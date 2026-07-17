ロシアが1.5億円超を投じたスターリンク妨害兵器、ウクライナのドローンにより数時間で破壊される

ロシア軍は、ウクライナ戦線でイーロン・マスク氏率いるスペースXの衛星通信ネットワーク「スターリンク（Starlink）」を妨害するため、専用の地上基地を配備した。しかし、このシステムは作動するために膨大な電力を放射しなければならないという致命的な設計上の欠陥を抱えており、自らがドローンの最優先標的になっている。ウクライナ軍はすでに配備された約10基のうち少なくとも2基を破壊しており、探知からわずか数時間で撃破した事例も報告されている。

■スターリンクを狙うロシアの「Volna Kupol Garant」とその仕組み

ロシア軍が配備したシステムは「Volna Kupol Garant（ヴォルナ・クポル・ガラント：『波のドームの保証人』の意）」と呼ばれ、被占領下にあるクリミアのシンフェロポリに拠点を置くRossiysky Kupol社によって開発された。1基あたりのコストは約150万ドル（約2億4300万円、1ドル＝162円換算）に上る。

このシステムは、スターリンク衛星から地上のウクライナ軍端末への下りリンク（ダウンリンク）を妨害するのではなく、地上の端末から衛星へと送られる上りリンク（アップリンク）を攻撃する。地上から約550キロメートル上空を周回する衛星の受信機を圧倒するほどの強力な電波を照射する必要があるため、技術的な難易度は高いが、成功すれば約20平方キロメートルの範囲で衛星の受信機能を麻痺させることができる。

具体的な構成として、スターリンクがアップリンクに使用する14.0〜14.5GHzのKuバンド（8チャンネルに分割）に対応するため、8つのパラボラアンテナを搭載している。システム全体は6台のトレーラーで構成され、1台あたり2つのアンテナ、計12のアンテナを使用する。各アンテナは卵型のレドームに収められており、モーター駆動の追尾機構によって、トレーラーを動かすことなく衛星の軌道を自動で追尾する仕組みだ。

■強力な電波照射が自らの位置を暴露する致命的欠陥

ウクライナ国防省のアドバイザーであり、2026年6月中旬にこのシステムを最初に公に特定した分析官のセルヒ・「フラッシュ」・ベスクレストノフ氏は、Telegramで次のように解説している。「ロシア軍は基本的に8つのパラボラアンテナを用意し、それらを衛星に向けて、各アンテナが独自のチャンネルで妨害電波を送信している」

しかし、このアプローチには物理的な限界がある。スターリンクは現在1万機以上の活動中の衛星を運用しており、ウクライナの上空には常に数十機の衛星が存在する。各衛星が上空を通過するのはわずか数分間であり、Volna Kupol Garantは一度に1機の衛星しか標的にできない。Inside GNSSの独立系アナリストらは、高密度な衛星群に対してアンテナの再照準が十分に追いついているかどうかは不明だと指摘している。

さらに致命的なのは、550キロメートル上空の衛星に届くほどの強力な電波を照射すること自体が、自らの位置をウクライナ軍に教える「電磁的シグネチャー（目印）」になってしまう点だ。ベスクレストノフ氏は「スペースXは通信チャンネルへの干渉を即座に検知し、提携国の電波偵察衛星もシステムからの強力な放射を探知するため、標的の特定が容易になる」と説明する。

■自ら使えなくなったスターリンクを妨害するロシアの思惑

ロシア軍がこの妨害兵器の配備に至った背景には皮肉な経緯がある。スターリンクはロシア国内では公式に利用できないが、ロシア軍は第三国を経由して密輸された端末を使い、自軍のドローン運用や指揮ネットワークに活用していた。しかし、ウクライナのミハイロ・フェドロフ国防相の要請を受け、スペースXは2026年2月初旬までにこれら不正端末の接続を遮断した。これによりロシア軍の指揮統制は「壊滅的な」打撃を受け、自ら使えなくなったネットワークを妨害する戦略へと舵を切らざるを得なくなった。

さらに、ウクライナ軍がスターリンクの誘導を利用してロシア領内やクリミアの燃料デポ、防空施設、補給路を標的にした中距離ドローン攻撃キャンペーンを強化したことも、ロシア軍に妨害システムの配備を急がせた要因である。ロシア軍は、燃料輸送車や軍事施設を守るためにVolna Kupol Garantを配備したとみられている。

■探知から数時間で破壊される1.5億円のシステム

ウクライナ軍第17軍団傘下の第422無人システム連隊「ルフトヴァッフェ」と、ウクライナ保安庁（SBU）の特殊作戦センター「A」は、2026年6月15日に南部戦線で最初のVolna Kupol Garantを共同作戦により破壊した。公開された映像では、展開された6台のトレーラーユニットがウクライナの攻撃ドローンによって次々と撃破される様子が捉えられている。

同連隊の指揮官は「あの設備を叩いた瞬間、我々のスターリンク搭載ドローンは何の問題もなく飛行できるようになった」と語る。連隊はシステムを探知してからわずか数時間で発見し、撃破に成功した。作動するために電波を出し続けなければならないというシステムの性質上、送信を開始した瞬間に位置が特定されてしまうためだ。さらに6月下旬には、クリミアのケルチ近郊で2基目も破壊されたことが衛星画像から確認されている。

■スターリンク依存からの脱却を目指すウクライナとロシアの宇宙開発

スターリンクのような民間企業が支配するインフラへの過度な依存は、安全保障上のリスクもはらんでいる。スペースXによるロシア軍端末の遮断はウクライナに有利に働いたが、過去にはイーロン・マスク氏の意向でクリミア近郊でのサービス提供が拒否され、ウクライナ軍の作戦に影響が出たこともある。このため、欧米諸国やNATO加盟国の間では、民間企業に依存しない「主権衛星コンステレーション（国家が管理する衛星網）」への投資を加速させる動きが出ている。

ロシアもまた、地上からの妨害には限界があることを理解しており、独自の低軌道衛星通信網「Rassvet（ラスヴェト：『夜明け』の意）」計画を進めている。すでに最初の16機の試験衛星を打ち上げており、将来的にはウクライナ上空で15分間の通信ウィンドウを確保することを目指しているという。

一方、ウクライナ側もスターリンクに依存しないドローンの開発を進めている。ドイツから購入したAI搭載ドローン「Helsing HX-2」は、GPSや衛星通信に依存せず、機載カメラの映像と事前に保存された地形マップを照合して自律飛行する「マシンビジョン」を採用しており、電波妨害の影響を全く受けない仕組みを構築しつつある。

■注目ポイントQ&A

●ロシアの「Volna Kupol Garant」はどのようにスターリンクを妨害するのですか？

地上の端末が衛星に向けて送信する14.0〜14.5GHzのKuバンド（上りリンク）に対して、8つのパラボラアンテナから同時に強力な妨害電波を照射します。これにより衛星の受信機を麻痺させ、約20平方キロメートルの範囲内にあるウクライナ軍端末からの信号を衛星が受信できないようにします。

●なぜロシアはこの妨害システムを大量配備して戦線を制圧できないのですか？

スターリンクは1万機以上の衛星を運用しており、上空を通過する衛星は数分ごとに切り替わります。この妨害システムは一度に1機の衛星しか狙えないため、広大な戦線をカバーするには天文学的なコスト（1基あたり約1.5億円）がかかります。また、強力な電波を出すためウクライナ軍に即座に位置を特定され、ドローンで破壊されてしまうため大量配備は困難です。

●スターリンクが妨害された場合、ウクライナのドローン作戦はどうなりますか？

一時的に通信リンクが途絶し作戦に影響が出ますが、ウクライナ軍は妨害システム自体を最優先目標として即座に破壊し、通信を復旧させています。また、長期的には衛星通信やGPSに依存せず、機体のカメラとAIで地形を認識して自律飛行する「マシンビジョン」搭載ドローンの導入を進めており、妨害電波に影響されない対策を強化しています。

元記事: Russia Spent $1.5M per Unit to Jam Starlink: Ukraine Destroys Them in Hours