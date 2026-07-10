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7月10日日本国債市場：債券先物は127円32銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:47JST 7月10日日本国債市場：債券先物は127円32銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付126円65銭 高値127円46銭 安値126円56銭 引け127円32銭
2年 1.414％
5年 1.970％
10年 2.753％
20年 3.732％
10日の債券先物9月限は126円65銭で取引を開始し、127円32銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.16％、10年債は4.53％、30年債は5.05％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は3.06％、英国債は4.90％、オーストラリア10年債は4.83％、NZ10年債は4.57％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・15:00 独・CPI(6月) 前回-0.3％
・17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(先週) 前回0.27％
・20:30 印・外貨準備高(先週)
・21:00 ブ・IBGEインフレ率IPCA(6月) 予想0.32％ 前回0.58％
・21:30 加・失業率(6月) 予想6.6％ 前回6.6％
・欧・欧州連合(欧)財務相理事会(ブリュッセル)
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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