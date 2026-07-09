FIG、ホテル向け決済連携サービスを秋葉原で初導入、宿泊施設DXを支援

■モバイルクリエイトの「PT-630」とエイジィのホテル管理システムを連携

FIG<4392>(東証プライム)は7月8日、グループ会社のモバイルクリエイトが、エイジィのホテル管理システム「HOTEL SMART」とマルチ決済端末「PT-630」を連携させたソリューション「HOTEL SMART PAY」を東京都秋葉原のホテルに導入し、サービスを開始したと発表した。

同導入は、「HOTEL SMART」と「PT-630」を連携したソリューションとして初の導入事例となる。FIGグループはペイメントサービスでホテル業界を新たなターゲットとし、宿泊施設のDX推進やキャッシュレス化への対応を支援している。エイジィとは業務提携契約を締結し、両社サービスの連携を進めてきた。

「HOTEL SMART」は全国4500施設以上、約7万室超の導入実績を持つクラウド型ホテルシステムである。「HOTEL SMART PAY」は決済ベンダー統一による運用負荷軽減やコストメリットが期待され、業務効率化とサービス品質向上に寄与する。FIGグループは今後、全国の宿泊施設への導入拡大を進める。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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