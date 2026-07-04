米国防・金融委の議員、時価総額2兆ドルのスペースX株購入で注目

米下院議員2人が、スペースXの新規株式公開（IPO）直後に同社株を購入していたことが議会への開示文書で判明した。両氏はそれぞれ証券取引と国防総省を所管する委員会に所属している。

米連邦議会の議員2人と、うち1人の家族が、宇宙開発企業スペースXが6月に新規株式公開（IPO）を実施した直後に同社株を購入していたことが、新たに公開された財務開示文書で明らかになった。複数の報道機関がこの議会開示記録を確認し、報じている。

開示記録によると、共和党のダン・ミューザー下院議員（ペンシルベニア州選出）は、扶養する子どもが6月15日に1万5001～5万ドル相当のスペースX株を購入したと報告した。一方、民主党のギル・シスネロス下院議員（カリフォルニア州選出）は、6月18日に自身が1001～1万5000ドル相当を購入したと開示した。

CNBCの報道によると、スペースXは6月12日にIPOを完了し、約750億ドルを調達、時価総額は2兆ドルを超え、史上最大規模のIPOとなった。今回の開示は、スペースXが6月12日にIPOを完了してから数日後になされたものだ。

イーロン・マスク氏が率いるスペースXは、衛星通信、宇宙打ち上げサービス、国防関連インフラなど複数の事業を展開し、米政府機関との契約を幅広く抱える。ロシアによるウクライナ侵攻が続くなど世界的に軍事的緊張が高まる中、西側諸国が情報・通信支援において民間の宇宙・衛星事業者への依存を強めていることもあり、同社の安全保障関連事業への注目が一段と高まっている。

ミューザー氏は証券取引を所管する下院金融サービス委員会に、シスネロス氏はスペースXの主要顧客である国防総省を所管する下院軍事委員会に、それぞれ所属している。TipRanksの報道によれば、両氏の所属委員会の職務内容と株式保有との重なりが、今回の開示に対する注視を一段と強める要因となっている。

シスネロス氏は声明で、自身と妻は外部の資産運用アドバイザーを利用しており、日々の取引判断には関与していないと説明した。同氏はまた、行政府での過去の役職を含め、公務に従事する中で開示義務を遵守してきたと述べた。これらの発言はCNBCの報道に含まれており、同報道は両議員が非公開情報に基づいて取引を行った証拠や、法律違反の証拠は確認されていないと指摘している。

米国のストック法（STOCK Act）は、議員本人およびその配偶者、扶養する未成年の子どもによる有価証券取引について開示を義務付けているが、取引から最長45日後までの報告が認められている。この制度上の時間差により、取引の実態が一般に明らかになるのは実際の取引から数週間後になることが多く、Crypto Briefingの分析はこの取引と開示の間のタイムラグを指摘している。

スペースXのIPOは、その規模と、防衛関連通信や軍事用途で使われる衛星インフラなど政府契約との深い結び付きから、近年で最も注目される株式上場の一つとなった。今回の上場を機に、ワシントンでは議員による株式取引の慣行や開示のタイミングを巡る議論も一段と活発化している。

倫理規定に基づく開示は通常の報告期間内で引き続き提出されており、ストック法の規定に基づき6月中の取引がさらに開示される可能性があるとみられ、今後の議会提出書類でも追加の取引が明らかになる可能性がある。