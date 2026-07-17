Pixel 11発表直前、Pixel 10が米Best Buyのオープンボックス品で491ドル（約8万円）の過去最安値を記録

Googleの次期フラッグシップ「Pixel 11」の発表が約4週間後に迫るなか、現行の「Pixel 10」シリーズが米国の主要小売店で過去最安値を更新している。米Best Buyのオープンボックス（開封品・新古品）プログラムでは、Pixel 10が491ドル（約7万9,542円）で販売中だ。新型を待つべきか、それとも歴史的安値となった現行モデルを確保すべきか、購入検討者にとって極めて具体的な選択を迫られる局面となっている。

■主要小売店でPixel 10シリーズが大幅値下げ

米Best Buyと米Amazon.comは、2025年8月の発売以来、最も大幅なPixel 10の割引キャンペーンを実施している。これにより、全ラインナップがこれまでの最安値を下回る価格に引き下げられた。

最も値下げ幅が大きいのはBest Buyのオープンボックス（開封品）プログラムだ。Pixel 10（128GB、インディゴ）の「Excellent（極上）」コンディションが、新品の定価799ドルより308ドル安い491ドル（約7万9,542円、1ドル＝162円換算、以下同）で販売されている。これは米国の主要小売店が提示したPixel 10の価格として、確認されている中で最も安い。参考までに、Pixel 10の新品は先日のプライムデー期間中に一時534ドルまで下がったが、今回のオープンボックス品はそれをさらに43ドル下回る。

一方、Amazonでは新品が値引きされており、128GBモデルが599ドル（約9万7,038円、200ドル引き）、256GBモデルが699ドル（約11万3,238円、200ドル引き）となっている。これはGoogleストアが現在実施しているプロモーション価格と同等であり、契約縛りのない新品としては発売以来の最安値だ。

■8月12日のPixel 11発表を控え、購入か待機かの決断迫る

Googleは、米国東部時間2026年8月12日（水）午後6時（日本時間8月13日午前7時）にニューヨーク市で「Made by Google 2026」イベントを開催することを正式に発表した。このイベントでは、Pixel 11シリーズとPixel Watch 5が披露される見込みだ。今回のキーノートは例年の日中開催よりも遅い時間帯に設定されており、昨年のPixel 10発表時よりも1週間早い開催となる。

Androidのフラッグシップ端末を検討しているユーザーにとって、現在の状況は非常に具体的な判断材料が揃っている。小売店の登録情報を追跡している複数のメディアが引用したリーク情報によると、Pixel 11は256GBのベースモデルが約900ドル（約14万5,800円）からになるとみられている。128GBモデルは廃止され、エントリー価格は実質的に約100ドル上昇する見込みだ。この予測が正確であると仮定すれば（未発表情報のため不確実性は残るが）、現在491ドルで手に入るオープンボックス品のPixel 10は、新型のPixel 11と比べて約409ドル（約6万6,258円）もの節約になる計算だ。

Pixel 11の発売時期については、フランスのセール情報サイト「Dealabs」のリーク情報によると、8月12日の発表直後、8月20日にも発売されると報じられている。実質的な待ち時間はあと5週間ほどだ。

なお、GoogleストアでもPixel 10のクリアランスセールが実施されており、Pixel 10 Pro（128GB、オブシディアン）が定価から300ドル引きの699ドル（約11万3,238円）で販売されている。これは発売以来、公式ストアにおける最大の割引額であり、キャンペーンは7月26日まで実施される。

■Best BuyおよびAmazonにおける価格一覧

米Best Buyのオープンボックス品（「Excellent」コンディション）の価格は以下の通り（1ドル＝162円換算）。

・Pixel 10 128GB（インディゴ）：491ドル（約7万9,542円、定価799ドルから308ドル安）

・Pixel 10 128GB（オブシディアン）：509ドル（約8万2,458円、定価799ドルから290ドル安）

・Pixel 10 Pro 128GB（オブシディアン）：622ドル（約10万764円、定価999ドルから377ドル安）

・Pixel 10 Pro XL 256GB（オブシディアン）：835ドル（約13万5,270円、定価1,199ドルから364ドル安）

・Pixel 10 Pro XL 256GB（ムーンストーン）：825ドル（約13万3,650円、定価1,199ドルから374ドル安）

・Pixel 10 Pro XL 512GB（オブシディアン）：952ドル（約15万4,224円、定価1,319ドルから367ドル安）

・Pixel 10 Pro Fold 256GB（オブシディアン）：1,305ドル（約21万1,410円、定価1,799ドルから494ドル安）

米Amazonにおける新品のセール価格は以下の通り（1ドル＝162円換算）。

・Pixel 10 128GB：599ドル（約9万7,038円、定価799ドルから200ドル安）

・Pixel 10 256GB：699ドル（約11万3,238円、定価899ドルから200ドル安）

・Pixel 10 Pro 128GB：699ドル（約11万3,238円、定価999ドルから300ドル安）

・Pixel 10 Pro 256GB：849ドル（約13万7,538円、定価1,099ドルから250ドル安）

・Pixel 10 Pro 512GB：949ドル（約15万3,738円、定価1,200ドルから251ドル安）

・Pixel 10 Pro XL 256GB：949ドル（約15万3,738円、定価1,199ドルから250ドル安）

・Pixel 10 Pro XL 512GB：1,069ドル（約17万3,178円、定価1,320ドルから251ドル安）

・Pixel 10 Pro Fold 256GB：1,499ドル（約24万2,838円、定価1,799ドルから300ドル安）

・Pixel 10 Pro Fold 512GB：1,619ドル（約26万2,278円、定価1,919ドルから300ドル安）

■TSMC製「Tensor G5」がもたらす2032年までの実用性

Pixel 10シリーズは、Googleの第5世代カスタムSoC「Tensor G5」を搭載している。これは、サムスンのExynosを設計ベースとせずに開発された初のTensorプロセッサだ。従来のTensorチップはサムスンのファウンドリで製造されたハイブリッド設計だったが、G5ではTSMCの3nmプロセス（具体的にはN3EまたはN3Pノード）へと移行した。これはAppleのA18やQualcommのSnapdragon 8 Eliteと同じ製造世代にあたる。

このアーキテクチャの移行は、単なるマーケティング上の言葉にとどまらず、高負荷時のパフォーマンス持続性に直結している。TSMCの3nmプロセスは従来の5nmプロセスと比較して電力効率が約30%向上しており、長時間の使用における発熱を抑制する。発熱は、過去のPixelシリーズにおいて返品理由の多くを占めていた課題だった。

G5のCPUは、3.78 GHzの高性能Cortex-X4コアが1基、3.05 GHzの中位Cortex-A725コアが5基、2.25 GHzの高効率Cortex-A520コアが2基という「1+5+2」の構成を採用している。また、ハードウェアとソフトウェアの両面で熱制御が強化され、従来のTensor世代のように急激なサーマルスロットリング（発熱による性能低下）を起こすことなく、高いクロック周波数を維持できるようになった。Googleの社内テストによると、CPUの処理能力はTensor G4と比較して平均34%高速化しているという。

最も重要な進化は、AI処理に特化したTPU（Tensor Processing Unit）にある。G5のTPUは前世代比で60%強力になり、Googleの最新AIモデル「Gemini Nano」をデバイス上で直接実行できる。これにより、「Magic Cue（マジック キュー）」「リアルタイム翻訳」「通話メモ」などの機能が、Googleのサーバーにデータを送信することなくオンデバイスで動作する。コンテキストウィンドウは従来の1万2000トークンから3万2000トークンへと拡大し、約100枚のスクリーンショットや1ヶ月分のメールを一度に処理できるようになった。この巨大なモデルをモバイル端末で効率的に動かすため、「Matformer」や「Per-Layer Embedding」といった技術が採用されている。

さらに、カメラの画像処理プロセッサ（ISP）も今回初めて完全カスタム化された。これにより、オンチップで動作する約10億パラメータのAIモデルを介し、Proモデルにおいて「100倍ProResズーム」が可能になった。比較として、Pixel 9 Proのズーム用AIモデルのパラメータ数は数百万規模にすぎなかった。

■競合チップに後れを取る部分と、ハードウェアの限界

一方で、Tensor G5は依然として競合他社のトップエンドチップの後塵を拝している。サードパーティによるベンチマークテストではその差が顕著だ。Pixel 10 Pro XLのGeekbench 6スコアはシングルコア約2,296、マルチコア約6,203であり、Snapdragon 8 Eliteを搭載するGalaxy S25 Ultraに対してシングルコアで28%、マルチコアで37%下回っている。3DMarkのゲームベンチマーク「Wild Life Extreme」でも、Pixel 10 Proは約19fpsにとどまり、Snapdragon 8 Elite搭載デバイスに大きく水をあけられている。新たに採用されたPowerVR DXT-48-1536 GPU（従来のMali GPUから変更）は、G4比で約27%のゲーム性能向上を果たしているものの、レイトレーシングには対応しておらず、ゲーミング性能としてはトップティアではなく「アッパーミドル」にとどまる。

また、今後のソフトウェアアップデートでは解決できないハードウェア上の懸念点として、モデムが挙げられる。Tensor G5はQualcomm製モデムではなく、サムスン製の「Exynos 5400」モデムを継続して採用している。スペック上は5GのSub-6およびミリ波に対応しているが、実際の利用において、ExynosモデムはQualcomm製モデムを搭載する競合機に比べてモバイルデータ通信時のバッテリー消費が大きくなる傾向が指摘されてきた。7年間のサポート期間を通じて端末を使い続ける予定のユーザーにとって、このモデムの仕様は将来の「Pixel Feature Drop」でも変更できない、物理的な制約となる。

■Pixel 10は今でも買いなのか？

大半のユーザーにとって、現在の値下げされた価格を考慮すれば、答えは間違いなく「イエス」だ。

Snapdragon 8 Eliteとのベンチマークの差は事実だが、それが影響するのは長時間の重いゲームプレイや合成ベンチマークテストを実行する場合に限られる。写真撮影、メッセージ送受信、ウェブブラウジング、オンデバイスAI機能、ビデオ通話といった日常的なタスクにおいて、Tensor G5は体感できる遅延なく快適に動作する。ZDNet、PCMag、Android Authorityといった主要メディアのレビューでも、ベンチマークの数値に関わらず、実用における評価は一様に高い。

現在の価格でPixel 10を購入する最大のメリットは、長期のソフトウェアサポートだ。GoogleはPixel 10シリーズ（ベースモデル、Pro、Pro XL）に対し、発売から丸7年となる2032年8月までのOSアップデート、セキュリティパッチ、Pixel Dropの提供を公式に保証している（Pro Foldは2032年10月まで）。491ドルのオープンボックス品を購入した場合、最新のソフトウェア環境が維持される期間のコストは1年あたり約70ドル（約1万1,340円）にすぎない。ハードウェア自体がサポート終了後も動作することを考えれば、極めて高コスパだ。

現在、491ドルという価格帯でこれに匹敵するサポート期間を持つ競合のAndroidフラッグシップ機は存在しない。ベンチマークでPixel 10を上回るサムスンのGalaxy S25 Ultraは、セール価格であっても1,299ドル（約21万438円）からとなっている。

ただし、長期間の使用を想定する場合、Exynos 5400モデムによるモバイル通信時のバッテリー消費は無視できないトレードオフだ。5Gネットワークが進化し続けるなか、モバイルデータ通信を頻繁に行うユーザーはこの点を考慮すべきだろう。一方で、主にWi-Fi環境で利用するユーザーにとっては、このデメリットはそれほど大きな問題にはならない。

■Best Buyのオープンボックス「Excellent」コンディションとは

Best Buyのオープンボックス「Excellent（極上）」評価は、返品された製品や、外観および機能において特定の厳しい基準を満たした軽度の使用品に適用される。日常的な使用においては新品と見分けがつかないレベルだが、ごく微細な擦り傷などがある場合がある。商品はオリジナルの化粧箱ではなくBest Buyの簡易パッケージで配送され、通常は純正の付属品が同梱される。

購入の決め手となるのは、15日間の返品保証が適用される点と、必要に応じて「Geek Squad」による製品保護プランを追加できる点だ。今回の「Excellent」オープンボックス品（491ドル）と、Amazonの新品セール価格（599ドル）との間には108ドル（約1万7,496円）の価格差があり、大手小売店の返品保証が付いた状態の良い端末としては非常に魅力的な選択肢となっている。

なお、セールの価格や在庫状況は常に変動する。オープンボックス品のカラーや構成の在庫は予告なく変更されるため、購入前に必ず販売ページのリアルタイム情報を確認してほしい。

■注目ポイントQ&A

●今Pixel 10を買うべきですか？それともPixel 11を待つべきですか？

予算が700ドル（約11万3,400円）以下と決まっている場合は、今Pixel 10を購入するのが賢明な選択です。491ドルから手に入るオープンボックス品のPixel 10は、2032年8月までの7年間のソフトウェアサポートが保証されており、Tensor G5によるオンデバイスAI機能や、優れたカメラシステムを搭載しています。一方、リーク情報によるとPixel 11の開始価格は約900ドル（約14万5,800円）と予想されており、Pixel 10の約2倍の価格になります。TSMCの2nmプロセスによる省電力化や、噂されている「Glow」ライト機能、あるいは同時に発表される可能性のある「Pixel Buds Pro 3」をどうしても手に入れたい場合を除き、現行モデルのコスパは非常に高いと言えます。

●Google Pixel 10のソフトウェアアップデート期間はいつまでですか？

Googleの公式サポートポリシーによると、Pixel 10、Pixel 10 Pro、Pixel 10 Pro XLは少なくとも2032年8月まで、Pixel 10 Pro Foldは少なくとも2032年10月までのOSアップデート、セキュリティパッチ、およびPixel Dropの提供が保証されています。これは発売から7年間の長期サポートであり、2023年のPixel 8シリーズから導入された方針を踏襲しています。

●Tensor G5と次期Tensor G6の技術的な違いは何ですか？

Pixel 10に搭載されているTensor G5は、TSMCの3nmプロセスで製造され、CPUは1+5+2構成（Cortex-X4、A725、A520）、GPUはPowerVR DXT、そしてオンデバイスAIを実行する第4世代TPUを搭載しています。一方、Pixel 11に搭載予定のTensor G6は、リーク情報によるとTSMCの最先端2nmプロセスで製造される見込みです。これにより電力効率が15〜20%向上し、G5で完全には解決しきれなかった発熱問題がさらに改善されると期待されています。ただし、モデムがExynos 5400から変更されるかどうかは現時点で未確認です。

●Best Buyのオープンボックス「Excellent」製品に保証や返品制度はありますか？

はい、あります。Best Buyのオープンボックス「Excellent」製品には15日間の返品期間が設けられており、購入時に「Geek Squad」の保護プランを追加することも可能です。この評価は、外観および機能が新品同様であることを示していますが、元の化粧箱ではなくBest Buyの箱で届き、付属品の有無は個体によって異なる場合があるため、購入前に確認することをお勧めします。

元記事: Pixel 10 Dips to $491 in Best Buy Open-Box Deals as Pixel 11 Nears Launch