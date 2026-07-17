*23:29JST 【市場反応】米7月ミシガン大1年期待インフレ率は予想以上に低下、ドル反落

米7月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値は54.4と6月49.5から上昇し3月以降初めて50を上回り、2月来で最高となった。同月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値は4.2％と、6月4.6％から予想以上に低下し3月来で最低となった。5－10年期待インフレ率速報値は3.3％と、予想通り6月から変わらず、期待インフレが抑制された証拠となった。

ドルは反落し、ドル・円は162円44銭から162円35銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1425ドルから1.1440ドルまで上昇した。ポンド・ドルは1.3430ドルから1.3451ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・7月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値：54.4（予想：51.0、6月：49.5）

・米・7月ミシガン大学1年期待インフレ率速報値：4.2％（予想：4.4％、6月：4.6％）

・米・7月ミシガン大学5－10年期待インフレ率速報値：3.3％（予想：3.3％、6月：3.3％

・米・6月鉱工業生産：前月比＋0.1％ （予想＋0.2％ 5月＋0.1％）

・米・6月設備稼働率：76.1％（・予想：76.2％、・5月：76.1％←76.2％）《KY》