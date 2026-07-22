まぐまぐ、福証Q-Boardへ重複上場、九州で認知度・投資家接点拡大

■東証スタンダードとの重複上場、地域ネットワークと株式流動性の向上図る

まぐまぐ<4059>(東証スタンダード)は7月21日、福岡証券取引所Q-Board市場へ同日付で上場したと発表した。東京証券取引所スタンダード市場との重複上場となる。

同社はメールマガジンを中心とするコンテンツ配信プラットフォームを運営し、課金機能とWebメディアなどの発信機能を組み合わせた事業を展開している。福岡市に営業所を設け、九州地域と中国、四国、沖縄を含む周辺地域を事業拡大の重要地域と位置づけている。

重複上場を通じ、九州地域での同社とサービスの認知度・信用力向上、上場企業コミュニティを通じたネットワークやビジネスマッチングの拡充、地域投資家との対話機会増加、個人株主の拡大と株式流動性向上を図る。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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