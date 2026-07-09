WIZE、ソラナ追加取得で保有量5万8480SOL超に

■累計取得額は約9億円、平均取得単価は1SOL1万5387円へ低下

WIZE<3664>(東証グロース)は7月8日、ソラナ(SOL)を追加で約1億円取得したと発表した。これにより累計取得額は約9億円規模となり、ステーキング報酬を含む総保有量は5万8480.07877434SOLに達した。保有開始から約9カ月で受領したステーキング報酬等は累計855SOLを超えた。

今回の追加取得は、5月15日に開示した資金調達の資金使途に基づくもの。直近のSOL価格がこれまでの平均取得単価を下回る水準で推移している市場環境を踏まえ、7月7日に7519SOLを取得単価1万3275円、取得価額9981万6953円で取得した。

ステーキング報酬等を含む総保有量ベースの平均取得単価は、1SOL当たり1万5745円から1万5387円へ低下した。同社は調達資金等を活用しながら機動的な買い付けを継続し、SOLの保有規模拡大と平均取得単価の低減を図るとしている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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