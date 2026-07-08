*07:38JST NYの視点：米NY連銀調査：消費者は雇用に楽観的見方強める、財政状況も改善、消費が米成長支援する可能性示唆

NY連銀が1300人の世帯主を対象に行った6月調査結果によると、インフレ期待で1年先は3.67％と、5月3.46％から上昇し、23年9月来で最高となった。3年先は3.34％と、22年6月以降4年ぶり高水準となった。ただ、連邦準備制度理事会（FRB）が注視している長期のインフレ期待は低下。5年先は3.00％と、3.02％から低下し2月来で最低となった。

ガス代は＋1.46％と5月の＋4.96％から大幅に伸び鈍化を想定。ガソリン価格予想は2022年8月来の低水準。食品も＋4.97％と＋5.78％から鈍化が予想されている一方で、賃貸や医療費の上昇が依然予想されている。

失業する確率は14.14％と、15.12％から低下。3カ月以内に職が見つかる確率は44.88％と、43.72％から上昇し、雇用状況にも楽観的見方が広がったことが示唆された。

今後3カ月で未払いとなる確率は10.81％と、5月12.55％から低下し、23年3月来で最低と世帯の財政状況は良好である証拠となった。さらに、世帯支出の伸びも5.01％と、前月4.99％から伸びており、消費が引き続き成長を押し上げる可能性が示唆された。市場の年内の利上げ観測を後押しする内容となった。

◇米6月NY連銀調査：

●インフレ期待：1年先3.67％（5月3.46％）、3年先3.34％（3.13％）、5年先3.0

0％（3.02％）

●ガス：＋1.46％（＋4.96％）

●食品：＋4.97％（＋5.78％）

●医療：＋9.37％（＋8.87％）

●学費：＋5.72％（＋8.03％）

●賃貸：＋8.28％（＋7.41％）

●失業する確率：14.14％（15.12％）

●自主的離職の確率：17.17％（20.75％）

●3カ月以内に職が見つかる確率：44.88％（43.72％）

●世帯支出の伸び：5.01％（4.99％）

●今後3カ月で未払い確率：10.81％（12.55％）

●金利上昇確率：26.60％（24.58％）《CS》