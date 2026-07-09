テンポスHD、トミ美容室を簡易株式交換で完全子会社化

■美容事業拡大へ8月27日効力発生予定、自己株4万3691株を交付

テンポスホールディングス<2751>(東証スタンダード)は7月8日、特例有限会社トミ美容室との間で、同社を株式交換完全親会社、商号変更後の株式会社トミ美容室を完全子会社とする株式交換を実施すると発表した。効力発生日は8月27日を予定し、同社では株主総会承認を要しない簡易株式交換の手続きで進める。

同社グループは飲食店の総合支援企業として事業を展開する一方、2024年から飲食以外の分野を本格化し、美容分野では子会社サロングラフを設立した。トミ美容室は美容室を経営し、店舗販売で高い収益率と優良な顧客基盤を有する。株式交換により、スタッフ技能の高位平準化や店舗販売ノウハウの共有を通じ、美容事業の販売拡大と収益力強化を図る。

株式交換比率はテンポスホールディングス1株に対しトミ美容室14.564株で、交付株式数は自己株式4万3691株の予定。これは発行済株式総数の0.305%に相当する。8月7日に契約締結とトミ美容室の承認手続きを予定し、2027年4月期業績への影響は軽微としている。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

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