*08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～引き続き半導体株の底堅さを見極め～

17日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。

■引き続き半導体株の底堅さを見極め

■スーパーツール、1Q営業利益 17.0％減 7000万円

■三菱電機＜6503＞米で現地生産、DC向け空調冷熱機器

■引き続き半導体株の底堅さを見極め

17日の日本株市場は売り先行で始まった後は、引き続き半導体株の底堅さを見極めながらの押し目狙いのスタンスになりそうだ。16日の米国市場はNYダウが105ドル安、ナスダックは387ポイント安だった。6月の米小売売上高は予想と一致したほか、新規失業保険申請件数は予想を下回ったことで、米経済に対する底堅さが示されたとして景気敏感株への下支えになった。一方で台湾TSMCの決算は予想を上回ったものの、織り込み済みとの見方から半導体株が売られた。シカゴ日経225先物は大阪比800円安の66040円。円相場は1ドル＝162円30銭台で推移。



日経平均株価は、シカゴ先物にサヤ寄せする形で売りが先行して始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで開始直後につけた66930円を高値に下へのバイアスが強まり、終盤にかけて65730円まで下げ幅を広げている。ボリンジャーバンドの-2σ（66000円）を下回ってきたことで、いったんは自律反発が意識されるものの、同バンドを明確に下抜けてくるようだと、先物主導で下へのバイアスが強まる可能性はありそうだ。



米国では台湾TSMCの決算反応が半導体株への利食いを強める一因になったことで、フィラデルフィア半導体（SOX）指数は4％あまり下落している。引き続きアドバンテスト＜6857＞やキオクシアHD＜285A＞、東京エレクトロン＜8035＞、ソフトバンクG＜9984＞など、指数インパクトの大きい半導体やAI関連株に利益確定の売りが入りやすく、日経平均株価の上値を抑えてきそうである。なお、韓国市場は休場となるため日中の荒い値動きはなさそうだが、米国ではSKハイニックスのADR（米国預託証券）は13％あまり下落している。



そのため、値がさハイテク株の売り一巡後の底堅さを見極めることになるだろう。前日のキオクシアHDは支持線として意識される75日線に接近してきた。同線からのリバウンドをみせてくるようだと、半導体やAI関連株への買い戻しが入りやすいだろう。半面、同線を割り込んでくるようだと、下へのバイアスが強まる可能性はある。



3連休を控えていることで、持ち高調整の売りが入りやすく、売り方の買い戻しの流れもあって全体としてはこう着感が強まりそうだが、先物主導で売り仕掛け的な動きが強まる展開には警戒しておきたい。ただ、日経平均株価はボリンジャーバンドの-2σ（66038円）が射程に入っており、いったんは自律反発狙いになりそうだ。

■スーパーツール、1Q営業利益 17.0％減 7000万円

スーパーツール＜5990＞が発表した2027年3月期第1四半期の連結業績は、売上高が前年同期比17.4％増の16億3800万円、営業利益は同17％減の7000万円だった。生産性向上ならびに生産技術の改善や新技術の開発向上を目的として新工場の建設を進めている。建設に伴う既存施設の取壊費用については、特別損失に計上しているが、新工場の建設は今後の競争力強化に資するものとの考え。

■前場の注目材料

強気材料

・高市内閣による防衛費増額などの経済政策

・活発な自社株買い

・東証による企業価値向上の要請

・三菱電機＜6503＞米で現地生産、DC向け空調冷熱機器

・安川電機＜6506＞ファナック・川崎重工とフィジカルAI前進、富士通・エヌビディア活用・ミライト・ワン＜1417＞水冷コンテナ型DC公開、9月以降運用

・GSIクレオス＜8101＞有機薄膜太陽電池を実証、中富良野町と連携協定

・三菱重工＜7011＞次世代DCに冷却装置、エヌビディアと連携

・川崎重工＜7012＞次世代造船所、エヌビディアのAI技術活用

・日立建機＜6305＞米プロントと提携、ダンプトラック自動運転

・カナデビア＜7004＞水処理設備の豪社買収、建設含め一貫提供

・日立＜6501＞エヌビディア、日本にエコシステム、AI「ネモトロン」浸透

・オムロン＜6645＞半導体検査を高度・簡易に、エヌビディア技術活用、実用化急ぐ

・グンゼ＜3002＞投資計画300億円、半導体・エネ・資源循環に重点

・アミタHD＜2195＞姫路に自動化工場、資源循環最適化

・NANKAI＜9044＞南海電鉄、日立と乗務員・車両自動割り当て、量子技術で新システム



☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞

・特になし

＜海外＞

・07:45 NZ・食品価格指数(6月) 前回1.0％《YY》