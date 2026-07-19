Samsung、7月22日のUnpackedで新フォルダブル投入へ　Flex Titanium披露、Flip 8には終息観測も

Samsungは7月22日の「Galaxy Unpacked」で、新しいフォルダブル群とスマートウォッチ、さらにGalaxy Glassesを披露するとみられている。予約特典付きの事前登録はイベント前の7月19日までで、Fold 8シリーズには新表示構造「Flex Titanium」が投入される見込みだ。一方、Galaxy Z Flip 8がFlip系の最終世代になるとの見方は出ているが、現時点で正式確認はない。

■7月22日のUnpackedでフォルダブル新世代が登場する見込み

Samsungは7月15日、チタンベースの新しいフォルダブル表示構造「Flex Titanium」を正式発表した。ちょうどその翌日から、まだ実機が公開されていない段階で購入検討者が事前登録の判断を迫られる日程となっている。

Flex Titaniumは、チタン系部材を2つディスプレイパネル構造に直接組み込む技術で、7月22日にロンドンで開催されるGalaxy UnpackedでGalaxy Z Fold 8ラインアップに初投入される予定だ。イベントは米東部時間7月22日午前9時開始で、日本時間では同日午後10時にライブ配信される。

今回の発表では、3機種のフォルダブル、新しいスマートウォッチ、さらにGalaxy Glassesの商用モデル投入が見込まれている。世界的なメモリ不足でデバイス価格がシリーズ史上最高水準に押し上げられているタイミングでもある。

■Flex Titaniumはヒンジではなく、表示層そのものに切り込む

過去7年間のフォルダブル端末で共通して目立ってきた折り目は、単なるヒンジの問題ではなく、ディスプレイ層にかかる応力の問題でもある。Flex Titaniumは、その課題をパネル内部の構造から解決しようとする最初の試みと位置付けられている。

SamsungのGlobal Newsroomによると、Flex TitaniumはOLEDパネルの下に配置する極薄のチタン合金フィルムと、そのさらに下で展開時の表示面を支えるチタンプレートを統合する。合金フィルムは精密な圧延工程により人の髪の毛のおよそ3分の1の厚さに抑えられ、薄型のフォルダブルにも厚みを増やさず収められるという。

チタンプレートは高度な穴加工により表示モジュールとの密着性を高め、従来はパネル下の弱点になりやすかった支持構造内の空隙を減らす設計とされる。端末の開閉時には、超薄型ガラス、OLED、接着層、支持構造まで表示スタック全体に同時に応力がかかる。Flex Titaniumではチタン合金フィルムがその応力を折り目に集中させず、パネル面全体により均一に分散させる狙いだ。

Samsungはこれを、7世代にわたるフォルダブル開発の成果だとしている。ただし、この技術がGalaxy Z Flip 8にも適用されるかは確認されていない。Samsungの発表では『次世代Galaxy foldable devices』向けと説明されている一方、SammyFansの報道ではFlip 8は別の表示アセンブリーを使う可能性がある。

なお、Forbesは、チタンで補強したパネルは保証外修理の費用が従来世代より高くなる可能性があると指摘している。

■Galaxy Z Fold 8は横向き利用を重視した“パスポート型”へ

ロンドンでの主役になりそうなのは、6年越しの構造見直しとされるGalaxy Z Fold 8だ。公式風レンダリングや複数の独立リーク情報では、この端末は『passport-style』、つまり従来より幅広く背が低い形状になるとされる。カバー画面は約5.4〜5.5型の16:10、内側画面は7.6型の4:3比率になる見込みだ。

この比率変更の狙いは明確で、4:3の内側画面は従来のほぼ正方形に近いFoldより横向き動画で黒帯が小さくなり、幅広いカバー画面は閉じた状態でも一般的なスマートフォンとして使いやすくなる。ブック型フォルダブルに対する『外側画面が細すぎて入力しにくい』『内側画面が映像用途に中途半端』という長年の不満を、同じ根本原因である縦横比から見直す形だ。

リークされた寸法では、折りたたみ時が123.9×81.9×9.7mm、展開時が123.9×161.4×4.5mm、重量は約201gとされる。両画面ともDynamic AMOLEDで、最大120Hz駆動とHDR10+対応が見込まれている。SoCは全モデル共通でSnapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy、メモリは12GB、ストレージは最大1TBになる見通しだ。

カメラは標準モデルとUltraで明確に差別化されると報じられている。標準のFold 8は、前世代やFold 8 Ultraの3眼構成ではなく、50MP広角と50MP超広角のデュアル構成になる見込みだ。新しい筐体形状を優先する層と、撮影性能を優先する層とで市場を分ける意図がうかがえる。

Fold 8はIP48等級、カバー画面にはGorilla Glass Victus 2を採用するとみられる。価格リークは未確認ながら、ベース構成で1899〜1999ドル、約30万7600〜32万3840円（1ドル＝162円換算）とされている。

■Fold 8 Ultraはカメラとバッテリーを強化

Fold 8 Ultraは、標準モデルのような横広デザインには振らず、従来に近い縦長の比率を保ちながら撮影性能を前面に出す構成になる見通しだ。

メインカメラは光学式手ぶれ補正付きの200MPで、Foldシリーズとして初めてGalaxy S Ultra級のカメラ帯に並ぶとみられる。加えて50MP超広角、3倍光学ズーム対応の10MP望遠を備えるとされる。

バッテリー容量はGalaxy Z Fold 7の4400mAhから約5000mAhへ増えると報じられており、有線充電も45Wに達する見込みだ。これが実現すれば、Foldシリーズで4年間続いた25W上限に区切りが付く。

Ultraという名称はSamsungのSシリーズにそろえたもので、複数のサプライチェーン報道が2026年9月、2000〜2500ドル程度と見込むAppleのフォルダブルiPhoneへの対抗軸として位置付けられている。

価格リークでは、256GBのベースモデルが1999〜2099ドル、約32万3840〜34万30円（1ドル＝162円換算）とされるが、情報源ごとに差がある。Fold 7の1999ドルからの上昇は、業界記録級とされるモバイルDRAM価格の高騰が背景にある。2026年第2四半期にはLPDDR5X価格が前四半期比89％上昇したとされ、AIアクセラレーター向け高帯域幅メモリに製造能力が振り向けられた影響が出ている。Gartnerは、大きな緩和は2027年後半まで期待しにくいと予測している。

なお、FCCの認証資料とBluetooth SIGの認証記録から、Fold 8 Ultraのハードウェア準備は7月22日の発表日程に沿って進んでいることが確認されている。

■Galaxy Z Flip 8は完成度を高めつつ、最終世代説も浮上

Galaxy Z Flip 8は、Samsung製クラムシェル型として最も洗練された1台になりそうだ。ただし、2つの独立情報源によれば、これが最後のFlipになる可能性も取り沙汰されている。

ハードウェアの進化は現実的だが段階的なものにとどまる見込みで、厚さは折りたたみ時約13.2mm、展開時約6.6mm、重量は約180gとされる。Flip 7より8g軽い計算だ。再設計されたヒンジにより、2020年以来Flipシリーズにつきまとってきた折り目が軽減されると報じられている。メモリは12GB、ストレージは256GBと512GBで、1TBモデルはない見込みだ。

チップ構成は地域で分かれ、米国、カナダ、オーストラリア、日本、南アフリカではSnapdragon 8 Elite Gen 5、欧州と韓国ではExynos 2600が使われるとされる。米国価格の未確認リークは1099〜1200ドル、約17万8038〜19万4400円（1ドル＝162円換算）だ。

より大きな論点は製品カテゴリの行方である。2026年5月の匿名Weibo投稿と、6月下旬のXリーカー@fireuniverse8は、いずれもFlip 8でZ Flip系が終了し、Samsungが生産資源をGalaxy Z Fold系へ振り向けると主張した。著名リーカーのIce Universeも7月9日の投稿で、Flip 8を『Samsung最後の小型折りたたみ製品になりそうだ』と表現している。

複数メディアが引用するサプライチェーン情報では、Flip 8の生産量はFold 8の2モデルより少なく、Flip 9向けのサプライヤー発注も報じられていない。ただし、Samsungは7月22日のイベントを超える製品ロードマップにはコメントしておらず、これらの主張は確認されていない。一方で、今年前半の韓国での予約販売ではFold 7がFlip 7を上回ったとされ、リーク情報と同じ方向を市場データが示している可能性はある。

もしFlip 8が本当に幕引きとなるなら、Galaxy Noteに続くSamsungの主要スマートフォン系統の終了例となる。

■Galaxy Glassesは“第2の画面”に対するSamsungとGoogleの答え

Unpackedで最も幅広い関心を集めるのは、スマートフォンではないかもしれない。

Galaxy GlassesはGentle MonsterとWarby Parkerの両ブランドと共同設計され、GoogleのAndroid XRを採用し、Gemini AIを内蔵する。2026年5月20日のGoogle I/Oで正式に先行披露された。最初の商用モデルは音声中心で、ディスプレイもAR表示も備えない。

本体にはカメラ、マイク、スピーカーを搭載し、BluetoothとWi-Fi経由でペアリングしたスマートフォンに処理を逃がすコンパニオン機器として動作する。この構成により、通常の眼鏡に近い軽さを保ちながら、ターンバイターンのナビゲーション、リアルタイム音声翻訳、通知読み上げ、Geminiを通じた視覚クエリといった機能を、スマートフォンをポケットから出さずに使えるとされる。

フレームはGentle Monsterがよりファッション性の高い路線、Warby Parkerがより一般的な眼鏡に近い路線を担う。両コレクションとも度付きレンズ対応が確認されており、Google I/O 2026でフレームも公開された。299ドルからのMetaのRay-Banスマートグラスとの差は、Gemini統合にある。多モーダル、多言語対応に加え、Google Maps対応とAndroidエコシステムとの深い連携が確認されている。

サプライチェーン報道とブランド側リークでは、音声モデルの米国価格は379〜499ドル、約6万1398〜8万838円（1ドル＝162円換算）とされるが、Samsungは価格を確認していない。Galaxy GlassesはGalaxy Reserveの事前登録対象に含まれておらず、Unpackedでの登場自体も未確定だ。ただしGoogleは、2026年秋の米国商用投入を示唆している。表示機能付きの第2モデルは2027年のうわさが別途出ている。

■視聴方法と、7月22日までに判断すべき事前登録

Galaxy Unpackedは米東部時間7月22日午前9時、英国夏時間では同日午後2時、日本時間では同日午後10時から配信される。配信先はSamsung Newsroom、Samsung.com、公式YouTubeチャンネルだ。

SamsungのGalaxy Reserveプログラムはすでに受付中で、Samsung.comから今後登場するGalaxy端末を事前登録すると、予約注文期間中に使える30ドル分のSamsungクレジットに加え、500ドル分のSamsungギフトカードが10人に当たる懸賞への参加権が付く。Samsungの販促文言によれば、下取りを組み合わせた特典総額は最大1230ドルに達する。

この事前登録特典は7月19日で終了し、予約注文の受付は7月22日の基調講演直後に始まる見込みだ。

■競争環境はさらに厳しくなる見通し

Samsungのロンドン発表会は、フォルダブル市場にとって節目のタイミングに重なる。業界がここ3年議論してきた『人が実際にどうスマートフォンを持つかに合わせたフォルダブルとは何か』に、Samsungが公式回答を示す場になる可能性がある。

複数のサプライチェーン報道では、Apple初のフォルダブルiPhoneは2026年9月、2000〜2500ドル帯になると見込まれている。Samsungはその約2カ月前に店頭投入へ向けた態勢を整えることになり、Galaxy ReserveによってUnpacked当日に予約受付が始まる可能性もある。

クラムシェル型では、MotorolaがRazrシリーズで価格設定とキャリア展開を積極化しており、もしSamsungが今世代でFlipカテゴリを縮小・撤退するなら最も恩恵を受ける立場にある。うわさの長かったGoogle Pixel Flipは、いまのところ実現していない。世界のスマートフォン出荷に占める比率はなお2％未満とされるフォルダブル市場だが、この短い歴史の中でもっとも競争圧力が集中する局面に入りつつある。

■注目ポイントQ&A

●Flex Titaniumとは何ですか

Flex Titaniumは、Samsungが7月15日に発表した新しいフォルダブル向け表示構造です。OLEDパネルの下にチタン合金フィルム、その下にチタンプレートを置くことで、曲げ応力を表示面により均一に分散し、従来は弱点になりやすかった空隙も減らす設計とされています。Samsungは薄さと耐久性の両立につながると説明しており、7月22日にGalaxy Z Fold 8シリーズで初投入される見込みです。Galaxy Z Flip 8への適用は確認されていません。

●Galaxy Z Fold 8とFold 8 Ultraの違いは何ですか

Fold 8は、従来より短く幅広い新形状を採るとみられ、4:3の内側画面や約5.4〜5.5型の広いカバー画面が特徴です。カメラは50MP広角と50MP超広角の2眼構成になると報じられています。一方のFold 8 Ultraは従来寄りの縦長比率を保ちつつ、200MPメイン、50MP超広角、3倍光学ズーム対応10MP望遠、約5000mAhバッテリー、45W有線充電を備える見込みです。両機種ともSnapdragon 8 Elite Gen 5搭載が予想されていますが、価格を含め正式情報は7月22日まで確定していません。

●Galaxy Z Flip 8は本当に最後のFlipですか

可能性はありますが、Samsungは確認していません。2026年5月のWeiboリークと6月下旬のXリーカー@fireuniverse8が、今世代でZ Flip系が終了すると主張しており、Ice Universeも7月9日に同様の見方を示しました。ただしSamsungは将来の製品計画を公表しておらず、Flip 9が存在しないと断定はできません。

●Galaxy Unpackedの予約注文はいつ始まりますか

Galaxy Unpackedは米東部時間7月22日午前9時、日本時間では同日午後10時に始まります。予約注文は基調講演の直後、同日中に始まる見込みです。事前登録プログラムのGalaxy Reserveでは、予約時に使える30ドル分のSamsungクレジットと、500ドル分ギフトカードの懸賞応募権が付きます。Samsungによれば、下取りを含む特典総額は最大1230ドルです。

元記事: Samsung Unpacked July 22: Flex Titanium, Passport Fold, and a Flip That May Never Return