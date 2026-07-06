*15:39JST 7月6日日本国債市場：債券先物は126円95銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年9月限

寄付127円16銭 高値127円17銭 安値126円94銭 引け126円95銭

2年 1.377％

5年 1.926％

10年 2.816％

20年 3.794％



6日の債券先物9月限は127円16銭で取引を開始し、126円95銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は4.12％、10年債は4.47％、30年債は4.98％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.92％、英国債は4.78％、オーストラリア10年債は4.78％、NZ10年債は4.41％近辺で推移。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・15:00 独・製造業受注(5月) 前回-3.8％

・16:00 スイス・失業率(6月) 予想3.0％ 前回3.0％

・18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(5月) 予想0.3％ 前回-0.4％

・18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(5月) 前回0.6％

・22:45 米・サービス業PMI確報値(6月) 予想51.3 前回51.3

・22:45 米・総合PMI確報値(6月) 前回52.2

・23:00 米・ISM非製造業景況指数(6月) 予想54.1 前回54.5



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》