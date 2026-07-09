*17:22JST 東京為替：ドル・円は軟調、午後はドル売り再開

9日の東京市場でドル・円は軟調。中東情勢の不透明感から原油相場が強含み、金利高・ドル高により一時162円46銭まで値を上げた。午後は原油高一服でドル売りに振れ失速。為替介入への警戒感も続き、夕方にかけてドル売りが再開し162円24銭まで下落した。

・ユ-ロ・円は185円53銭から185円77銭まで値を上げた。

・ユ-ロ・ドルは1.1415ドルから1.1449ドルまで上昇した。

・日経平均株価：始値67,046.37円、高値68,447.89円、安値67,008.89円、終値67,743.85円(前日比924.80円高)

・17時時点：ドル・円162円30-40銭、ユ-ロ・円185円60-70銭

【経済指標】

・中・消費者物価指数(6月)：前年比+1.0％(前回+1.2％)

・中・生産者物価指数(6月)：前年比+4.1％(前回+3.9％)

【要人発言】

・ブレマンNZ準備銀行（RBNZ）総裁

「中立金利がどの水準にあるかを見極めるため、経済状況を慎重に読み解く必要」

「燃料価格の高騰に直面しているものの、国内経済は底堅さを維持」

「経済の回復が中銀予想よりも力強い兆候」《TY》