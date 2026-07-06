日経平均は反落、買い先行もマイナス圏に転落／ランチタイムコメント

*12:03JST 日経平均は反落、買い先行もマイナス圏に転落

日経平均は反落。824.93円安の68919.14円（出来高概算9億8596万株）で前場の取引を終えている。

3日の米国株式市場は休場。独立記念日の振替休日で取引はなく、米国株の方向感を直接確認できないなか、欧州市場は総じて堅調であり、独DAX指数は最高値を更新した。

手掛かり材料に乏しい中、6日の日経平均は229.27円高の69973.34円と続伸して取引を開始した。寄り付き直後には心理的な節目の7万円台にのせた。ただ、祝日明け後の米国市場の動向を見極めたいとのムードもあるなか、半導体関連や電子部品株に売りが広がり、マイナスに転じて再度プラス圏を回復するなど、朝方の日経平均はやや方向感に欠ける展開となった。値がさ株の下落が重荷となり、前場中盤にかけて68900円台まで下げ幅を拡大した。

個別では、ファーストリテ＜9983＞、信越化＜4063＞、トヨタ＜7203＞、ＫＤＤＩ＜9433＞、ダイキン＜6367＞、ホンダ＜7267＞、コナミＧ＜9766＞、三菱重＜7011＞、東京海上＜8766＞、アステラス薬＜4503＞、第一三共＜4568＞、大塚ＨＤ＜4578＞、バンナムＨＤ＜7832＞、イオン＜8267＞、ブリヂストン＜5108＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクＧ＜9984＞、東エレク＜8035＞、アドバンテス＜6857＞、イビデン＜4062＞、キオクシアＨＤ＜285A＞、ＴＤＫ<6762>、村田製<6981>、太陽誘電<6976>、スクリン<7735>、レーザーテク<6920>、京セラ<6971>、フジクラ<5803>、リクルートＨＤ<6098>、住友電<5802>、ミネベア<6479>などの銘柄が下落。

業種別では、石油・石炭製品、輸送用機器、海運業などが上昇した一方で、電気機器、ガラス・土石製品、非鉄金属などが下落した。

後場の日経平均株価は、戻りの鈍い展開が見込まれる。米国市場が休場だったため海外発の材料は限られたが、輸送用機器や石油関連などには資金が向かっており、物色はグロース株から景気敏感・バリュー株へ移っている。プライム市場の値上がり銘柄数は7割を超えており、引き続きセクターローテーションの強まりの有無が焦点となってきそうだ。ただ、7日には、足下の株価動向に関心が高まっている韓国サムスン電子が第2四半期の暫定決算を発表予定。その後の日米AI関連銘柄の動向を左右する可能性が高く、様子見ムードも広がりそうだ。後場は69000円台回復を試す場面でも、戻り待ちの売りが意識されよう。《AK》