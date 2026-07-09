クオンタムソリューションズ、AIデータセンター保証金の全額支払い完了

■テルストラ・ジャパン向け総額約3億5900万円、正式契約協議へ

クオンタムソリューションズ<2338>(東証スタンダード)は7月8日、AIインフラストラクチャ(AIDC)事業におけるデータセンター容量確保に向け、テルストラ・ジャパンに対する保証金残額120万2864米ドルの支払いを決議し、同日完了したと発表した。これにより当面の保証金支払予定額220万2864米ドル(1米ドル=163円換算で約3億5900万円)は全額支払い済みとなった。

同社はAIDC事業の初期サービス提供基盤として、第1期に約3MW規模のデータセンター容量確保を進めており、このうち約2MWはテルストラ・ジャパンを通じた国内データセンター施設内の容量を予定している。保証金残額の原資には、同社グループの自己資金と、完全子会社コンパスクラウドAIジャパンがRubin Techから受ける無利息借入金150万米ドルの一部を充当した。

今後は正式なデータセンター利用契約の締結、利用開始時期、最終契約条件、保証金の取扱いなどについて協議を進める。同見積書形式の文書は正式契約そのものではなく、提示価格の有効期限は7月14日とされる。2027年2月期連結業績への影響は現時点で精査中としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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