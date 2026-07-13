グーグルを去るヴィント・サーフ氏の警告：AIエージェントの相互運用には自然言語ではなく「厳密なプロトコル」が必要だ

「インターネットの父」の一人として知られるヴィント・サーフ（Vint Cerf）氏が、21年間務めたグーグルのチーフ・インターネット・エバンジェリストを2026年7月7日に退職した。サーフ氏は退職にあたり、自律型AIエージェントの台頭によって、テクノロジー業界は自身が1974年に構築したような「オープンで公式な相互運用性基準」へと回帰せざるを得なくなると予測。AI検索の普及によってオープンウェブの経済モデルが崩壊の危機に瀕するなか、次世代のAIプロトコルを誰がどのように支配すべきかという重要な問いを投げかけている。

■AI検索の台頭とオープンウェブの危機

ヴィント・サーフ氏がグーグルを去る数週間前、同社の検索部門トップは現在のインターネットを「隅から隅までAI検索（AI search through and through）」と表現した。この変化がもたらす影響は、単なるセンチメンタルなものではなく、構造的なものだ。

AI回答エンジンは、独立系ウェブパブリッシャー（情報発信者）を30年間にわたって支えてきた「コンテンツを公開し、アクセスを得て、収益を上げる」という経済的互恵関係を破壊しつつある。SparkToroとSimilarwebのゼロクリック検索調査によると、2026年までに米国のグーグル検索の約3分の2が、ユーザーが第三者のウェブサイトを一度も訪問することなく終了しているという。Similarwebのデータによれば、グーグルが「AI Overviews（AIによる概要表示）」を導入した後の1年間で、ニュース関連のクエリにおけるゼロクリック率は56%から69%に上昇した。AIはパブリッシャーが制作したコンテンツを要約してユーザーに提供し、広告収益を独占している。読者がリンクをクリックしなければ、パブリッシャーは読者にリーチできず、収益化もできない。オープンウェブの資金調達モデルは崩壊しつつあり、それに伴い、AIが次の学習に必要とするコンテンツを制作するインセンティブ自体が失われる可能性がある。

この「AIがコンテンツを消費しながら、同時にそれを制作する経済的インセンティブを破壊している」という再帰性の問題こそ、サーフ氏が退職時に未解決のまま残した最も重大な課題である。しかし、彼の退職はもう一つの差し迫った問いも残している。それは、現在AIレイヤーの上に構築されつつあるプロトコルが、かつて彼がTCP/IPに組み込んだ「中立性とオープン性」を再現できるのか、それとも一握りの研究所の外部が関与する前に、新たな権力の集中を固定化してしまうのか、という点だ。

■サーフ氏が構築したもの：なぜ「中立性」が重要だったのか

サーフ氏が構築したものの意義を理解するには、それが何を置き換えたかを知る必要がある。1970年代初頭、インターネットの前身であり国防総省が資金提供していた「ARPANET」は、世界中に複数存在した初期のコンピュータネットワークの一つに過ぎず、互いに通信することはできなかった。それぞれが独自の規格で動作しており、あるネットワーク上のマシンは別のネットワークからは見えなかった。当時の電気通信業界の大部分は、この囲い込みの状況を好んでいた。

サーフ氏とロバート・カーン氏の洞察が急進的だったのは、その「寛容さ」にある。1973年春、当時スタンフォード大学にいたサーフ氏は、カーン氏と共同で、異なるネットワーク間でデータを交換できるようにするプロトコルの開発に着手した。彼らが1974年5月に学術誌『IEEE Transactions on Communications』で発表した内容は、基礎的なアーキテクチャを定義するものだった。それは、ネットワーク間に位置してデータパケットを中継し、各ネットワークの内部構造を互いに隠蔽する「ゲートウェイ（現在のルーター）」の概念である。この仕様には、後に「エンド・ツー・エンドの原則」として知られる設計思想が組み込まれていた。ネットワークの役割はパケットを送信元から送信先へ効率的かつ確実に移動させることであり、インテリジェンスやエラーチェック、アプリケーションのロジックはすべてネットワークの内部ではなく、末端（エッジ）に属するという考え方だ。ネットワークは運んでいるデータの中身を知らないため、特定の事業者が特定のトラフィックを他よりも優遇することはできない。

TCP/IPは単一のプロトコルではなく、1978年にジョン・ポステル氏によって「IP（Internet Protocol）」と「TCP（Transmission Control Protocol）」の2つの明確なレイヤーに分割された。IPはコネクションレス型のデータグラムルーティング（各パケットを正しいアドレスに届ける処理）を担当し、TCPは信頼性の高い順序通りの配信（送信先でのパケットの再構築や紛失したパケットの再送）を担当する。この分割は単なる見栄えの問題ではなく、アーキテクチャ上の原則だった。各レイヤーの役割を分離することで、あらゆるアプリケーションが基礎となるネットワークを修正なしで利用できるようになり、ネットワーク自体もその上で動作するアプリケーションとは独立して進化できるようになった。1982年3月、米国国防総省はすべての軍用コンピュータネットワークにTCP/IPを義務付けた。そして、多くのコンピュータ歴史家がインターネットの真の誕生日とみなす1983年1月1日、TCP/IPはインターネット全体で旧来のNCPプロトコルに取って代わった。

このプロトコルは、誰のライセンス料も発生しないように設計されていた。いかなる企業にも所有されていなかった。そのガバナンスは、大まかな合意と実行可能なコード（rough consensus and running code）という原則に基づいて運営される「IETF（インターネット技術タスクフォース）」に委ねられた。1992年までに、サーフ氏は「IP on Everything（すべてにIPを）」と書かれたTシャツを着て、AT&TやIBM、DECなどの独自規格に対するオープンプロトコルの勝利を祝った。彼とカーン氏が設計したプロトコルは、あり得たかもしれない唯一のインターネットの形ではなかった。それは、事業者ではなくユーザーに奉仕するために構築されたインフラという、意図的な選択の結果だったのだ。

■サーフ氏が残した最後の提言：なぜ今それが重要なのか

サーフ氏の退職は、2026年6月30日に半ば付随的な形で発表された。彼はローデ研究所が主催した「Open Frontier」カンファレンスにビデオ中継で登壇し、カリフォルニア大学バークレー校のデーブ・パターソン教授や、持続可能なオープンソースシステムを構築してきた仲間たち（Keras開発者のフランソワ・ショレ氏、Tcl開発者のジョン・オースターハウト氏、Databricks共同創業者のマテイ・ザハリア氏）と共演した。TechCrunchの報道によると、パターソン教授が会場に向けて「ヴィントはグーグルに20年以上在籍し、今日から1週間後に退職します。彼の素晴らしいキャリアに拍手を送りましょう」と呼びかけると、拍手が沸き起こったという。

しかし、サーフ氏は過去を振り返らなかった。パネルディスカッションのテーマは「生き残るオープンインフラを構築するために何が必要か」であり、これはまさに現在のAI時代に直結する問いだった。彼は、AIエージェントの台頭により、かつて通信できなかった孤立した独自ネットワークを接続するためにTCP/IPが登場したのと同様に、業界は再び公式で相互運用可能なプロトコルへと向かうことになると主張した。

「複数のソースから提供された複数のエージェントが相互に作用するAIのエージェントモデルは、構成可能性（コンポーザビリティ）を強制し、相互運用性と標準化の要求を生み出すことになる」とサーフ氏は述べた。

彼は、一部のパネリストが支持する「自然言語」による解決策が失敗する理由を具体的に指摘した。自然言語には、公式なプロトコルなら排除できる「曖昧さ」が残るからだ。あるエージェントが別のエージェントに「共同で行うことに合意した内容」を伝える際、受信側のエージェントはその内容を正確に理解したと確信できなければならない。機械の処理速度で発生する曖昧さは、何千ものエージェント間の相互作用を通じて増幅され、人間の電話オペレーターなら修復できるようなエラーであっても、自律型ソフトウェアではシステムを完全に崩壊させてしまう。

「英語が最善の選択肢になるとは思わない」とサーフ氏は語った。「英語には柔軟性があるが、曖昧さもある。エージェント間の相互作用においては、正確性が極めて重要になる。エージェントは、相手のエージェントが共同で行うと合意した内容を本当に理解しているか確信を持つ必要がある」。彼は、10人の列で伝言をささやき合うと最後には全く違うメッセージになってしまう子供の「伝言ゲーム」を例に挙げ、「多数のエージェントが自然言語で互いに話し合っている様子を想像してみてほしい。それはある種、恐ろしいことだ」と警告した。

この指摘は抽象的な話ではない。サーフ氏の予測はすでに現実のものとなっており、プロトコル戦争の第2幕が始まっている。

■なぜ公式プロトコルが勝つのか：MCPとA2Aの役割

TCP/IPがOSI（開放型システム間相互接続）に勝利した理由は、技術的に優れていたからではない。OSIの方が厳密であったという見方もある。IEEE Spectrumがプロトコル戦争の歴史で詳細に記録しているように、TCP/IPが勝ったのは、それが無料であり、標準が採用される前に参照実装が義務付けられており、誰でも許可を得ることなく任意のハードウェアに実装できたからだ。新しいAIエージェントのプロトコルも、これとほぼ同一の採用パターンをたどっている。

Anthropic（アンソロピック）は2024年11月、AIシステムを外部のデータソースやツールに接続するためのオープン標準として「Model Context Protocol（MCP）」をリリースした。MCPは「N×Mの統合問題」を解決する。それ以前は、すべてのAIアプリケーションが個々のデータソースに対してカスタムコネクターを必要としていた。MCPは単一のインターフェースを提供し、一度実装すればすべての統合を可能にする。Ars Technicaが競合他社を団結させる「AIのUSB-C」と評したこのプロトコルは、MCPホスト（AIエージェント）とMCPサーバー（ツール、データベース、API）間の構造化通信にJSON-RPCを使用している。Anthropicは2025年12月にMCPをLinux Foundation傘下の「Agentic AI Foundation」に寄贈し、Anthropic、OpenAI、Block、Google、Microsoft、AWSが創設メンバーとなった。寄贈発表時点で、MCPのPythonおよびTypeScript SDKは月間9700万ダウンロードを記録している。

グーグルが2025年4月に発表した「Agent2Agent（A2A）」プロトコルは、隣接する協調問題を解決するものだ。MCPがエージェントとツールやデータを接続するのに対し、A2Aはエージェント同士を接続する。これにより、異なるベンダーの自律型エージェントが、互いの内部ロジックや実装を公開することなく、相手の機能を検出し、タスクを委任し、組織の境界を越えて業務を調整する方法が定義される。検出は「Agent Cards」と呼ばれるJSONドキュメントを介して行われ、これはエージェントができることや理解できるプロトコルを記述し、標準的なURLで公開される。タスクの委任には、ウェブの構築に使われた基礎的な転送規格であるHTTP、Server-Sent Events、およびJSON-RPC 2.0が使用される。グーグルは2025年6月にA2AをLinux Foundationに寄贈し、2026年4月までにAWS、Cisco、IBM、Microsoft、Salesforce、SAP、ServiceNowを含む150の組織がこのプロジェクトを支持している。

MCPとA2Aは、合わさることでAIエージェントの相互運用性スタックを形成する。このパターンはサーフ氏が示したものと同じだ。「孤立した独自のAIシステムが協調できない」→「協調問題を解決するためにオープンプロトコルが登場する」→「そのプロトコルのガバナンスが、採用によって誰が利益を得るかを決定する」という流れである。かつてのIETFは、どの実装が成功するかについて商業的利害関係を持たない中立的な組織だった。現在MCPとA2Aを管理しているLinux Foundationも中立的だが、両プロトコルは当初、大手AI企業によって定義された。これこそが、サーフ氏が最後の公の場で指摘し、未解決のまま残した緊張関係である。すなわち、「今回の局面において、誰がルールを書き、それは誰の利益のためなのか」という問いだ。

■グーグルの検索刷新がオープンウェブに与える打撃

サーフ氏が退職する7週間前の2026年5月19日、グーグルは「Google I/O 2026」にて、検索部門バイスプレジデントのエリザベス・リード氏が「当社の象徴的な検索ボックスにおける過去25年で最大のアップグレード」と呼ぶ発表を行った。刷新された検索ボックスは、テキスト、画像、ファイル、動画、そして開いているChromeのタブを受け付ける。Gemini 3.5 Flashを搭載した「AI Mode」は月間ユーザー数が10億人を超え、クエリの量は四半期ごとに倍増している。バックグラウンドでは情報エージェントが常時稼働してウェブを監視し、ユーザーが検索クエリを入力しなくても要約された最新情報をプッシュ配信する。リード氏は「私たちは、素晴らしいAI機能が単に検索内にあるだけでなく、グーグル検索が隅から隅までAI検索となる、次の章に入りつつある」と方向性を明確に示した。

ユーザーにとってこれは迅速な回答を意味するが、トラフィックをグーグルに依存している何百万ものウェブサイトやパブリッシャーにとっては、構造的な断絶を意味する。

サーフ氏が構築したアーキテクチャは、検索を「ルーティング（経路案内）メカニズム」と想定していた。つまり、「あなたが求めたものはこれであり、それが見つかる場所はここだ」と示す仕組みだ。しかし、現在構築されつつあるアーキテクチャは、検索を「回答提供システム」として扱う。「あなたが求めたものはこれであり、回答はこれだ。他の場所に行く必要はない」という仕組みである。SparkToroとSimilarwebの調査によると、2026年初頭における米国のグーグル検索のゼロクリック率は約68%に達し、記録上最も急速な上昇を見せている。SemrushのAI Mode調査によれば、グーグルのAI Modeが表示された場合、セッションの93%はグーグルのインターフェースから一切離れることなく終了しているという。

個々のパブリッシャーが受けている打撃は具体的だ。Business Insiderは2022年4月から2025年4月の間にオーガニック検索トラフィックが55%減少し、21%の人員削減を余儀なくされた。旅行ブログ「The Planet D」は、AI Overviewsの導入後にトラフィックの90%を失い、最終的に閉鎖に追い込まれた。教育プラットフォームのCheggは、2024年1月から2025年1月の間に非会員のトラフィックが49%減少したと報告し、2025年2月にグーグルを相手取って反トラスト法訴訟を提起した。同社は、グーグルがパブリッシャーのコンテンツを使ってAIシステムを訓練し、そのパブリッシャーと直接競合していると主張している。業界のアナリストは、この現象をパブリッシャーへの検索トラフィックが無視できるレベルに達する「グーグル・ゼロ（Google Zero）」と呼んでいる。

AIが生成する回答は、依然としてパブリッシャー、ジャーナリスト、研究者、独立系ライターが制作するコンテンツに依存している。AIはそのコンテンツを対話型レイヤーに再構成し、ソースへの誘導やソースへの対価支払いを行うことなくユーザーに提供している。これが再帰性の問題だ。オリジナルコンテンツを制作する経済的インセンティブが崩壊すれば、AIが要約するための原材料の供給も縮小せざるを得ない。依存している資源を消費しながら、その生産に対する報酬を排除するシステムは、長期的に持続不可能である。

■次のルールを書くのは誰か

サーフ氏は、このパラドックスを抱えるグーグルの内部で20年間を過ごした。グーグルはインターネット最大の広告仲介業者であり、検索を通じてオープンウェブにおけるゲートキーパー（門番）に最も近い存在だ。そのため、彼の「チーフ・インターネット・エバンジェリスト」という肩書は、常にどこか矛盾をはらんでいた。しかし、彼がエコシステム全体で果たした役割に疑いの余地はない。彼は議会で証言し、ネット中立性や発展途上国におけるインターネットアクセスについて政府に働きかけ、退職するまで、これからのインターネットのあり方に関する議論に積極的に参加し続けた、創設世代の最後の生き残りの一人だった。

彼の退職により、特定のポジションが空席となる。グーグルは、チーフ・インターネット・エバンジェリストの後任を置くのか、それとも組織図から静かに消し去るのかを明らかにしていない。これは単なる人事の問題ではない。サーフ氏は21年間にわたり、政府、競合企業、標準化団体を共通のルールのもとに合意させる役割を担ってきた。異なる関係者をオープンな標準のもとに招集するという彼のスキルセットが、今まさに最も切実に求められているタイミングで、彼は去ることになる。

「インターネットは、地球規模で情報を創造し、共有し、入手するための、非常にアクセスしやすく平等なプラットフォームを導入した」と、サーフ氏は長年にわたり指摘してきた。「その結果、人々が人権や市民権を行使するための新しい方法が生まれた」とも述べている。

そのプラットフォームが今後もアクセス可能で平等であり続けるのか、それともその上に構築されるAIレイヤーが、1980年代のクローズドなネットワーク（ウォールド・ガーデン）以上に権力を深刻に集中させるのかは、誰がMCPやA2Aを支配し、それらのプロトコルにどのような規範が組み込まれるかにかかっている。TCP/IPは設計上中立であり、誰にも所有されず、オープンなプロセスを通じて管理されていた。一方、新しいエージェントプロトコルは、オープンライセンスでLinux Foundationにホストされているものの、同時に大手AI企業によって形作られている。これらは同じことではない。サーフ氏はその違いがもたらす代償を正確に理解していた。彼は、それを防ぐために設計されたインフラの構築に50年を捧げてきたのだ。

彼が繋いだインターネットは、彼が去った後も走り続ける。しかし、その「次のルール」を誰が書くのかという問いは、今日現在、完全に開かれたままである。

■注目ポイントQ&A

●ヴィント・サーフ氏はグーグルでどのような役割を担っており、なぜ彼の退職が重要視されているのですか？

サーフ氏は2005年から2026年7月7日の退職まで、グーグルの副社長兼チーフ・インターネット・エバンジェリストを務めていました。この役割は、オープンなインターネット標準の推進と、国際的なガバナンスフォーラムや標準化団体との連携を組み合わせたものでした。彼の退職が重要視されるのは、インターネットの創設世代の重要人物が議論の場から去るためです。これは、現在構築されつつあるAIエージェントのプロトコルが、TCP/IPのようなオープンで中立なモデルに従うのか、あるいは特定のベンダーへの権力集中を招くのかを業界が決定する極めて重要な局面と重なっています。

●サーフ氏が指摘したAIエージェントにおける「伝言ゲーム」問題とは何ですか？また、MCPやA2Aはそれをどのように解決しますか？

サーフ氏は、一部のAI開発者が支持する「自然言語」によるエージェント間通信には曖昧さが伴い、複数のエージェントを経由するシステムにおいてその曖昧さが増幅されると主張しました。伝言ゲームでメッセージが歪むように、機械の速度で動作する自律型ソフトウェアにおいて意味のズレが生じると、予測不可能なシステム崩壊を招きます。MCP（Model Context Protocol）とA2A（Agent2Agent）は、構造化された公式な通信規格を定義することでこれを解決します。MCPはJSON-RPCを用いてエージェントと外部ツールやデータ源との接続を標準化し、A2AはJSON Agent CardsやHTTP、JSON-RPCを用いてエージェント間の機能検出やタスク委任を標準化します。これにより、1974年にTCP/IPがネットワーク接続の曖昧さを排除したのと同様に、プロトコルレベルで曖昧さを排除します。

●AI検索はコンテンツ制作者に打撃を与えているのですか、それともトラフィックを増やしているのですか？

データは、多くのパブリッシャーにとって純減（マイナスの影響）であることを示しています。ユーザーがウェブサイトに遷移しない「ゼロクリック検索」は、2026年初頭に米国のグーグル検索全体の約68%に達しており、この急増は主にAI Overviewsによるものです。グーグルのAI Modeが回答を生成した場合、セッションの93%はグーグルのエコシステムから離れずに終了します。具体的な被害として、Business Insiderは2022年から2025年の間に検索トラフィックの55%を失い、旅行ブログ「The Planet D」は90%のトラフィックを失って閉鎖しました。グーグルはAI Overviewsがエンゲージメントを増やすと主張していますが、第三者機関のデータはその主張を裏付けていません。AIがパブリッシャーのコンテンツで学習しながら、パブリッシャーへのアクセスや広告収益を奪い、新しいコンテンツ制作の資金源を枯渇させるという構造的な循環問題が発生しています。

●オープンウェブの経済モデル崩壊は、一般の読者にどのような影響を与えますか？

独立したジャーナリズム、ローカルニュース、専門知識、独自の調査報道などは、アクセス数や広告収入に依存して運営されています。AIの回答がクリックの代わりになると、パブリッシャーはトラフィックも収益も得られなくなります。長期的には、AIが情報源とするエコシステム全体の多様性と独立性が損なわれ、コンテンツの供給だけでなく、AIの「もっともらしい嘘（ハルシネーション）」と真実を区別するために必要な、検証された信頼できる一次情報の供給自体が減少することになります。読者はAIが生成した要約を信頼しても、その要約の元となった報道機関がすでに閉鎖されているか、あるいはまだ存在しているのかを確かめる術を失うことになります。

元記事: Vint Cerf Retires From Google With a Warning: AI Agents Need Real Protocols