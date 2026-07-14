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7月14日日本国債市場：債券先物は127円66銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:44JST 7月14日日本国債市場：債券先物は127円66銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付126円95銭 高値127円76銭 安値126円92銭 引け127円66銭
2年 1.416％
5年 1.928％
10年 2.689％
20年 3.567％
14日の債券先物9月限は126円95銭で取引を開始し、127円66銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.29％、10年債は4.63％、30年債は5.11％近辺で推移。債権利回りは上昇。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.13％、英国債は4.97％、オーストラリア10年債は4.91％、NZ10年債は4.65％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・15:30 印・卸売物価指数(6月) 予想10.1％ 前回9.7％
・21:30 米・消費者物価指数(6月) 予想-0.1％ 前回0.5％
・21:30 米・消費者物価コア指数(6月) 予想0.2％ 前回0.2％
・21:30 米・消費者物価指数(前年比)(6月) 予想3.8％ 前回4.2％
・21:30 米・消費者物価コア指数(前年比)(6月) 予想2.8％ 前回2.9％
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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