*17:29JST 南アフリカランド円今週の予想（7月13日）サンワード証券の陳氏

皆さん、こんにちは。今回は、南アフリカランド円についてのレポートを紹介します。

陳さんはまず、今週の南アフリカランド円について、『政策金利の引き上げ見通しから堅調に推移しそうだ。ただ、移民を巡る混乱はネガティブ要因で注意したい』と述べています。

続いて、『南アフリカ準備銀行（中銀）は2024年9月から利下げを開始し、昨年11月に政策金利は6.75％まで引き下げられた。今年5月から政策金利は式上げられ、現在7.0％に上昇している』と伝えています。

また、『南アフリカ経済は2026年第1四半期に予想を上回って拡大し、ほぼ全てのセクターで生産が増加した』と伝え、『昨年から回復の兆しを見せ、財政規律の兆しや米イラン戦争が終結に向けて動いているため、投資家心理は改善している。中期的に成長率が2％前後まで緩やかに改善するとの期待が高まりそうだ。南アフリカへの投資意欲が高まっている』と述べています。

次に、『南アフリカのヨハネスブルクで9日、反移民団体が外国人を自宅から連れ出し、警察に引き渡した。抗議活動が過激化しており、地域社会に恐怖が広がるとともに一部の国との関係も緊張している。南アの反移民デモには、失業、犯罪、そして長年にわたる低成長に対する不満が背景にある』とし、『抗議活動が暴動に拡大すると南アランド急落の要因になるかもしれない』と考察しています。

南アフリカランド円の今週のレンジについては、『9.75～10.25円』と予想しています。



上記の詳細コメントは、ブログ「テクニカルマイスター」の7月13日付「南アフリカランド円今週の予想（7月13日）にまとめられていますので、ご興味があればご覧ください。《CS》