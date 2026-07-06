*16:13JST 日経平均は小幅安、バリュー株への物色続く

前週末3日の米国株式市場は休場。独立記念日の振替休日で取引はなく、米国株の方向感を直接確認できないなか、欧州市場は総じて堅調であり、独DAX指数は最高値を更新した。手掛かり材料に乏しい中、6日の日経平均は続伸して取引を開始した。寄り付き直後には心理的な節目の7万円台にのせた。ただ、祝日明け後の米国市場の動向を見極めたいとのムードもあるなか、半導体関連や電子部品株に売りが広がり、マイナス圏に転落した。その後はじりじりとサバは我を縮小する展開となり、小幅安で本日の取引を終了した。値がさ株の下落が重荷となり、前場中盤にかけて一時68900円台まで下げ幅を拡大していた。一方、物色はグロース株から景気敏感・バリュー株へ移っており、プライム市場の値上がり銘柄数が7割を超えるなど、東証株価指数（TOPIX）は最高値を更新した。

大引けの日経平均は前営業日比6.38円安の69,737.69円となった。東証プライム市場の売買高は20億5,888万株、売買代金は9兆8,053億円だった。業種別では、海運業、輸送用機器、機械などが上昇した一方で、ガラス・土石製品、非鉄金属、精密機器などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は73.3％、対して値下がり銘柄は24.6％となっている。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、信越化＜4063＞、トヨタ自＜7203＞、ＫＤＤＩ＜9433＞、ダイキン＜6367＞、ホンダ＜7267＞、コナミＧ＜9766＞、アドバンテ＜6857＞、三菱重＜7011＞、東京海上＜8766＞、アステラス薬＜4503＞、第一三共＜4568＞、大塚ＨＤ＜4578＞、バンナムＨＤ＜7832＞、イオン＜8267＞、ブリヂストン＜5108＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクＧ＜9984＞、東エレク＜8035＞、イビデン＜4062＞、キオクシアＨＤ＜285A＞、ＴＤＫ<6762>、村田製<6981>、太陽誘電<6976>、スクリン<7735>、レーザーテク<6920>、京セラ<6971>、フジクラ<5803>、リクルートＨＤ<6098>、住友電<5802>、ミネベア<6479>などの銘柄が下落。《FA》