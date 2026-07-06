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7月6日日本国債市場：債券先物は126円95銭で取引終了
記事提供元：フィスコ
*15:39JST 7月6日日本国債市場：債券先物は126円95銭で取引終了
[今日のまとめ]
＜円債市場＞
長期国債先物2026年9月限
寄付127円16銭 高値127円17銭 安値126円94銭 引け126円95銭
2年 1.377％
5年 1.926％
10年 2.816％
20年 3.794％
6日の債券先物9月限は127円16銭で取引を開始し、126円95銭で引けた。
＜米国債概況＞
2年債は4.12％、10年債は4.47％、30年債は4.98％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.92％、英国債は4.78％、オーストラリア10年債は4.78％、NZ10年債は4.41％近辺で推移。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・15:00 独・製造業受注(5月) 前回-3.8％
・16:00 スイス・失業率(6月) 予想3.0％ 前回3.0％
・18:00 欧・ユーロ圏小売売上高(5月) 予想0.3％ 前回-0.4％
・18:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(5月) 前回0.6％
・22:45 米・サービス業PMI確報値(6月) 予想51.3 前回51.3
・22:45 米・総合PMI確報値(6月) 前回52.2
・23:00 米・ISM非製造業景況指数(6月) 予想54.1 前回54.5
海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》
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