『Pokémon GO Fest 2026』補填イベントを全世界に拡大　7月26日に開催、無料レイドパス12枚

Scopelyは、『Pokémon GO Fest 2026 Global』で発生したレイド関連の不具合に対する補填イベントを、7月26日に全世界のトレーナー向けに実施すると明らかにした。対象は当初の一部地域から全世界に拡大され、ジムのフォトディスクから受け取れる無料レイドパスは1日最大12枚に増える。7月12日に参加できなかったプレイヤーにとっては、主要レイドコンテンツに再挑戦する機会となるが、Lucky EggやStar Pieceの個別補償は7月19日時点で案内されていない。

■補填イベントは7月26日に全世界で実施

Scopelyは金曜日、『Pokémon GO Fest 2026 Global』の補填イベントを7月26日に全世界のトレーナー向けに実施すると確認した。補填イベントは当初、アジア太平洋、欧州、中東、アフリカに限定されていたが、全世界対象へと拡大された。

同社は、段階的な展開で混乱を招いたとして「心からおわびする」と述べるとともに、プレイヤーの「長く待ってくれた忍耐」に触れ、1日あたりの無料レイドパス数を9枚から12枚へ引き上げた。

7月26日の補填イベントは、各地域の現地時間午前10時から午後7時まで実施される。対象時間帯はUTC+14からUTC+0までの全タイムゾーンに及ぶ。リモートレイドの参加上限は、米太平洋夏時間（PDT）の7月25日午後1時から7月26日午後11時59分まで停止される。日本時間では7月26日午前5時から7月27日午後3時59分までとなる。

■7月12日に何が起きたのか

『Pokémon GO Fest 2026 Global』は7月11日から12日に開催され、ゲームの10周年と、全プレイヤー向け無料ベースアクセス導入後の最初の年にあたった。土曜日は大きな問題なく進行した一方、日曜日は状況が異なった。

週末の目玉だったSuper Mega Mewtwo Yレイドでは技術的障害が発生し、一部のタイムゾーンのプレイヤーがレイドロビーに参加できなかった。Scopelyによれば、レイドパス自体は消費されなかったものの、Lucky EggsやStar Piecesのような時間制限アイテムを使用していた最中の参加機会が失われた。イベント安定化のため、Team GO Rocketとの遭遇は一時的に無効化された。

Scopelyは7月15日の最初の事後声明で、問題が最初に確認されたアジア太平洋、欧州、中東、アフリカを補填対象としていた。その後、同社は「さらなる調査」の結果、影響が「当初考えられていたより広範囲だった」と判断し、2日後に全世界への拡大を発表した。

■7月26日の補填内容

補填イベントでは、日曜日のレイドローテーションが一通り再実施される。Earthforged Domain、Verdant Anomaly、Twilight Battlefieldの各ラインアップが、3時間ごとに切り替わる形で再登場する。Mega Mewtwo Yはイベント時間中を通してSuper Mega Raidに出現する。

7月26日に有効となるボーナスは、ジムのフォトディスクを回して受け取れる1日最大12枚の無料レイドパス、7月25日午後1時PDTから7月26日午後11時59分PDTまでの全プレイヤー向けリモートレイド上限撤廃、レイド後のポケモン捕獲でPremier Ballsがより効果的になる効果、5つ星レイドおよびメガレイドで捕まえたポケモンがSpecial Backgroundを持つ可能性、Super Mega Raidで捕まえたMewtwoがSpecial Backgroundを持つ可能性とメガシンカ時の追加ビジュアル効果、さらにLink Charge上限の2,000への引き上げである。

Road of Legends向けDeluxe GO Passを以前購入していたプレイヤーには、7月26日に追加の補填ボーナスも付与される。価格は19.99ドルで、約3238円（1ドル＝162円換算）だ。対象者は、完了したレイドごとに追加5,000XP、5つ星以上のレイドで追加のCandy 3個、Candy XL 1個を受け取れる。

■コミュニティの反応と残る未解決の論点

7月17日の更新後、『Pokémon GO』コミュニティの反応はおおむね好意的だ。トレーナーやコンテンツクリエイターは、地域制限の撤回とレイドパス増加を歓迎している。この対応は、7月15日の当初の補填発表が、日曜日の障害の影響範囲を過小評価していたことを認めるものとして広く受け止められている。

一方で、コミュニティからの具体的な要望の1つには、なお回答がない。問題となっているのは、起動しなかったレイド待機中に使われたLucky EggsやStar Piecesといった有料の時間制限アイテムへの直接補償だ。これらのアイテムは30分タイマーで進行するため、ロビーに入ったレイドが読み込まれなかった場合でも、レイドパスが消費されていなくても有効時間は失われる。7月19日時点で、Scopelyはこの点に個別には対応していない。

今回の一件は、別の未解決の論争という文脈でも注目される。『GO Fest 2026 Global』直前、Scopelyはニューヨークのタイムズスクエアで、約1,000人の招待制参加者向けにサプライズイベントを開いた。対象はコンテンツクリエイター、配信者、コミュニティアンバサダーで、参加者には見た目だけではないゲームプレイ上の意味を持つPerfect-IVのMewtwoが配布された。一方、数千万人規模とされる一般プレイヤーには同等のものは提供されず、この格差への批判も未解決のままだ。

■ライブサービス型ゲームとしての示唆

今回のGO Fest 2026のサーバー障害は、孤立した出来事ではない。継続運営型のライブサービスゲーム業界で記録されてきた傾向に重なる。つまり、イベント投入の迅速さと引き換えに、初期段階の品質保証の厳密さをある程度抑え、問題は公開後に解決するという開発モデルである。『Pokémon GO』はモバイルゲームの中でも特に複雑なライブサービス製品の1つであり、日常的な負荷に合わせて調整された、世界同時進行のレイドシステムを、大型イベントでは別種の高負荷が試すことになる。

より示唆的なのは、障害後のScopelyの対応だ。7月15日の地域限定発表を最終回答とせず、2日以内に補填内容を再度開き直し、無料レイドパスを3枚追加し、地理的制限も撤廃した。これはライブサービス業界では標準的な対応ではない。2017年のGO Fest Chicagoの混乱後に最終的に行われた対応に近いが、当時は160万ドルの集団訴訟和解を経て決着した。今回は、同様の到達点に4日間で自主的な上積み対応によって達した形だ。

この一件がどう記憶されるかは、未解決のLucky EggとStar Pieceの問題にも同じ誠実さが及ぶかどうかに左右される。企業の説明責任を、最初の対応が不十分だったとき、さらにそれでも足りなかったときに何をするかで測るプレイヤーにとって、そこが判断材料になる。

■注目ポイントQ&A

●7月26日の『Pokémon GO Fest 2026』補填イベントの対象者は誰ですか？

全世界の『Pokémon GO』トレーナーです。Scopelyは当初、アジア太平洋、欧州、中東、アフリカに限定していましたが、7月12日のレイド障害の影響が当初評価より広いと判断し、全世界へ拡大しました。7月26日の基本的な補填イベントに参加するために、チケット購入や特別なパスは必要ありません。

●7月26日に受け取れる無料レイドパスは何枚ですか？

ジムのフォトディスクを回すことで、1日最大12枚まで受け取れます。当初の補填告知では9枚で、通常のGO Fest配布数と同じでしたが、Scopelyは7月17日にイベントを全世界へ拡大した際、追加対応として12枚に増やしました。

●7月12日の障害でレイドパスは消費されましたか？

いいえ。Scopelyの公式説明では、「この問題によってRaid Passが消費されることはなかったが、通常どおりRaid Battleに参加することは妨げられた」とされています。主な損失は参加機会であり、失敗したレイド挑戦前に使用したLucky EggsやStar Piecesのような30分制限アイテムの時間も進み続けました。

●Lucky EggsやStar Piecesへの補償はありますか？

7月19日時点では案内されていません。7月26日の補填イベントでは新たなレイド参加機会と追加ボーナスが提供されますが、7月12日の障害中に消費された時間制限付き有料アイテムへの直接補償は発表されていません。この点に対するコミュニティの要望は続いています。

元記事: Pokémon GO Fest 2026 Make-Up Event Now Open Worldwide With Twelve Free Raid Passes