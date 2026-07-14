「リーグ・オブ・レジェンド クラシック」7月29日配信開始へ、シーズン3仕様で60体のチャンピオンが登場

Riot Gamesは2026年7月12日、かねてよりコミュニティから熱望されていた初期仕様の公式復刻版「League of Legends Classic（リーグ・オブ・レジェンド クラシック）」を発表した。太平洋時間（PT）の7月29日午前8時（日本時間7月30日午前0時）にパッチ26.15と同時にリリースされる予定だ。既存のRiotクライアントから直接アクセス可能で、追加のダウンロードや別アカウントは不要となっている。

■技術的な挑戦：1つのクライアントで2つのルールセットを動かす仕組み

「LoLクラシック」は、独立した専用サーバーや過去バージョンのインストール、エミュレーターを必要としない。これは「アリーナ」や「URF」と同様の「特別ゲームモード（Featured Game Mode）」として、既存のLoLクライアントに統合されている。このアプローチには、見た目以上に高度なエンジニアリング上の意味がある。

2017年当時、Riotのクリエイティブ開発部門を率いていたグレッグ・“Ghostcrawler”・ストリート氏は、過去バージョンの再現における最大の障害について「古いデータをそのまま読み込んでも、現在のゲームエンジンが正常に動作するとは限らない」と説明していた。しかしその後、エンジニアチームがこの課題を解決する道を切り開いた。

Blizzard Entertainmentが2019年8月に「World of Warcraft Classic（WoWクラシック）」を立ち上げた際にとった「古いクライアントのエミュレートや別サーバー環境の構築」という手法とは異なり、Riotはシーズン3当時のチャンピオンのスキル構成、アイテムシステム、ルーンページ、マスタリーツリーを、現在のゲームエンジン内にネイティブに再構築した。これにより、現行のライブゲームを実行する実行ファイルと同じシステム内で、クラシック版のルールセットも動作させることが可能になった。

■シーズン3をベースにした「グレイテスト・ヒッツ」

このモードは、単に過去の特定の瞬間をそのまま凍結したものではない。Riotはこれを、シーズン3を土台として構築された、ゲームの最初の4シーズンにおける「グレイテスト・ヒッツ（名作選）」のようなものだと説明している。エグゼクティブプロデューサーのポール・“Pabro”・ベレッツァ氏がMSIの放送で明かしたところによると、このアイデアはRiot社内のハッカソンイベント「Thunderdome」でのプロトタイプから始まり、最終的に本格的な開発プロジェクトへと成長したという。

スタジオ責任者のアンドレイ・“Meddler”・ヴァン・ルーン氏もReddit上で、古いスキル構成の再現がプロジェクトの妥協できない核心であったことを認め、「その通り、古いゲームプレイスキルを再現する」と投稿している。また、開発者のRiot FeralPony氏は「最初の4シーズンから要素を取り入れた。ノスタルジー、ユニークさ、そしてゲームプレイの最適な組み合わせを実現するために最善を尽くした」と、バランス調整の苦労を語っている。

MSI決勝の前に行われたショーマッチでは、その具体的なゲームプレイが披露された。ショップには、シーズン3プレシーズンの最初のアップデート（パッチV1.0.0.152）で削除されたアイテム「ハート・オブ・ゴールド（黄金の心）」が登場する一方で、後に実装された「トリンケット（ワードトーテムやスイープレンズ）」といった現代的な利便性向上ツールもプレイヤーのビルドに並んでいた。Riotは単に過去のデータベースを復元するのではなく、古いLoLのどの要素を復活させるべきかを意図的に選択している。

■初期の40体を含む60体のチャンピオンでローンチ

ローンチ時点で「LoLクラシック」には、2009年の正式リリース時の初期メンバー40体を含む、計60体のチャンピオンが登場する。各チャンピオンはリワーク前のスキル構成でプレイ可能だ。つまり、タバコを吸っていた頃のグレーブス、スタンハメが可能だった旧サイオン、ミッドレーンで活躍したアーゴットなどが、順次追加されることでプレイ可能になる。このモードでは、Meddler氏が「この時代の決定的な境界線」と呼ぶ2013年頃までのチャンピオン追加にとどめる方針だという。

ローンチ後には、アカリ、ケイトリン、フィオラ、グレーブス、イレリア、ルブラン、モルデカイザー、アーゴットの8体の追加がすでに決定している。Riotは、今後のロースター拡大はコミュニティの投票なども反映させていくとしており、ローンチ時の状態で固定されるのではなく、プレイヤーのフィードバックとともに進化していく設計になっている。

その他のクラシックなシステムも完全に復活する。チャンピオン選択画面では、個別のルーンページや、かつての「オフェンス」「ディフェンス」「ユーティリティ」の3系統からなる30ポイントのマスタリーツリーが再現される。ショップには「ハート・オブ・ゴールド」のほか、「デスファイア・グラス（冥府の抱擁）」や「フォース・オブ・ネイチャー（自然の力）」などの懐かしいアイテムが並ぶ。マップは、エレメンタルドラフトや植物、新しいオブジェクトによって地形が変化する前の、2012年以前のレイアウトの「サモナーズリフト」が復活する。また、2017年にブルーエッセンスに統合されたゲーム内通貨「インフルエンスポイント（IP）」がクラシック版の進行システムとして復活し、現行アカウントとは独立したレベル1から30までのサモナーレベル上げを楽しめる。

さらに、クラシック版独自の「ランク戦」「ノーマル」「AI戦」のキューも用意される。これは単なるカジュアルな懐古モードではなく、現在のプレイヤー層が事前の優位性を持たない、13年前のメタに基づいた真剣勝負の場となる。

■ある開発者の軌跡：ファンプロジェクトの差し止めから公式開発へ

「LoLクラシック」の開発メンバーの一人である「Norak」氏は、かつてリバースエンジニアリングを用いて過去のLoLのゲームプレイをゼロから再現するファンプロジェクト「Chronoshift」を立ち上げた人物だ。2021年4月、Riotの法務チームはChronoshiftの開発者に対し、プロジェクトの停止とソースコードの引き渡しを求める警告書（C&D）を送付した。開発者側がこれを拒否したためRiotは提訴し、結果としてChronoshiftは閉鎖に追い込まれた。

その後、Norak氏はRiotに雇用され、現在は「LoLクラシック」を構築したエンジニアの一人として名を連ねている。同氏は公式発表の際、「ついに公開されて本当に嬉しい！ この数年間、極秘でこれに取り組んできたので、誰にも話せなくて死にそうだった」と喜びを語っている。

この一連の流れは、単なる美談にとどまらない意味を持つ。Riotが2021年に「技術の質に関わらず、ファンによる非公式なレガシーサーバーの運営は認められない」と主張してプロジェクトを差し止めた当時、社内ではすでに「Thunderdome」プログラムを通じて公式版のプロトタイプ開発が進められていた。かつてChronoshiftが目指し、そして閉鎖された領域を、今度は公式の「LoLクラシック」が埋めることになる。

■ゲームの保存（ゲーム・プレザベーション）という課題

ビデオゲーム歴史財団（Video Game History Foundation）が2023年に発表した報告書によると、米国で2010年以前にリリースされたビデオゲームの87％が、フォーマットの劣化やサーバーの閉鎖、保存に対する法的障壁などにより、永久に失われる危機に瀕しているという。2009年にローンチされたLoLにおいて、「LoLクラシック」が復活させようとしているチャンピオンのスキル構成やアイテムシステム、マップレイアウトは、まさに保存コミュニティが「ライブサービス型ゲームにおいて最も消失の危機にある」と指摘してきた歴史的ゲームプレイそのものだ。

ただし、「LoLクラシック」は伝統的なアーカイブとしての保存プロジェクトではない。Riotは自社のコードに完全にアクセス可能であり、それを失う危険性はないからだ。これはむしろ、パブリッシャーの管理下で過去のゲームプレイ状態をアクティブに維持し、図書館にアーカイブしたりファンが法的に不安定な状態で再現したりするのではなく、現行のゲームクライアント内で提供するという新しいモデルを示している。2015年と2018年の米国議会図書館によるDMCA（デジタルミレニアム著作権法）の例外規定は、博物館がサーバー型ゲームを保存することを認めているが、商業的な再リリースまでは認めていない。Riotのアプローチは、「LoLクラシック」を保存活動ではなく「ライブ製品」とすることで、この制約を完全に回避している。

Epic Games（Fortnite）やValve（Dota 2）、あるいはRiot自身の『VALORANT』チームといった他の大手ライブサービスパブリッシャーにとって、7月29日のローンチは「クライアント内クラシックモードが長期的にプレイヤーの関心を引きつけられるか」を示す実例となる。WoWクラシックのローンチ時には、膨大なログイン待ち列が発生し、Twitchの視聴者数で首位を獲得した。シングルクライアント設計を採用したLoLクラシックは、プレイへの参入障壁がさらに低い。これが持続的なエンゲージメントにつながるのか、あるいは一時的なノスタルジーの波として引いていくのか、業界全体がそのデータに注目している。

■北米の伝説的ライバル対決が復活：7月24日にTSM対CLGが開催

「LoLクラシック」の一般公開に先立ち、RiotはMSIで導入されたレジェンド形式を拡張した地域別のショーマッチを開催する。

現地時間7月24日午後1時（日本時間7月25日午前5時）、ロサンゼルスのRiot Games Arenaにて、LCSサマースプリットの開幕週の一環として「LCS Classic: TSM vs. CLG」が開催される。チケットは現地時間7月15日午前10時（日本時間7月16日午前2時）よりTixrにて販売開始予定だ。出場ロースターは未確定だが、LCSの黎明期に北米のLoLシーンを定義づけた「Team SoloMid（TSM）」と「Counter Logic Gaming（CLG）」のライバル関係の復活は、競技的なノスタルジーを新モードのローンチと結びつける狙いがある。

続いて7月25日には「EU LCS Legends Showmatch」、8月4日には「LCK Legend Match」が予定されている。

この地域別ショーマッチの形式は、MSIで行われたエキシビションマッチの流れを汲むものだ。MSIでは、元プロのDoublelift、Ambition、Scarra、Zz1tai、WeiXiaoの各氏を擁する「Team Baron」が「Team Dragon」を破り、LoLクラシック初の公式な競技テストを飾った。G2のトップレーナーであるBrokenBlade氏は、この様子を見た後、同モードの長期的な展望について「多くの人がノスタルジーから熱狂しており、多くの人にとって楽しいものになると思う」と、やや慎重な見方を示している。

■7月29日のアクセス方法

新たなインストールは不要だ。すでにRiotクライアントまたは「リーグ・オブ・レジェンド」をインストールしているプレイヤーは、太平洋時間7月29日午前8時（日本時間7月30日午前0時）にモードが有効化された際、ゲーム内のモード選択画面から「クラシック」を選択できる。Riotは、特にアカウントが休眠状態になっていた復帰プレイヤーに対し、ローンチ前に「account.riotgames.com」でアカウント情報の確認や連絡先設定の更新を行っておくことを推奨している。

なお、「LoLクラシック」は完全に独立した進行状況トラックで動作する。クラシックモードでのプレイ内容が、現行ライブゲームのアカウントランク、ブルーエッセンスの残高、チャンピオンのアンロック状況に影響を与えることはない。

■注目ポイントQ&A

●「リーグ・オブ・レジェンド クラシック」をプレイするために、別途ダウンロードや別アカウントは必要ですか？

いいえ、不要です。既存のRiotクライアントを使用し、ゲーム内のモード選択画面から直接アクセスできます。追加のインストールや2つ目のアカウント、専用ランチャーなどは一切必要ありません。

●「LoLクラシック」と「WoWクラシック」の違いは何ですか？

構造が異なります。Blizzardの「WoWクラシック」は独立した専用サーバーで動作し、プレイヤーは専用のクラシック領域にログインする必要があります。一方、「LoLクラシック」は現行のLoLクライアントに1つのモードとして直接統合されています。また、Riotは古いクライアントのエミュレートではなく、現行のゲームエンジン内にシーズン3当時のルールセットをネイティブに再構築しています。

●「LoLクラシック」でランク戦をプレイすることはできますか？

はい、プレイ可能です。クラシックモード専用のランク戦キューが用意されており、現行のライブゲームのランクとは完全に独立して競い合うことができます。その他にノーマル、AI戦、カスタムゲームも利用可能です。

元記事: League of Legends Classic Launches July 29 With Season 3 Kits, 60 Champions