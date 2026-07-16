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7月16日日本国債市場：債券先物は127円68銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:50JST 7月16日日本国債市場：債券先物は127円68銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付128円00銭 高値128円03銭 安値127円76銭 引け127円68銭
2年 1.425％
5年 1.942％
10年 2.696％
20年 3.571％
16日の債券先物9月限は128円00銭で取引を開始し、127円68銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.16％、10年債は4.56％、30年債は5.09％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.12％、英国債は4.94％、オーストラリア10年債は4.89％、NZ10年債は4.63％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・15:00 英・鉱工業生産(5月) 前回0.0％
・15:00 英・製造業生産(5月) 前回0.4％
・21:30 米・小売売上高(6月) 予想0.3％ 前回0.9％
・21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 前回21.5万件
・21:30 米・フィラデルフィア連銀製造業景況指数(7月) 予想15.0 前回10.3
・23:00 米・中古住宅販売仮契約(6月) 前回3.8％
・韓・韓国銀行(中央銀行)が政策金利発表 予想2.75％ 前回2.50％
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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