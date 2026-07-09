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今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、米中古住宅販売件数など

2026年7月9日 06:30

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記事提供元：フィスコ

*06:30JST 今日の注目スケジュール：中消費者物価指数、中生産者物価指数、米中古住宅販売件数など
＜国内＞
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　マネーストック(6月)
11:00　東京オフィス空室率(6月)　　2.07％
15:00　工作機械受注(6月)　　37.5％


地域経済報告(さくらリポート)(7月、日本銀行)

日銀支店長会議


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(6月)　　1.2％
10:30　中・生産者物価指数(6月)　　3.9％
20:30　欧・欧州中央銀行(ECB)議事要旨(6月会合)
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　21.5万件
23:00　米・中古住宅販売件数(6月)　420万件　417万件


中・資金調達総額(6月、15日までに)　　17兆4800億元

中・マネーサプライ(6月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(6月、15日までに)　　9兆1100億元

欧・ユーロ圏財務相会合

米・ニューヨーク連銀総裁が討論会に参加

米・ダラス連銀総裁がパネル討論会の進行役を担当


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《CS》

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