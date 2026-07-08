後場の日経平均は33円安でスタート、HOYAや川崎重などが下落



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;68223.05;-33.91TOPIX;4058.62;-3.64



[後場寄り付き概況] 後場の日経平均は前日比33.91円安の68223.05円と、前引け（67758.64円）から下げ幅を縮小してスタート。ランチタイム中の日経225先物は67830円-68390円のレンジで推移。ドル・円は1ドル＝162.20-30円と午前9時頃とほぼ同水準。アジア市況は上海総合指数が前日終値を挟んだ動きで0.5％ほど上昇している一方、香港ハンセン指数は堅調に推移し2.4％ほど大幅に上昇している。後場の東京市場は前引けに比べ買いが先行して始まった。日経平均は昨日1500円近く下落した後ということもあり、下値では買いが入りやすいようだ。一方、原油高や長期金利上昇が株価の重しとなっていることに加え、上場投資信託（ETF）の分配金捻出に伴う換金売りも意識され、積極的な買いを手控える向きもある。

セクターでは、精密機器、機械、輸送用機器が下落率上位となっている一方、鉱業、海運業、食料品が上昇率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、太陽誘電＜6976＞、HOYA＜7741＞、川崎重＜7012＞、三井金属＜5706＞、三菱重＜7011＞、キーエンス＜6861＞、ディスコ＜6146＞、ファナック＜6954＞、KOKUSAI＜6525＞、IHI＜7013＞が下落。一方、キオクシアHD＜285A＞、マイクロニクス＜6871＞、村田製＜6981＞、ローム＜6963＞、KDDI＜9433＞、三井物＜8031＞、レゾナック＜4004＞、みずほ＜8411＞、ソフトバンクG＜9984＞、スクリーンHD＜7735＞が上昇している。《CS》