3日続伸したことが、東京市場で半導体関連株などの株価の支えとなった。また、ここから国内主要企業の4-6月期決算発表が始まることから、好業績銘柄への物色意欲が株価下支え要因となった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数が下落したことが東京市場で株価の重しとなった。特に、米株式市場の取引開始後に一時280ドルあまり上昇したダウ平均が下落して終わるなど、取引終盤にかけて売りに押される展開だったことが市場心理を重くした。また、米市場の取引終了後に4-6月期決算を発表した米アルファベットや米テスラの株価が時間外取引で下げていることも買い手控え要因となった。さらに、原油価格がじりじりと上昇していることや、米長期金利の上昇、強含みで鵜推移する国内長期金利なども株価を抑える要因となったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は上げ幅を拡大している。《SK》