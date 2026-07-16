*08:07JST NYの視点：米PPI、PCE鈍化を示唆、次回FOMCでの据え置きを後押しへ

米国労働統計局が発表した6月生産者物価指数（PPI）は前月比―0.3％と予想外に昨年8月来のマイナスで、昨年4月来で最低となった。前年比では＋5.5％と、3月来で最低。変動の激しい燃料や食品を除いたコア指数は前月比＋0.2％と5月＋0.1％から加速。ただ、5月分は＋0.4％から下方修正された。前年比では＋4.7％と5月から上昇も予想＋5.1％を下回った。ガソリン価格の12％下落で、燃料や運送コストの圧力が緩和した。運輸や倉庫コストは0.1％下落。

米連邦準備制度理事会（FRB）が重要視するインフレ指標の個人消費支出（PCE）価格指数の項目の一つ、ポートフォリオ管理費用は0.5％下落。5月は4.8％上昇だった。航空運賃は燃料コストの下落で0.4％減。PCEの圧力が弱まった可能性がある。

7月30日に発表される6月コアPCE指数は前年同月比で＋3.3％と、5月の＋3.4％から鈍化する見込み。NY連銀のウィリアムズ総裁もインフレがピークを達した事を確信する理由が見られると指摘した。PCEも圧力鈍化が証明できれば、FRBが次回連邦公開市場委員会（FOMC）を含め当面政策を据え置く可能性が強まる。《CS》