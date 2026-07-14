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東証グロース市場250指数先物概況：内需見直しによるローテーションで反発
記事提供元：フィスコ
*16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：内需見直しによるローテーションで反発
7月14日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比12pt高の713pt。なお、高値は714pt、安値は702pt、日中取引高は1840枚。前日13日の米国市場のダウ平均は反落。対イラン和平の行方が不透明で、寄り付き後、まちまち。先週ナスダック市場に上場した韓国の半導体メモリー、SKハイニックスの下落が同セクターの重しとなり、相場の売り圧力となった。さらに、ホルムズ海峡でのイラン船舶航行封鎖を再開するトランプ大統領の宣言を受け原油価格が上昇、また、連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事が利上げの可能性に言及し金利の上昇もさらなる売り材料となり、終日軟調に推移し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比3pt高の704ptからスタートした。米株市場で半導体・同製造装置株が下落したことを受け、朝方から買い優勢で推移。プライム市場が不安定な値動きをする一方、内需株を見直す動きが強まり、グロース市場にはセクターローテーション的な買いも観測された。午後には日本市場全般が買われ、グロース市場も底堅く推移。引けにかけても買われ、反発となる713ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、パワーエックス＜485A＞や技術承継機構＜319A＞などが上昇した。《SK》
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