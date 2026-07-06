KeePer技研、6月全社売上高25.6%増、既存店売上高も6.1%増

■コーティング需要が堅調、製品等関連事業は42.8%増と伸長

KeePer技研<6036>(東証プライム)は7月3日、2026年6月度の月次速報を発表した。全社売上高は23億4195万円と前年同月比25.6%増となった。自動車向けコーティング専門店「KeePer LABO」と、コーティング材料などを展開する製品等関連事業がともに伸びた。

KeePer LABO運営事業の売上高は11億8747万2000円と13.0%増。全直営149店は9.9%増、既存店136店は10億9481万2000円と6.1%増だった。新店は直営5店、フランチャイズ1店を加え、店舗網は拡大した。

製品等関連事業は42.8%増と高い伸びを示した。キーパープロショップ向けが32.0%増、新車市場向けが53.9%増、非自動車分野は「Glasses KeePer」の拡大もあり329.0%増となった。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

【関連記事・情報】

・〖株式市場特集〗銀行株に金利上昇メリット、メガバンク３行の資金利益上振れに期待（2026/6/15）

・〖マーケットセンサー〗６月末株式分割銘柄は「セット材料」で選別へ（2026/6/13）

・〖株式市場特集〗６月末株式分割２９銘柄に権利取り妙味、増配・上方修正・自己株買いのセット銘柄を選別（2026/6/8）

・サッカー特需の本命を探る、放映・用品・クラブ株に広がる物色候補（2026/6/6）

