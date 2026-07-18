【リーク】Intel次世代CPU「Nova Lake」は「Core Ultra 400」として2027年に4段階で展開　最大52コア・新ソケットLGA 1954採用か

Intelの次世代デスクトップ向けCPU「Nova Lake-S」が、「Core Ultra 400（Core Ultra Series 4）」として2027年1月下旬から9月にかけて4段階で順次リリースされる見通しであることが、リークされた内部文書から明らかになった。本プラットフォームは新ソケット「LGA 1954」を採用し、最大52コアのフラグシップモデルや大容量キャッシュ「bLLC」の搭載が噂されている。現行のArrow Lake（LGA 1851）との互換性はないとみられ、自作PCユーザーやアップグレードを検討している層は、2027年の正式発表（CES 2027での発表が有力視されている）を待つかどうかの選択を迫られることになる。

■「Core Ultra 400」として登場、デスクトップ向けSeries 3はスキップか

Intelの次世代デスクトップ向けCPUの名称、ブランディング、および発売ロードマップが明らかになった。ただし、これらは一度にすべてが発売されるわけではない。VideoCardzが公開したIntelのリーク内部文書によると、次世代デスクトッププロセッサ「Nova Lake-S」は「Core Ultra 400」のブランド名を冠し、「Core Ultra Series 4」として位置づけられることが確認された。これにより、デスクトップ向けでは「Series 3」が完全にスキップされることになる。この情報は、TweaktownやThePCEnthusiastによっても個別に裏付けられており、リーク情報には「Core Ultra 9 400K」の製品ロゴの画像も含まれている。さらに重要なことに、2027年1月下旬から9月にかけて4つの段階（ウェーブ）に分かれたリリーススケジュールが示されており、最上位の52コアモデルは最後に登場する見込みだ。

■2027年中に4段階で展開されるロードマップ

リークされたロードマップの最も実用的な情報は、その詳細なリリーススケジュールだ。単一の発売日ではなく、発表、レビュー解禁、および店頭販売開始を含む4つの段階的なリリースウィンドウが、2027年の大半にわたって設定されている。

第1波（2027年1月下旬〜3月）：28コアのDSパッケージが最初に登場する。過去のリークによると、この構成はシングル演算タイルを採用しており、デュアルタイルの複雑さを避けたい自作ユーザー向けの標準的なエントリーモデルとなる。

第2波（2027年3月〜4月）：アンロック対応の28コア「Kシリーズ」モデルが続き、オーバークロッカーやパフォーマンス重視のエンシュージアスト向けにプラットフォームが開放される。

第3波（2027年3月下旬〜5月）：16コアおよび8コアのSKUが投入され、超多コアを必要としないメインストリーム層向けにラインアップが拡充される。

第4波（2027年5月下旬〜9月）：52コアのデュアルタイルDSフラグシップモデルが登場し、展開を締めくくる。このリリースウィンドウが2027年第3四半期まで及ぶ可能性があることは、デュアルタイル構成のシリコンを大規模に供給する技術的な難しさを反映している。

■全コアで512ビット実行をサポート、AVX-512の課題を克服

Nova Lake-Sは、2つの完全に新しいマイクロアーキテクチャを導入する。Arrow Lakeの「Lion Cove」Pコアに代わる「Coyote Cove」と、「Skymont」Eコアに代わる「Arctic Wolf」だ。これらは単なるアーキテクチャの改良ではなく、ゼロから再設計されたものだ。

技術的に最も重要な事実は、開発者のEric Biggers氏が公開したLinuxカーネルパッチによって裏付けられている。このパッチは「INTEL_FAM6_NOVALAKE」プロセッサファミリーに対して、ネイティブな512ビットベクトル実行を明示的に有効化するものだ。Tom's HardwareやTechPowerUpの分析によると、Coyote Cove（Pコア）とArctic Wolf（Eコア）の双方が、同一の512ビットベクトル幅を持つことが確認されている。

これは、一見するよりもはるかに大きな変化だ。Intelが2021年11月にAlder Lakeを発売した際、Eコア（Gracemont）が実行できなかったため、ビデオエンコーディングやAI推論、暗号化などを高速化する512ビットベクトル命令セット「AVX-512」を無効化した。PコアからEコアへスレッドが移行した際にEコア側で実行できなくなるというスケジューリング上の問題があったためだ。Intelは2022年3月のマイクロコードアップデートでプラットフォーム全体でAVX-512を無効化し、この機能を実質的に封印した。2021年初頭にリリースされたRocket Lakeが、AVX-512が動作する最後のコンシューマー向けCPUだった。

しかしNova Lakeでは、Arctic Wolf Eコアに最初からネイティブな512ビット実行ユニットが組み込まれている。Intelの統合ベクトル命令セット「AVX10.2」により、両方のコアタイプで同一の命令セットが動作するため、Thread Directorはエラーや周波数低下のリスクなしに、512ビットのワークロードを含むあらゆるスレッドを空いているコアに割り当てることができる。

■AMDの3D V-Cacheに対抗するオンダイキャッシュ「bLLC」

ゲームパフォーマンスで優位に立つAMDの「3D V-Cache」に対抗するため、Intelは「bLLC（big Last Level Cache）」と呼ばれる大容量キャッシュ技術を導入する。ただし、そのアプローチはAMDとは異なる。AMDはTSV（シリコン貫通電極）技術を用いて演算ダイの上にSRAMを垂直に積層するが、これは熱がこもりやすく、クロック速度が制限される要因になる。一方、IntelのbLLCは、演算タイル自体に大容量キャッシュを直接統合（オンダイ）する手法を採用している。

リーク情報によると、Nova Lake-Sファミリーのキャッシュ容量は以下のように構成される見込みだ。 ・デュアル演算タイル・フラグシップ（52コア）：合計288MB bLLC（1タイルあたり144MB） ・シングル演算タイル・ハイエンド（28コアKシリーズ）：144MB bLLC ・メインストリーム向けシングルタイル構成：コア数に応じて108〜132MB

AMDの現行最上位モデル「Ryzen 9 9950X3D」の総キャッシュ容量は208MBであり、Intel of 52コアフラグシップ（288MB）はそれを約38%上回る。Tweaktownの初期の性能予測では、bLLCを搭載したNova Lake-Sは、ゲームワークロードにおいてArrow Lakeを30〜45%上回る可能性があるとされているが、これらはまだ独立したベンチマークで検証された数値ではない。

■最大52コアのモンスターCPU、PL2は驚異の474Wに？

Nova Lake-Sの最上位SKUは、これまでのデスクトップ向けCPUとは一線を画す。16基のCoyote Cove Pコア、32基のArctic Wolf Eコア、および4基の低電力Eコアを2つの演算タイルに分散配置し、計52コアという構成を実現している。これは従来、サーバー向けのXeonなどで採用されていたコア数だ。現行のArrow Lakeフラグシップ「Core Ultra 9 285K」は24コアであるため、大幅な増加となる。

この多コア化に伴い、消費電力も極めて高くなる。信頼性の高いリーカーであるJaykihn氏の情報（HotHardware報道）によると、デュアルタイル構成のPL2（短時間最大電力制限）は474Wに達するという。また、別のリーカーであるkopite7kimi氏の情報（Tom's Hardware報道）では、緊急保護制限であるPL4は700Wを超えるとも報じられている。PL4は通常の動作状態ではなく、BIOSで電力制限を解除した際にハードウェアを保護するための電気的な上限値だ。

参考までに、IntelのフラグシップデスクトップCPUのPL2は第10世代（Comet Lake）以降、約250W付近で推移してきたため、今回の474Wは約90%の増加となる。ただし、この極端な電力仕様はデュアルタイル構成の最上位モデルに限定され、シングルタイルの28コアモデルなどは大幅に低い電力プロファイルになるとみられる。ハイエンドのZ990マザーボードでは、従来の1〜2基から増設され、最大3基のEPS 8ピン電源コネクタが搭載されると噂されている。

■新ソケット「LGA 1954」採用でArrow Lakeからのアップグレードパスはなし

Nova Lake-Sでは、新しい「LGA 1954」ソケットへと移行する。Arrow LakeのLGA 1851から103ピン増加したこの変更は、マルチタイル設計における電力供給アーキテクチャをサポートするためのものだ。そのため、Z890やZ790を含む現行のLGA 1851マザーボードはNova Lakeと互換性がなく、アップグレードすることはできない。

Intelユーザーにとってソケットの変更は珍しいことではないが、AMDのAM5プラットフォーム（2022年のZen 4から導入され、少なくともZen 6まで互換性が維持される予定）と比較すると、プラットフォームの寿命の差が際立つ。

Nova Lakeを早期に導入する場合の総コストは、新しいCPU、新しいLGA 1954マザーボード（Z990またはZ970）、およびDDR5メモリの合計となる。なお、既存のSocket V互換クーラーは、取り付け寸法が合致すればLGA 1954でも物理的な互換性を維持できる可能性があるため、高性能な360mm簡易水冷クーラーなどは流用できるかもしれない。ただし、AIデータセンター需要によるDRAM生産の圧迫から、DDR5メモリの価格は前年比で170%以上高騰しており、これが初期導入コストをさらに押し上げる要因となっている。

IntelはNova Lake-Sの主要スペックとしてDDR5-8000をサポートし、Arrow Lakeから引き継がれるCUDIMMおよびCSODIMM構成への対応を認めている。

■AMDの「Zen 6」も2027年をターゲットに

Intelのロードマップが明らかになる一方で、AMDも次世代デスクトッププラットフォームを同じ2027年の時期に合わせて調整している。AMDのZen 6デスクトップラインアップ（開発コード名：Olympic Ridge）は、サーバー向けのEPYCやAPUの優先順位が高められた結果、当初の2026年目標から2027年にシフトしたと報じられている。AMDはまだ具体的なデスクトップSKUやコア数、発売日を正式発表していない。

しかし、Olympic Ridgeが既存の800シリーズAM5マザーボードとの互換性を維持するとみられる点は、Intelの4段階リリースにはない大きな強みだ。AMDが複数世代にわたって維持してきたゲーム性能のリードに対し、IntelはbLLCアーキテクチャでその差を縮めることを狙っている。

■製造プロセスと供給の見通し

Nova Lake-Sの製造には、マルチタイルアーキテクチャに対応するため複数のプロセスノードが使用される。現在の報道によると、エントリー構成にはIntel自社の「Intel 18A-P」プロセス（RibbonFETやPowerViaを採用し、2026年6月にリスク生産を開始した最先端ノードのバリアント）が使用され、メインストリームの演算タイルにはTSMCの「N2P」プロセスが採用される見込みだ。

KeyBancの分析（TechTimes報道）によると、2026年7月15日時点でIntelの18Aプロセスの歩留まり率は85%に達している。IntelはASMLの高NA EUV露光装置を用いた高体積チップの出荷を世界で初めて開始した企業でもある。このように自社ファブと外部ファブ（TSMC）の双方から供給を調整する必要があることが、段階的なリリーススケジュールに影響しているとみられる。

なお、IntelはCore Ultra 400シリーズに関する製品名、発売日、電力仕様、価格などを一切正式発表していない。これらのロードマップの詳細は、2027年1月に開催されるCES 2027での正式発表までは、未確定の内部計画として扱う必要がある。

■注目ポイントQ&A

●Intel Core Ultra 400（Nova Lake）はいつ発売されますか？

リークされたロードマップによると、2027年1月下旬から9月にかけて4つのウェーブに分けて順次発売される見込みです。まず2027年1月下旬〜3月に28コアのシングルタイルモデルが登場し、最上位の52コアモデルは5月下旬〜9月になるとみられています。ただし、これらはIntelから公式に発表されたものではありません。

●現在使用しているIntel LGA 1851（Arrow Lake）マザーボードは使えますか？

いいえ、使えません。Nova Lake-Sは新しい「LGA 1954」ソケットを採用するため、現行のLGA 1851マザーボードとは物理的に互換性がありません。Nova Lakeを導入するには、CPUに加えて新しいマザーボード（Z990またはZ970）が必要になります。

●Intelの「bLLC」キャッシュとは何ですか？ AMDの「3D V-Cache」とどう違いますか？

どちらもCPUのキャッシュ容量を大幅に増やしてゲームなどのパフォーマンスを向上させる技術ですが、構造が異なります。AMDの3D V-Cacheはダイの上にキャッシュを垂直に積層（スタック）するのに対し、IntelのbLLC（big Last Level Cache）は演算タイル自体に大容量キャッシュを直接統合（オンダイ）します。Intelの手法は熱がこもりにくいメリットがありますが、大容量化にはマルチタイル構成が必要になります。

●今Arrow LakeでPCを組むべきですか、それともNova Lakeを待つべきですか？

2026年半ばの現在、すぐにPCが必要であればArrow Lake（Core Ultra 200S）を選ぶのも合理的ですが、LGA 1851プラットフォームは1世代限りでアップグレードパスが途切れる点に注意が必要です。Nova Lakeは新ソケットLGA 1954を採用し、将来のアップグレードに対応するとみられますが、マザーボードや高騰しているDDR5メモリの新規購入が必要になります。将来性を重視するなら、2027年のNova Lake登場を待つのが賢明な選択肢となります。

元記事: Intel Nova Lake Confirmed as Core Ultra 400: Four-Wave 2027 Rollout, 52 Cores Last