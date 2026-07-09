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今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、米中古住宅販売件数など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 マネーストック(6月)
11:00 東京オフィス空室率(6月) 2.07％
15:00 工作機械受注(6月) 37.5％
地域経済報告(さくらリポート)(7月、日本銀行)
日銀支店長会議
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(6月) 1.2％
10:30 中・生産者物価指数(6月) 3.9％
20:30 欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(6月会合)
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 21.5万件
23:00 米・中古住宅販売件数(6月) 420万件 417万件
中・資金調達総額(6月、15日までに) 17兆4800億元
中・マネーサプライ(6月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(6月、15日までに) 9兆1100億元
欧・ユーロ圏財務相会合
米・ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加
米・ダラス連銀総裁がパネル討論会の進行役を担当
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》
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