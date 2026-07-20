イスラエルIAIの「HYPNOSIS」、GPS信号を狂わせドローン群を無力化　迎撃弾なしの防衛に民間影響の懸念も

イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ（IAI）は、衛星誘導型攻撃ドローンを撃墜するのではなく、依存するGPSなどのGNSS信号を妨害・欺瞞することで無力化する新システム「HYPNOSIS」を発表した。このシステムは、安価なドローンに対して高額な迎撃ミサイルを消費するという防衛側のコスト不均衡を解消することを目指している。一方で、軍用GNSS妨害システムが民間航空機に与える影響や、GPSに依存しない次世代ドローンへの有効性といった課題も残る。

■撃墜から「信号の欺瞞」へ、コスト不均衡を打破する新アプローチ

イスラエル・エアロスペース・インダストリーズ（IAI）は木曜日、衛星誘導型の攻撃ドローン群を迎撃するのではなく、ドローンが目標を見つけるために依存するGPS信号を狂わせることで無力化するナビゲーション・ウォーフェア（NAVWAR：航法戦）プラットフォーム「HYPNOSIS（ヒプノシス）」を発表した。このシステムは、無力化するドローン1機あたり迎撃弾を1発も消費しない。7月20日に開幕するファンボロー国際航空ショーの2日前に合わせた発表は、全地球測位衛星システム（GNSS）への妨害がすでに世界中で民間航空の安全を脅かしていることが記録されている中で行われた。そのため、同システムの普及は、保護対象である軍事施設をはるかに超えた懸念をもたらす可能性がある。

同システムの最大の売りは経済性にある。現代のドローン飽和攻撃を象徴する兵器となった量産型徘徊弾薬、シャヘド級の一方向攻撃ドローンを防ぐには、防衛側は現在、1発あたり100万ドルから300万ドル（約1億6200万円から4億8600万円、1ドル＝162円換算）の迎撃ミサイルを消費している。これに対し、飛来するドローンの価格は約3万5000ドル（約567万円）だ。IAIの主張通りにHYPNOSISが機能すれば、防衛側の交換比率はほぼゼロにまで低下することになる。

■20年の技術蓄積を攻勢に転換、自律的な妨害・欺瞞ネットワーク

IAIは20年以上にわたり、自軍の航空機やドローン、車両が敵によって自らの航法信号を妨害されるのを防ぐ防御ツール「ADA GNSSアンチジャミングシステム」を開発し、実戦で効果を確認してきた。ADAシステムは、不要な方向から届く妨害をフィルタリングする多チャンネルの制御受信パターンアンテナ（CRPA）を使用しており、2021年5月の「壁の守護者作戦」ではイスラエル空軍のF-16戦闘機や無人航空機（UAV）の保護に実戦投入された。

HYPNOSISは、この基盤技術を逆方向に応用したものだ。味方の受信機を敵のジャミングから守るのではなく、敵の受信機に対してジャミングを行う。システムの構成は移動局のネットワークで、各局は複数の周波数帯と衛星コンステレーションのGNSS信号を同時に妨害する高出力エフェクターとして設計されている。対象はGPSだけでなく、GLONASS、BeiDou、Galileoの各帯域にも及ぶ。これらはすべて、リアルタイムで対応を調整する単一の中央指揮統制（C2）センターに接続されている。

C2センターは、攻撃中に人間のオペレーターが各局を個別に指示しなくても、ネットワークを自律的に運用できる。数十から数百のドローンが複数の方向から同時に接近する飽和攻撃のシナリオでは、この自律性が、人間が脅威データを処理する速度ではなく、機械の速度で対応するための決定的な差となる。

システムでは2つの異なるメカニズムが連携して働く。1つは「ジャミング（妨害）」で、同じ無線周波数でより強力な電波を送信して正規の衛星信号を圧倒し、ドローンが受信する必要のある実際の航法データをかき消す。粗い手法だが即効性がある。もう1つは、より巧妙な「スプーフィング（欺瞞）」だ。本物の衛星出力に見えるように構成した偽の航法信号を送信し、ドローンの受信機に誤った位置や進路を計算させる。ドローンは妨害を検知しないまま、静かに、そして確信を持って、存在しない目標へ向かって誤った方向に飛んでいく。

IAIの宇宙・ミサイル・システム部門のエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼ゼネラル・マネージャーであるガイ・バーレブ氏は、同システムについて、既存の防衛システムを代替するものではなく、追加するものだと説明している。

「HYPNOSISは、極めて重要かつ高い効果を持つソフトキル防衛レイヤーを提供し、各国が拡大するGNSSベースの航空脅威に対処できるようにします。ハードキル防衛システムと統合することで、運用上有効でコスト効率の高い保護レイヤーを追加し、多層防御の構想をさらに強化します」とバーレブ氏は述べた。

IAIはHYPNOSISを、戦略的な政府施設、エネルギーインフラ、軍事基地、既存の防空アレイなど、固定された高価値施設向けに販売している。戦場の部隊に随伴するシステムとしては位置づけられていない。

■非対称なコスト構造と民間航空への影響

HYPNOSISが打破を目指すコストの非対称性は、米戦略国際問題研究所（CSIS）によって異例なほど詳細に記録されている。ロシアが国内で「ゲラン2」として製造しているシャヘド型の一方向攻撃ドローンは、1機あたり推定3万5000ドル（約567万円）とされる。これは、信頼できる推定値の下限とウクライナメディアが引用した数値の間を取った保守的な中間値だ。これに対し、パトリオット PAC-3迎撃弾は1発300万ドル（約4億8600万円）以上、NASAMS用のAIM-9Xミサイルは1発100万ドル（約1億6200万円）以上かかる。CSISの研究者は、シャヘドがロシアの火力兵器庫の中で最もコスト効率の高い弾薬だと分析している。それは目標に確実に命中するからではなく、極めて安価であるため、迎撃が機能したとしても、大量発射によって防衛側に持続不可能な消耗コストを強いることができるからだ。

単純に計算すると、NASAMSのミサイルでシャヘドを迎撃するだけで、防衛側は迎撃弾のコストだけを前提にしても、1回の交戦につき60万ドル（約9720万円）以上の価値を失うことになる。ロシアはこの不均衡を利用し、シャヘドを攻撃兵器としてだけでなく、西側同盟国が十分な速度で補充できずにいる防空ミサイル備蓄を消耗させる手段として、大規模な一斉攻撃に投入している。IAIのボアズ・レヴィ会長は、HYPNOSISの発表に際し、同システムがまさにこの力学への対応だと位置づけた。

しかし、HYPNOSISが採用している技術には、悪意によってではなく物理的性質によって、民間の航法システムに害を及ぼしてきた記録がある。GNSSの衛星信号は、軌道上から2万キロメートルを移動して地表に届くため、地表での電力は約-130 dBmという極めて低い水準になる。同じ周波数で地上送信機がわずかな出力でも送信すれば、かなりの半径にわたって本物の衛星信号を圧倒してしまう。その半径は、軍事施設の境界フェンスで止まるわけではない。

国際航空運送協会（IATA）は2025年初頭、民間航空に影響を与えるGPSスプーフィング事案が2024年に2023年比で500％急増し、より広範なGNSS干渉率も前年比175％増加したと報告した。IATAのウィリー・ウォルシュ事務局長は、これを「民間航空に対する意図的かつ容認できないリスク」と表現している。航空安全団体OpsGroupは、より具体的な運用面の数字で急増を記録している。2024年初頭には平均で1日300便がスプーフィングを経験していたが、2024年8月には1日1500便に達した。約2000人の運航乗務員を対象とした調査では、70％がGPSスプーフィングの飛行安全への影響について「非常に高い」または「極めて高い」懸念を示した。欧州航空安全機関（EASA）も2024年7月、GPS干渉の影響の頻度と範囲について警告する正式な安全情報を発行している。

影響は、オートパイロットの乱れにとどまらない。2024年12月25日、アゼルバイジャン航空8243便は、ロシアのグロズヌイ付近でロシア領空に進入した際、ジャミングによってGPS航法支援を失った。その後、同機はロシアの地対空ミサイルシステム「パンツィリ-S1」の破片に被弾し、カザフスタンのアクタウ付近に墜落、乗客乗員67人のうち38人が死亡した。GPSの喪失は、同機を交戦区域へ向かわせた一連の出来事の一因となった。

これらの事案は、民間航法を害する目的で設計されたシステムの産物ではない。民間機も使用する空域の中、またはその近くで展開された軍用GNSS妨害の副産物である。固定施設周辺に配備されるHYPNOSISは、管理された平時の文脈で、まさに同じ条件を作り出す。GNSS妨害が周囲の民間空域にどの程度届くかは、IAIが公表していないシステム設計の詳細に依存する。具体的には、ジャミングやスプーフィングの送信が指向性か全方向性か、各移動局の有効カバー半径がどの程度かといった点だ。IAIの製品資料には、各局が「複数の方向から同時に接近する」脅威の「広い範囲」をカバーすると記載されており、狭い指向性ビームを示唆する表現ではない。

■GPSに依存しない次世代ドローンという限界

IAIの製品発表の説明で、またそれを受けた報道の多くで、最も重要な抜け落ちている点は、最も安価で広く配備されている攻撃ドローンが、HYPNOSISにとって最も難しい標的ではないということだ。それらはむしろ、最も容易な標的である。

パトリオット迎撃弾のコスト危機を引き起こしてきたシャヘド136ドローンは、GNSSとバックアップ用の慣性航法システム（INS）の両方を搭載している。INSは、機体に搭載されたジャイロスコープと加速度計を使い、外部信号なしで既知の出発点と測定された動きから位置を継続的に推定するデッドレコニングの仕組みだ。GNSSを正常に妨害されたシャヘドでも、原理的にはINSによって航法を継続できる。その精度は、慣性センサーの品質に応じて距離とともに低下する。HYPNOSISが、GNSS部分の精度を低下させるだけでなく、INS搭載ドローンをどの程度無力化できるのかについて、IAIの公開資料では触れられていない。

さらに直接的な事例として、2026年7月12日にイランのイスラム革命防衛隊（IRGC）が湾岸地域の米軍施設に対して行った攻撃は、高価値目標に対してドローン群を投入する可能性が最も高い敵対勢力が、すでにGNSSに依存しない、またはGNSS耐性を高めた誘導システムを実戦投入していることを示した。中国のBeiDou-3衛星航法によって誘導されるイランのゾルファガール弾道ミサイルは、米軍によるジャミングが行われていたにもかかわらず、米軍標的に対して98％の精度を維持した。この能力差は、複数コンステレーションや非GPS誘導を持つ敵に対する、NAVWARベースの防衛の構造的限界を露呈した。

NAVWARの軍拡競争は未来の問題ではない。防衛産業では、ドローン向けのGNSS拒否環境下での航法技術の開発が進んでいることが記録されている。慣性システム、地形参照やビジュアルオドメトリを用いた光学航法、LIDARによる環境スキャンなどであり、これらは次世代の強化型ドローンに対してHYPNOSIS級のシステムを無効化し得る。IAIの製品資料自体もこれを暗に認めており、HYPNOSISを「耐性があり強化されたPNT（測位・航法・時刻同期）システムに対して効果が実証されている」と説明している。ただし、この主張が指すのは現世代の強化技術であり、敵対勢力の調達に入りつつあるINSと光学の融合システムではない。

とはいえ、現在の群れの脅威を構成する量産型で低コストのGNSS主依存型ドローンに対するHYPNOSISの短期的価値が否定されるわけではない。主にGPS誘導に依存するシャヘド級ドローンの一斉攻撃に対し、迎撃弾を1発も消費することなく目標からそらすNAVWARソフトキルレイヤーは、コスト効率の高い防衛における本物の進歩である。制約は、敵対勢力にはその技術的な隙間を埋める財務的インセンティブがあり、それを実行する技術力もすでに示しているという点にある。

■ファンボロー航空ショーと今後の展望

IAIはHYPNOSISの軍事顧客を明らかにしておらず、イスラエル国防軍（IDF）が評価しているかどうかも確認していない。イスラエルがヘズボラ、フーシ派、イラン軍によるドローン飽和攻撃について実戦上の経験を持っていることを考えると、この沈黙は注目に値する。7月20日に開幕し24日まで開催されるファンボロー国際航空ショーでは、NATO加盟国や湾岸諸国の代表団との調達協議が生まれると見込まれている。これらの国々の多くは、過去18カ月にわたり、シャヘド級ドローンの拡散が自国領土の方向へ広がっていく様子を見てきた。

HYPNOSISが防空市場に提示するのは、第3のコストカテゴリーだ。300万ドルの迎撃弾でも、自由落下するように低コスト化していくレーザーパルスでもなく、複数のGNSS誘導型脅威を、1回の交戦あたりほぼゼロの限界コストで同時に無力化できる電子対抗手段である。ドローンの誘導技術が成熟する中で、この優位性が維持されるかどうかは、軍拡競争が答えを出すことになる。安価なGNSS主依存型の一方向攻撃ドローンで飽和している現在の戦場において、そのコスト計算は説得力を持つ。しかし、安価なプラットフォームであっても光学航法や慣性航法が標準装備される2世代先の戦場では、その計算は見直しを迫られることになる。

■注目ポイントQ&A

●ナビゲーション・ウォーフェア（NAVWAR）とは何ですか？ドローンの撃墜とはどう違うのですか？

ナビゲーション・ウォーフェア（NAVWAR：航法戦）とは、標的そのものを物理的に破壊するのではなく、衛星測位信号を意図的に妨害または操作することです。電子戦の一種であり、物理的な迎撃を行わずに脅威を無力化または誤誘導する「ソフトキル」防衛に分類されます。HYPNOSISのようなNAVWARシステムは、ドローンが位置や進路を計算するために依存するGNSS信号に干渉します。具体的には、強いノイズで信号を圧倒するジャミング、または偽の信号を送って受信機に誤った位置を計算させるスプーフィングを使います。ドローンは自分の位置を誤認するため、目標に到達しません。物理的な迎撃に対する実用上の利点は、無力化するドローンごとに迎撃ミサイルを消費しないことです。一方で、GNSS妨害は防衛対象施設の境界で止まらず、範囲内で動作するあらゆる受信機に影響するリスクがあります。

●ドローンはGPSなしでも飛行できますか？その場合、HYPNOSISは無効になりますか？

はい。現代の攻撃ドローンは、外部信号なしでジャイロスコープや加速度計を用いて位置を推定する慣性航法システム（INS）をバックアップとして搭載するケースが増えています。現在の紛争で最も広く配備されている一方向攻撃ドローンであるシャヘド136も、GNSSとINSの両方を搭載しています。GNSSを妨害されたINS搭載ドローンがどれだけの精度を保つかは、慣性センサーの品質と残りの飛行距離によって変わります。INSに加え、より高度なドローンでは、地形参照画像やLIDARを用いた光学航法など、衛星信号に一切依存しないシステムの開発も進んでいます。2026年7月12日の湾岸地域の米軍施設への攻撃では、中国のBeiDou-3 GNSSを使用するイランのゾルファガール弾道ミサイルが、米軍のジャミング下でも98％の精度を維持しました。HYPNOSISは現在世代のGNSS主依存型脅威には有効に対処しますが、強化された航法や複数コンステレーション対応の航法を持つ敵対勢力の問題を解決するものではありません。

●軍事基地の近くでGPS妨害を行うと、民間の航空機や船舶にはどのような影響がありますか？

GNSS衛星信号は、地表に届く時点では約-130 dBmという非常に低い電力になっているため、より強い地上送信機によって容易に圧倒されます。軍事施設が高出力のGNSSジャミングを展開すると、その干渉は施設の境界で止まらず、周囲の空域や海上交通路の受信機にも広がります。国際航空運送協会（IATA）は、2024年に民間航空に影響するGPSスプーフィング事案が500％急増したと記録しており、主な要因は紛争地帯での軍事ジャミング作戦だとしています。2024年12月25日には、グロズヌイ付近のGPSジャミングがアゼルバイジャン航空8243便をロシア防空網の活動区域へ向かわせる一因となり、38人が死亡しました。エネルギーインフラや政府施設の周辺、特に民間航空路の中または近くにHYPNOSISを配備する場合、民間への波及リスクは正当な安全上の懸念であり、IAIの公開資料ではこの点に触れられていません。

●HYPNOSISはどのような施設を保護するために設計されていますか？

HYPNOSISは、軍事基地、製油所や発電所などのエネルギーインフラ、戦略的な政府施設、既存の防空アレイなど、固定された高価値施設の保護を目的として設計されています。戦場の部隊に随伴して移動するシステムではありません。物理的には、複数のGNSS周波数帯とコンステレーションを妨害・欺瞞できる高出力エフェクターとしての移動局群と、それらをリアルタイムで統合制御する中央指揮統制（C2）センターで構成されています。C2センターはオペレーターの介入なしにネットワークを自律運用できるため、飽和攻撃に対して機械の速度で対応できます。IAIはHYPNOSISを、物理的なミサイル防衛の代替ではなく補完として販売しています。物理的に迎撃しなければならない脅威の数を減らし、高価な迎撃弾の備蓄を、突破してきた脅威やGNSSに依存しない脅威のために温存する設計です。

元記事: IAI’s HYPNOSIS Defeats Drone Swarms by Corrupting GPS, Not Shooting Them Down