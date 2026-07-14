*22:06JST 【市場反応】米6月CPIはパンデミック来のマイナスに鈍化、ドル売り優勢

米国労働統計局が発表した6月消費者物価指数（CPI）は前月比－0.4％と2020年5月来のマイナスとなった。前年比では＋3.5％と5月＋4.2％から予想以上に鈍化し、3月来で最低。また、連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ指標として注視している変動の激しい燃料、食品を除いたコアCPIは前月比＋0.0％と21年1月来の低水準となった。前年比では＋2.6％と、5月＋2.9％から予想以上に鈍化し、3月来で最低。

事前に発表された民間部門の雇用を示す4週ADP雇用平均（6/27）は1.975万人と、3月来で最低の伸びとなった。

予想を下回ったインフレ指標を受け、米国債相場は反発。10年債利回りは4.52％まで低下した。ドル売りが優勢となり、ドル・円は162円20銭から161円62銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1404ドルから1.1462ドルまで上昇、ポンド・ドルは1.3380ドルから1.3443ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・6月消費者物価指数（CPI）：前月比－0.4％、前年比＋3.5％（予想：－0.1％、＋3.8％、5月＋0.5％、＋4.2％）

・米・6月コア消費者物価指数（CPI）：前月比＋0.0％、前年比＋2.6％（予想＋0.2％、＋2.8％、5月＋0.2％、＋2.9％）

・米・4週ADP雇用平均（6/27）：1.975万人（前回2.1万人）《KY》