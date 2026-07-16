*16:04JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ

非鉄金属が下落率トップ。そのほか金属製品、電気機器、ガラス・土石製品、化学工業なども下落。一方、輸送用機器が上昇率トップ。そのほかパルプ・紙、小売業、医薬品、鉄鋼なども上昇。



業種名／現在値／前日比（％）

1. 輸送用機器 ／ 4,702.35 ／ 1.35

2. パルプ・紙 ／ 669.98 ／ 1.20

3. 小売業 ／ 2,358.41 ／ 1.00

4. 医薬品 ／ 3,865.49 ／ 0.91

5. 鉄鋼 ／ 758.15 ／ 0.69

6. ゴム製品 ／ 5,943.83 ／ 0.50

7. その他製品 ／ 5,854.07 ／ 0.39

8. サービス業 ／ 3,853.61 ／ 0.34

9. 陸運業 ／ 2,299.93 ／ 0.16

10. 水産・農林業 ／ 744.1 ／ 0.09

11. 空運業 ／ 239.49 ／ -0.19

12. 繊維業 ／ 948.82 ／ -0.24

13. 不動産業 ／ 2,602.3 ／ -0.48

14. 食料品 ／ 2,796.6 ／ -0.48

15. 証券業 ／ 973.98 ／ -0.57

16. 電力・ガス業 ／ 672.2 ／ -0.60

17. 鉱業 ／ 1,006.98 ／ -0.70

18. 精密機器 ／ 13,990.99 ／ -0.78

19. その他金融業 ／ 1,622.89 ／ -0.80

20. 建設業 ／ 2,704.8 ／ -0.84

21. 石油・石炭製品 ／ 2,711.9 ／ -0.89

22. 卸売業 ／ 5,643.64 ／ -0.90

23. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,877.91 ／ -1.27

24. 海運業 ／ 2,049.62 ／ -1.36

25. 機械 ／ 5,024.04 ／ -1.47

26. 保険業 ／ 3,909.53 ／ -1.63

27. 銀行業 ／ 747.8 ／ -1.65

28. 情報・通信業 ／ 7,903.81 ／ -1.81

29. 化学工業 ／ 3,248.99 ／ -2.21

30. ガラス・土石製品 ／ 2,501.47 ／ -3.09

31. 電気機器 ／ 8,548.69 ／ -3.22

32. 金属製品 ／ 2,216.42 ／ -3.69

33. 非鉄金属 ／ 5,552.78 ／ -5.95《CS》